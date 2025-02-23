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#<1 ... 2644264526462647> Додано: Нед 23 лют, 2025 16:59 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами

Памʼятаю ще були "соросівські олімпіади" для школярів. Памʼятаю ще були "соросівські олімпіади" для школярів. Faceless

Модератор Повідомлень: 35423 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8142 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 17:08 shapo написав: Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.

О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР сблаготворительными проектами

Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби благомірними цілями. Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка зблагомірними цілями. BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1415 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 17:34

А розкрийте секрет, навіщо Вас турбує якась «намистизація», якщо ви сьогодні вдень так вдало викрили колективних авторів, серед яких і той, кого ви особисто знаєте з вересня 2018 року?

З таким талантом (в закордонних фільмах це називають «способность») гріх витрачати час на якісь там дрібнички ж, вірно?

ЛАД написав: Ой+

Що таке "Намистизація"? Що таке "Намистизація"? Пане flyman’e!А розкрийте секрет, навіщо Вас турбує якась «намистизація», якщо ви сьогодні вдень так вдало викрили колективних авторів, серед яких і той, кого ви особисто знаєте з вересня 2018 року?З таким талантом (в закордонних фільмах це називають «способность») гріх витрачати час на якісь там дрібнички ж, вірно? akurt

Повідомлень: 10578 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 17:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.

Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.

И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".

Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.

Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.

Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения. Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.

Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.

Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.



Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б. Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б. BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1415 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 18:37 BIGor написав: shapo написав: Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.

О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР сблаготворительными проектами

Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби благомірними цілями. Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка зблагомірними цілями.



Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?

Во-вторых, в чем я вас оболгал?

Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.

Да,я так считаю.

Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?Во-вторых, в чем я вас оболгал?Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.Да,я так считаю.Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно shapo Повідомлень: 4917 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 19:05 shapo написав: BIGor написав: shapo написав: Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.

О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР сблаготворительными проектами

Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби благомірними цілями. Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка зблагомірними цілями.



Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?

Во-вторых, в чем я вас оболгал?

Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.

Да,я так считаю.

Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?Во-вторых, в чем я вас оболгал?Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.Да,я так считаю.Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно

1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.

2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.

3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.

4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.



Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун і дезинформатор. 1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Виі дезинформатор. BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1415 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 19:40 BIGor написав: 1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.

2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.

3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.

4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.



Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун і дезинформатор. 1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Виі дезинформатор.



Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.

Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.

Обязуюсь игнорировать ваши Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.Обязуюсь игнорировать ваши shapo Повідомлень: 4917 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 19:59 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: ВЛК теж заочно?

А намистизація знятих з обліку?

Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток. ВЛК теж заочно?А намистизація знятих з обліку?Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток.



В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?



Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк. В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк. BeneFuckTor Повідомлень: 291 З нами з: 21.11.19 Подякував: 243 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:19 shapo написав: BIGor написав: shapo написав: Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.

О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР сблаготворительными проектами

Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби благомірними цілями. Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка зблагомірними цілями.



Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?

Во-вторых, в чем я вас оболгал?

Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.

Да,я так считаю.

Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?Во-вторых, в чем я вас оболгал?Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.Да,я так считаю.Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно

так для нього ніби не зле що було побудовано в дусі демцінностей демпартії, але чомусь втік в Польщу. так для нього ніби не зле що було побудовано в дусі демцінностей демпартії, але чомусь втік в Польщу. flyman

Повідомлень: 38570 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:21 BeneFuckTor написав: flyman написав: ВЛК теж заочно?

А намистизація знятих з обліку?

Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток. ВЛК теж заочно?А намистизація знятих з обліку?Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток.



В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?



Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк. В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк.

Послухаєм від вас, ви там на місці і вже знаєте про страшний закон.



Це як з "поляки скуповують нерухомість в Іспанії". Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську, куди вже до гішпанської Послухаєм від вас, ви там на місці і вже знаєте про страшний закон.Це як з "поляки скуповують нерухомість в Іспанії". Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську, куди вже до гішпанської flyman

Повідомлень: 38570 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2644264526462647> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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