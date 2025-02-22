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#<1 ... 2641264226432644 Додано: Нед 23 лют, 2025 04:04 rjkz написав: Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США.

С нетерпением буду ждать сравнения уровня меркантильности 😁

Ну и всего прочего С нетерпением буду ждать сравнения уровня меркантильности 😁Ну и всего прочего Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7813 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21408 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36 rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.

Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.

Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.



А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.



Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.



Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.

Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.

Очень много людей ставят на первое место деньги.

Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".

С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.

Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.

Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.Очень много людей ставят на первое место деньги.Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США.

У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?

Хорошо там рассказано о самой сути янки

Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка

Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году? У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?Хорошо там рассказано о самой сути янкиОб их логике, мало отличающейся от логики основателей ПриватбанкаКстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году? барабашов

Повідомлень: 4875 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36 Сибарит написав: rjkz написав: Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.

Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.

Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.



А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.



Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.





Пожалуй,личный момент в поведении такого нарцисса как Трамп,да ещё после ошеломляющего успеха на выборах сыграл скверную роль - он и вправду поверил что он мессия,тем более возраст этому способствует.

Плюс нужно учесть что Путин и россияне умело играют в скрепы и консервативные ценности - то,за что борется Трамп с ЛГБТ,трансгендерами, толерантностью к эмиграции ,т.е.неприятие чужаков.

А Зеленского с Украиной он воспринимает частью той Европы которую Венс начал учить правильно жить.

Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская.

В общем ситуация очень плохая для Украины в краткосрочной перспективе и для США и мира в долгосрочной.

Есть ещё Израиль который Трамп якобы поддерживает хотя те условия обмена заложников на террористов которыми он хвастается ,мягко говоря, для Израиля очень плохие - менять одного мирного жителя на 60-100 террористов с пожизненными сроками с кровью многих евреев на руках которые выйдя уже явно начали третью интифаду вряд ли можно назвать успешной бизнес - сделкой,да и политика это не торговля недвижимостью. Пожалуй,личный момент в поведении такого нарцисса как Трамп,да ещё после ошеломляющего успеха на выборах сыграл скверную роль - он и вправду поверил что он мессия,тем более возраст этому способствует.Плюс нужно учесть что Путин и россияне умело играют в скрепы и консервативные ценности - то,за что борется Трамп с ЛГБТ,трансгендерами, толерантностью к эмиграции ,т.е.неприятие чужаков.А Зеленского с Украиной он воспринимает частью той Европы которую Венс начал учить правильно жить.Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская.В общем ситуация очень плохая для Украины в краткосрочной перспективе и для США и мира в долгосрочной.Есть ещё Израиль который Трамп якобы поддерживает хотя те условия обмена заложников на террористов которыми он хвастается ,мягко говоря, для Израиля очень плохие - менять одного мирного жителя на 60-100 террористов с пожизненными сроками с кровью многих евреев на руках которые выйдя уже явно начали третью интифаду вряд ли можно назвать успешной бизнес - сделкой,да и политика это не торговля недвижимостью. shapo Повідомлень: 4913 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:45 барабашов написав: У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?

Хорошо там рассказано о самой сути янки

Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка

Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году? У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?Хорошо там рассказано о самой сути янкиОб их логике, мало отличающейся от логики основателей ПриватбанкаКстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году?



Какая замечательная конспирологическая теория. Вот только кто бы ее осуществил? ЦРУ - ники и ФБР- овцы целиком работавшие на Байдена,но перевербованные Ираном-Россией-Китаем ?

Возможно ,ибо верить в их собственных рыцарей плаща и кинжала не позволяет предыдущий опыт.

Хотя мне кажется Трамп в качестве аргумента берет традиционный американский изоляционизм когда говорит,что нас не достанут через океан в отличие от Европы и забыв или элементарно не зная даже основ истории что это не работало уже в ВМВ, да и доллар тогда не был мировой резервной валютой в основе которого именно роль США как мирового полицейского. Какая замечательная конспирологическая теория. Вот только кто бы ее осуществил? ЦРУ - ники и ФБР- овцы целиком работавшие на Байдена,но перевербованные Ираном-Россией-Китаем ?Возможно ,ибо верить в их собственных рыцарей плаща и кинжала не позволяет предыдущий опыт.Хотя мне кажется Трамп в качестве аргумента берет традиционный американский изоляционизм когда говорит,что нас не достанут через океан в отличие от Европы и забыв или элементарно не зная даже основ истории что это не работало уже в ВМВ, да и доллар тогда не был мировой резервной валютой в основе которого именно роль США как мирового полицейского. Востаннє редагувалось shapo в Нед 23 лют, 2025 04:48, всього редагувалось 1 раз. shapo Повідомлень: 4913 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:48 Re: Еміграція, заробітчанство А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:

1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.

2. Зняв всі обмеження в дослідженні штучного інтелекту Дюрі-бачі

Повідомлень: 5075 З нами з: 29.07.22 Подякував: 817 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:51 Дюрі-бачі написав: А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:

1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу. А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.



В краткосрочной перспективе для США он явно делает полезные вещи,вот только если он потеряет влияние в мире,то привлекательность США для научной деятельности постепенно сойдёт на нет из-за уменьшения роли доллара появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты В краткосрочной перспективе для США он явно делает полезные вещи,вот только если он потеряет влияние в мире,то привлекательность США для научной деятельности постепенно сойдёт на нет из-за уменьшения роли доллара появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты shapo Повідомлень: 4913 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:56 shapo написав: появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты

Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется. Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7813 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21408 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 04:57 Сибарит написав: shapo написав: появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты

Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется. Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется.

+100 +100 shapo Повідомлень: 4913 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 08:57 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская. Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная- демократическими деньгами украинская.

Ще напишіть що Земля пласка. Не очікував від Вас такого низького рівня. Вата дуже любить Сороса, вчить напям'ять його книжки, біографію, вивчає все про нього і постійно про нього пише. Те саме про С. Бандеру. Ще напишіть що Земля пласка. Не очікував від Вас такого низького рівня. Вата дуже любить Сороса, вчить напям'ять його книжки, біографію, вивчає все про нього і постійно про нього пише. Те саме про С. Бандеру. BIGor

Повідомлень: 9768 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1414 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 10:02 Сибарит написав: rjkz написав: Последний очень примитивный и заточенный на деньгах. Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.

Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.

Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.



А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.



Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм. При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.Думаю, что это не общий менталитет,а



Он может завести очень далеко.

Фактически, от этого самого ЛИЧНОГО авантюризма сейчас зависит судьба и самой влиятельной страны на Земле и самой планеты. Он может завести очень далеко.Фактически, от этого самого ЛИЧНОГО авантюризма сейчас зависит судьба и самой влиятельной страны на Земле и самой планеты. rjkz

Повідомлень: 16983 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2641264226432644 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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