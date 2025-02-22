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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2641264226432644
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:04

  rjkz написав:Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. :lol:

С нетерпением буду ждать сравнения уровня меркантильности 😁
Ну и всего прочего
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  rjkz написав:Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.

А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.

Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.


Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.
Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.
Очень много людей ставят на первое место деньги.
Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".
С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.
Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.
Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США. :lol:

У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?
Хорошо там рассказано о самой сути янки
Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка
Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году?
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.

А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.

Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.



Пожалуй,личный момент в поведении такого нарцисса как Трамп,да ещё после ошеломляющего успеха на выборах сыграл скверную роль - он и вправду поверил что он мессия,тем более возраст этому способствует.
Плюс нужно учесть что Путин и россияне умело играют в скрепы и консервативные ценности - то,за что борется Трамп с ЛГБТ,трансгендерами, толерантностью к эмиграции ,т.е.неприятие чужаков.
А Зеленского с Украиной он воспринимает частью той Европы которую Венс начал учить правильно жить.
Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская.
В общем ситуация очень плохая для Украины в краткосрочной перспективе и для США и мира в долгосрочной.
Есть ещё Израиль который Трамп якобы поддерживает хотя те условия обмена заложников на террористов которыми он хвастается ,мягко говоря, для Израиля очень плохие - менять одного мирного жителя на 60-100 террористов с пожизненными сроками с кровью многих евреев на руках которые выйдя уже явно начали третью интифаду вряд ли можно назвать успешной бизнес - сделкой,да и политика это не торговля недвижимостью.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:45

  барабашов написав:У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?
Хорошо там рассказано о самой сути янки
Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка
Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году?


Какая замечательная конспирологическая теория. Вот только кто бы ее осуществил? ЦРУ - ники и ФБР- овцы целиком работавшие на Байдена,но перевербованные Ираном-Россией-Китаем ?
Возможно ,ибо верить в их собственных рыцарей плаща и кинжала не позволяет предыдущий опыт.
Хотя мне кажется Трамп в качестве аргумента берет традиционный американский изоляционизм когда говорит,что нас не достанут через океан в отличие от Европы и забыв или элементарно не зная даже основ истории что это не работало уже в ВМВ, да и доллар тогда не был мировой резервной валютой в основе которого именно роль США как мирового полицейского.
Востаннє редагувалось shapo в Нед 23 лют, 2025 04:48, всього редагувалось 1 раз.
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:48

Re: Еміграція, заробітчанство

А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:
1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.
2. Зняв всі обмеження в дослідженні штучного інтелекту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:51

  Дюрі-бачі написав:А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:
1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.


В краткосрочной перспективе для США он явно делает полезные вещи,вот только если он потеряет влияние в мире,то привлекательность США для научной деятельности постепенно сойдёт на нет из-за уменьшения роли доллара появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:56

  shapo написав:появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты

Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 04:57

  Сибарит написав:
  shapo написав:появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты

Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется.

+100
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 08:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  shapo написав:Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская.

Ще напишіть що Земля пласка. Не очікував від Вас такого низького рівня. Вата дуже любить Сороса, вчить напям'ять його книжки, біографію, вивчає все про нього і постійно про нього пише. Те саме про С. Бандеру.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 10:02

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.

При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.

А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.

Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.


Он может завести очень далеко.
Фактически, от этого самого ЛИЧНОГО авантюризма сейчас зависит судьба и самой влиятельной страны на Земле и самой планеты.
rjkz
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