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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2025 04:04
rjkz написав:
Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США.
С нетерпением буду ждать сравнения уровня меркантильности 😁
Ну и всего прочего
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Сибарит
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36
rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав:
Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.
А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.
Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.
Я был неприятно удивлен, когда даже самые порядочные люди, встреченные здесь, если речь идет о деньгах, ставят их на первое место.
Есть часть людей которые поставят на первое место семью, но на второе - деньги.
Очень много людей ставят на первое место деньги.
Слишком многое оценивается по критерию - "выгодно или не выгодно".
С точки зрения морали, многие вещи из=за которых судятся - аморальны.
Но они оценивают - финансово они выиграют или проиграют.
Конечно, мне нельзя быть категоричным, так как и в большрй мере живу в эмигрантской среде и в Бруклине (Бруклин - это не НЙ (с)) и в НЙ (НЙ - это не Америка). Собственно, есть намерение через несколько лет переехать из НЙ в США.
У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?
Хорошо там рассказано о самой сути янки
Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка
Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году?
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барабашов
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:36
Сибарит написав: rjkz написав:
Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.
А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.
Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм.
Пожалуй,личный момент в поведении такого нарцисса как Трамп,да ещё после ошеломляющего успеха на выборах сыграл скверную роль - он и вправду поверил что он мессия,тем более возраст этому способствует.
Плюс нужно учесть что Путин и россияне умело играют в скрепы и консервативные ценности - то,за что борется Трамп с ЛГБТ,трансгендерами, толерантностью к эмиграции ,т.е.неприятие чужаков.
А Зеленского с Украиной он воспринимает частью той Европы которую Венс начал учить правильно жить.
Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско - демократическими деньгами украинская.
В общем ситуация очень плохая для Украины в краткосрочной перспективе и для США и мира в долгосрочной.
Есть ещё Израиль который Трамп якобы поддерживает хотя те условия обмена заложников на террористов которыми он хвастается ,мягко говоря, для Израиля очень плохие - менять одного мирного жителя на 60-100 террористов с пожизненными сроками с кровью многих евреев на руках которые выйдя уже явно начали третью интифаду вряд ли можно назвать успешной бизнес - сделкой,да и политика это не торговля недвижимостью.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:45
барабашов написав:
У вас не было в детстве книги "Народ "Да!"" с бородачом-лесорубом Полем Баньяном на обложке?
Хорошо там рассказано о самой сути янки
Об их логике, мало отличающейся от логики основателей Приватбанка
Кстати не думали, что Трюмпа "недострелили" и провели в Вайтхаос, чтоб чуточку подстрелить курс доллара у вас, ну как Никсон в 71м году?
Какая замечательная конспирологическая теория. Вот только кто бы ее осуществил? ЦРУ - ники и ФБР- овцы целиком работавшие на Байдена,но перевербованные Ираном-Россией-Китаем ?
Возможно ,ибо верить в их собственных рыцарей плаща и кинжала не позволяет предыдущий опыт.
Хотя мне кажется Трамп в качестве аргумента берет традиционный американский изоляционизм когда говорит,что нас не достанут через океан в отличие от Европы и забыв или элементарно не зная даже основ истории что это не работало уже в ВМВ, да и доллар тогда не был мировой резервной валютой в основе которого именно роль США как мирового полицейского.
Востаннє редагувалось shapo
в Нед 23 лют, 2025 04:48, всього редагувалось 1 раз.
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shapo
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:48
А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:
1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.
2. Зняв всі обмеження в дослідженні штучного інтелекту
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:51
Дюрі-бачі написав:
А от один знайомий зав кафедри в США який був дуже великим противник Трампа зараз почав говорити, що для науки він зробив вже багато хорошого:
1. Нарешті можна набрати в команду одних азіатів, які будуть виконувати роботу, а не шукати негритянок, які будуть просиджувати штани. Ну і студентів можна набирати просто по рейтингу.
В краткосрочной перспективе для США он явно делает полезные вещи,вот только если он потеряет влияние в мире,то привлекательность США для научной деятельности постепенно сойдёт на нет из-за уменьшения роли доллара появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:56
shapo написав:
появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты
Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется.
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Сибарит
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Додано: Нед 23 лют, 2025 04:57
Сибарит написав: shapo написав:
появятся другие центры в мире куда поедут талантливые азиаты
Есть подозрение, что им и ехать никуда не придется.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 08:57
shapo написав:
Да и российская пропаганда в отличие от украинской о Трампе говорит меньше плохого чем накачанная соросовско
- демократическими деньгами украинская.
Ще напишіть що Земля пласка. Не очікував від Вас такого низького рівня. Вата дуже любить Сороса, вчить напям'ять його книжки, біографію, вивчає все про нього і постійно про нього пише. Те саме про С. Бандеру.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 10:02
Сибарит написав: rjkz написав:
Последний очень примитивный и заточенный на деньгах.
При всей примитивности менталитета, управленцы высокого ранга не могут себе позволить быть примитивными.
Они просто обязаны уметь оценивать в деньгах репутацию.
Насколько я наслышан, репутация для американского бизнеса - не пустой звук. Поэтому, даже если рассматривать политику как бизнес, поведение все равно выглядит странным.
А ещё я слышал, что американский менталитет отличается крайней консервативностью. Так резко все менять не свойственно.
Думаю, что это не общий менталитет,а личный авантюризм
.
Он может завести очень далеко.
Фактически, от этого самого ЛИЧНОГО авантюризма сейчас зависит судьба и самой влиятельной страны на Земле и самой планеты.
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