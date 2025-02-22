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Турок Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате землетрясения в Хатае, уже два года живёт в пещере. По его словам, там он обрёл спокойствие и умиротворение.
«Я далеко от всех и очень спокоен. Иногда в пещеру приходят змеи и мыши. У меня есть несколько молитв для змей. Когда я молюсь, они уходят. У меня есть проблемы с электричеством. Если у меня будет возможность, я хочу использовать солнечную панель. Я хочу солнечную панель, чтобы запустить стиральную машину и холодильник», — сказал отшельник.
Власти предлагали Бозоглану временное жильё, но он от него отказался.
Water написав:Які нахрін біженці з Закарпаття? Чому?
Звичайні біженці, які тікають від бусифікації та іншого свавілля ТЦК. А також від економічних негараздів.
Тут какая-то очевидная путаница в понятиях. Можно представить беженцев из разрушенного Алеппо или Бахмута, с натяжкой можно представить беженецев из Херсона. Но беженцы из Закарпатья - это какая-то ерундистика. Давайте говорить о беженцах из Болгарии в Германию, потому что там больше зарплата. Не удивительна всё возрастающая популярность Альтернативы для Германии и аналогов в других странах. Здоровенные лоси потребляют деньги работяг-бюргеров. Некоторые спустя несколько лет до сих пор не устроились на работу. Паразитизм какой-то.
4 месяца назад приехал по Ю4Ю беженец из Тернополя. 55 лет. Последние лет 20 был в основном на заработках в Польше.
rjkz написав:Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки. Это, скажем так, пролог. Как вам Трамп? Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.
Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль. Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться. Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней. То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев.
Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать.
Итак, почему я задал вопрос про Трампа? Из общения с киевлянами, я знаю, что в украинском информпространстве его поведение подается в несколько смягченной форме. Тут не парятся и подают именно в том контексте, который есть. "Слон в посудной лавке" - я сам несколько раз использовал это выражение по отношению к некоторым людям, которые очень своеобразно использовали полученную доверительную информацию. Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет. Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи. И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге". Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей. Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества. Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения. В Украине я десятилетия работал с одними людьми, некоторые стали моими друзьями. И со многими я многие годы поддерживал хорошие отношения. Даже с конкурентами находил общий язык. Почему так происходило? Потому что не подставлял людей, не "ломал через колено", находил компромиссные решения в сложных ситуациях. Не приживалась силовая модель в среде моего общения. Был один такой. Его бизнес неплохо стартовал, но эгоизм и эгоцентричность привела к тому, что насколько я знаю, его бизнес, которому он отдал около 25 лет своей жизни, практически зачах потому что он не руководствовался исключительно собственной выгодой в принятии решений. В результате, с ним переставали иметь дело. Вот Трамп ведет себя именно в таком ключе. И это тут нормально. Конечно, в международной политике, особенно в плане европейских традиций это не приемлемо. То есть, на примере Трампа можно видеть колоссальную разницу в европейском и американском менталитете. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
rjkz написав:Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки. Это, скажем так, пролог. Как вам Трамп? Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.
Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль. Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться. Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней. То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев.
Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать.
Незадолго до выборов, я одному персонажу сказал, что Камала - это мгновенное и абсолютное зло для американского общества, а Трамп - отдаленное. Именно уход США с роли "мирового жандарма", выход из международных структур и пр приведет к тому, что мир научится жить без США. И доллар вернется обратно в США. Столько долларов США не надо. Это обвалит американскую экономику и трансформирует мировую. Конечно, я не ожидал такой агрессии по отношению к союзникам и такого потакания диктатурам. Если помните, в первой своей президентской каденции, Трамп заигрывал с диктаторами по всему миру. СЕйчас это вылилось в прямое потакательство, что, по моему, обусловлено диктаторскими замащками самого Трампа. Мир и США сейчас в состоянии крайней неопределенности. На меня это повлияло в том плане, что отложили идею о покупке жилья в пользу свободы принятия решения и отсутсвие долгов/якорей. И это мы уже ездили и смотрели квартиры. Может финансово мы и что-то проиграем, но если будет форс-мажор, то не попадем в безвыходную ситуацию. Справедливости ради, хочу сказать, что большинство голосовавших за Трампа слишком далеко не заглядывают и думают, что мейкамерикагрейтэгейн имеет к ним какое-то отношение.
rjkz написав:Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными. Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию. Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.
А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.
Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.
rjkz написав:Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными. Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию. Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.
А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.
Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.
Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место. Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги. Очень много людей ставят на первое место деньги. Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно". С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны. Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют. Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США.