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#<1 ... 2641264226432644> Додано: Суб 22 лют, 2025 00:45



Турок Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате землетрясения в Хатае, уже два года живёт в пещере. По его словам, там он обрёл спокойствие и умиротворение.



«Я далеко от всех и очень спокоен. Иногда в пещеру приходят змеи и мыши. У меня есть несколько молитв для змей. Когда я молюсь, они уходят. У меня есть проблемы с электричеством. Если у меня будет возможность, я хочу использовать солнечную панель. Я хочу солнечную панель, чтобы запустить стиральную машину и холодильник», — сказал отшельник.



Власти предлагали Бозоглану временное жильё, но он от него отказался.



https://t.me/nexta_live/90393

В Турции отшельник уже два года живёт в пещереТурок Али Бозоглан, чей дом был разрушен в результате землетрясения в Хатае, уже два года живёт в пещере. По его словам, там он обрёл спокойствие и умиротворение.«Я далеко от всех и очень спокоен. Иногда в пещеру приходят змеи и мыши. У меня есть несколько молитв для змей. Когда я молюсь, они уходят. У меня есть проблемы с электричеством. Если у меня будет возможность, я хочу использовать солнечную панель. Я хочу солнечную панель, чтобы запустить стиральную машину и холодильник», — сказал отшельник.Власти предлагали Бозоглану временное жильё, но он от него отказался. Wirująświatła

Повідомлень: 28361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2429 раз. Подякували: 3418 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 10:42 Wirująświatła

Повідомлень: 28361 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2429 раз. Подякували: 3418 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 21:53 freeze написав: Дюрі-бачі написав: Water написав: Які нахрін біженці з Закарпаття? Чому? Які нахрін біженці з Закарпаття? Чому?

Звичайні біженці, які тікають від бусифікації та іншого свавілля ТЦК. А також від економічних негараздів. Звичайні біженці, які тікають від бусифікації та іншого свавілля ТЦК. А також від економічних негараздів.



Тут какая-то очевидная путаница в понятиях. Можно представить беженцев из разрушенного Алеппо или Бахмута, с натяжкой можно представить беженецев из Херсона. Но беженцы из Закарпатья - это какая-то ерундистика. Давайте говорить о беженцах из Болгарии в Германию, потому что там больше зарплата.

Не удивительна всё возрастающая популярность Альтернативы для Германии и аналогов в других странах. Здоровенные лоси потребляют деньги работяг-бюргеров. Некоторые спустя несколько лет до сих пор не устроились на работу. Паразитизм какой-то. Тут какая-то очевидная путаница в понятиях. Можно представить беженцев из разрушенного Алеппо или Бахмута, с натяжкой можно представить беженецев из Херсона. Но беженцы из Закарпатья - это какая-то ерундистика. Давайте говорить о беженцах из Болгарии в Германию, потому что там больше зарплата.Не удивительна всё возрастающая популярность Альтернативы для Германии и аналогов в других странах. Здоровенные лоси потребляют деньги работяг-бюргеров. Некоторые спустя несколько лет до сих пор не устроились на работу. Паразитизм какой-то.



4 месяца назад приехал по Ю4Ю беженец из Тернополя.

55 лет.

Последние лет 20 был в основном на заработках в Польше. 4 месяца назад приехал по Ю4Ю беженец из Тернополя.55 лет.Последние лет 20 был в основном на заработках в Польше. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 21:58 Сибарит написав: rjkz написав: Как вам Трамп?

Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу. Как вам Трамп?Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.

Похоже, мы не оправдали ожидания 😁 Похоже, мы не оправдали ожидания 😁



Сорри, немного оправдали.

Очень напряженная неделя была.

Даже читать не было времени, не то, что отвечать.

Сейчас попробую что-то пояснить к чему вел. Сорри, немного оправдали.Очень напряженная неделя была.Даже читать не было времени, не то, что отвечать.Сейчас попробую что-то пояснить к чему вел. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 22:05 Сибарит написав: rjkz написав: Как вам Трамп?

Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу. Как вам Трамп?Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.

Похоже на провокацию 😁

Но я не поддается и материться не буду. 😁

Слон в посудной лавке. Похоже на провокацию 😁Но я не поддается и материться не буду. 😁



Это очень точное замечание, которое имеет отношение к тому, к чему я вел.

И еще один пост сейчас выделю. Это очень точное замечание, которое имеет отношение к тому, к чему я вел.И еще один пост сейчас выделю. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 22:06 shapo написав: rjkz написав: Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки.

Это, скажем так, пролог.

Как вам Трамп?

Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу. Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки.Это, скажем так, пролог.Как вам Трамп?Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.





Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль.

Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться.

Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней.

То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев. Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль.Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться.Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней.То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев.



Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать. Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 22:28 Re: Еміграція, заробітчанство Итак, почему я задал вопрос про Трампа?

Из общения с киевлянами, я знаю, что в украинском информпространстве его поведение подается в несколько смягченной форме.

Тут не парятся и подают именно в том контексте, который есть.

"Слон в посудной лавке" - я сам несколько раз использовал это выражение по отношению к некоторым людям, которые очень своеобразно использовали полученную доверительную информацию.

Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.

Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.

И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".

Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.

Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.

Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.

В Украине я десятилетия работал с одними людьми, некоторые стали моими друзьями. И со многими я многие годы поддерживал хорошие отношения.

Даже с конкурентами находил общий язык.

Почему так происходило?

Потому что не подставлял людей, не "ломал через колено", находил компромиссные решения в сложных ситуациях.

Не приживалась силовая модель в среде моего общения.

Был один такой. Его бизнес неплохо стартовал, но эгоизм и эгоцентричность привела к тому, что насколько я знаю, его бизнес, которому он отдал около 25 лет своей жизни, практически зачах потому что он не руководствовался исключительно собственной выгодой в принятии решений. В результате, с ним переставали иметь дело.

Вот Трамп ведет себя именно в таком ключе. И это тут нормально.

Конечно, в международной политике, особенно в плане европейских традиций это не приемлемо.

То есть, на примере Трампа можно видеть колоссальную разницу в европейском и американском менталитете. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лют, 2025 22:43 rjkz написав: shapo написав: rjkz написав: Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки.

Это, скажем так, пролог.

Как вам Трамп?

Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу. Не подумайте, что глумлюсь, на самом деле вопрос имеет отношение к теме ветки.Это, скажем так, пролог.Как вам Трамп?Если ответы будут ожидаемы, то тогда продолжу.





Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль.

Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться.

Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней.

То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев. Судя по инфе Трамп сдает Украину и поддерживает Израиль.Но т.к. у него семь пятниц на неделе все может измениться.Для США он делает явно полезное дело. Другое дело доведет ли до конца т.к.внутренняя политика при долларе как мировой валюте сильно зависит от внешней.То,что он или не понимает в сути войны в Украине очевидно. Назвать нападение России на Украину конфликтом и приравнять их все равно что приравнять немецких нацистов и евреев.



Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать. Это второй пост, который я хотел-бы выделить, но он не совсем в о том, на чем я хотел-бы акцентировать.



Незадолго до выборов, я одному персонажу сказал, что Камала - это мгновенное и абсолютное зло для американского общества, а Трамп - отдаленное.

Именно уход США с роли "мирового жандарма", выход из международных структур и пр приведет к тому, что мир научится жить без США.

И доллар вернется обратно в США. Столько долларов США не надо. Это обвалит американскую экономику и трансформирует мировую.

Конечно, я не ожидал такой агрессии по отношению к союзникам и такого потакания диктатурам.

Если помните, в первой своей президентской каденции, Трамп заигрывал с диктаторами по всему миру. СЕйчас это вылилось в прямое потакательство, что, по моему, обусловлено диктаторскими замащками самого Трампа.

Мир и США сейчас в состоянии крайней неопределенности.

На меня это повлияло в том плане, что отложили идею о покупке жилья в пользу свободы принятия решения и отсутсвие долгов/якорей. И это мы уже ездили и смотрели квартиры. Может финансово мы и что-то проиграем, но если будет форс-мажор, то не попадем в безвыходную ситуацию.

Справедливости ради, хочу сказать, что большинство голосовавших за Трампа слишком далеко не заглядывают и думают, что мейкамерикагрейтэгейн имеет к ним какое-то отношение. Незадолго до выборов, я одному персонажу сказал, что Камала - это мгновенное и абсолютное зло для американского общества, а Трамп - отдаленное.Именно уход США с роли "мирового жандарма", выход из международных структур и пр приведет к тому, что мир научится жить без США.И доллар вернется обратно в США. Столько долларов США не надо. Это обвалит американскую экономику и трансформирует мировую.Конечно, я не ожидал такой агрессии по отношению к союзникам и такого потакания диктатурам.Если помните, в первой своей президентской каденции, Трамп заигрывал с диктаторами по всему миру. СЕйчас это вылилось в прямое потакательство, что, по моему, обусловлено диктаторскими замащками самого Трампа.Мир и США сейчас в состоянии крайней неопределенности.На меня это повлияло в том плане, что отложили идею о покупке жилья в пользу свободы принятия решения и отсутсвие долгов/якорей. И это мы уже ездили и смотрели квартиры. Может финансово мы и что-то проиграем, но если будет форс-мажор, то не попадем в безвыходную ситуацию.Справедливости ради, хочу сказать, что большинство голосовавших за Трампа слишком далеко не заглядывают и думают, что мейкамерикагрейтэгейн имеет к ним какое-то отношение. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 02:16 rjkz написав: Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.

Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.

Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.



А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.



Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7813 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21408 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 03:02 Сибарит написав: rjkz написав: Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.

Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.

Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.



А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.



Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.



Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.

Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.

Очень много людей ставят на первое место деньги.

Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".

С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.

Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.

Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.Очень много людей ставят на первое место деньги.Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2641264226432644> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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