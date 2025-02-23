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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 лют, 2025 16:59
shapo написав:О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы благотворительными проектами
Памʼятаю ще були "соросівські олімпіади" для школярів.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 17:08
shapo написав:
Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.
О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы
благотворительными проектами
Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби
благомірними цілями.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 17:34
Пане flyman’e!
А розкрийте секрет, навіщо Вас турбує якась «намистизація», якщо ви сьогодні вдень так вдало викрили колективних авторів, серед яких і той, кого ви особисто знаєте з вересня 2018 року?
З таким талантом (в закордонних фільмах це називають «способность») гріх витрачати час на якісь там дрібнички ж, вірно?
ЛАД написав:Ой+
Що таке "Намистизація"?
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Додано: Нед 23 лют, 2025 17:58
rjkz написав:
Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.
Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.
И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".
Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.
Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.
Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.
Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.
Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.
Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 18:37
BIGor написав: shapo написав:
Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.
О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы
благотворительными проектами
Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби
благомірними цілями.
Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?
Во-вторых, в чем я вас оболгал?
Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.
Да,я так считаю.
Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:05
shapo написав: BIGor написав: shapo написав:
Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.
О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы
благотворительными проектами
Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби
благомірними цілями.
Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?
Во-вторых, в чем я вас оболгал?
Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.
Да,я так считаю.
Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно
1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.
2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.
3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.
4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.
Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун
і дезинформатор.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:40
BIGor написав:
1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.
2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.
3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.
4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.
Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун
і дезинформатор.
Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.
Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.
Обязуюсь игнорировать ваши
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Додано: Нед 23 лют, 2025 19:59
flyman написав:
ВЛК теж заочно?
А намистизація знятих з обліку?
Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток.
В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?
Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 20:19
shapo написав: BIGor написав: shapo написав:
Т.е.в отличие от меня вы рашаТВ не смотрите,но точно знаете кто и что там изучает,а я тут,оказывается,брешу.
О Соросе знаю с начала 90-х когда он заходил в все республики бывшего СССР с якобы
благотворительными проектами
Тобто Ви ообріхали мене, і навіть не почервоніли? Про нарративи про Сороса від ватної пропаганди чую десь з 2008, якраз тоді кацапи масово заходили зі своєю пропагандою в країни бувшого совка з якоби
благомірними цілями.
Во-первых, где это вы слышите о нарративах российской пропаганды если вы не смотрите в отличие от меня рашаТВ?
Во-вторых, в чем я вас оболгал?
Это ведь вы меня обвинили в том,что я соединил Сороса с демпартией США.
Да,я так считаю.
Если вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена,то можете пребывать и дальше в своих убеждениях - переубеждать бесполезно
так для нього ніби не зле що було побудовано в дусі демцінностей демпартії, але чомусь втік в Польщу.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 20:21
BeneFuckTor написав: flyman написав:
ВЛК теж заочно?
А намистизація знятих з обліку?
Поки що не чув від польських колег жодної історії щодо повісток.
В польщі поки що немає мобілізації, а закон вже є. Чи Ви про що?
Ось і розпитайте в своїх колег що і як, де облік, що проходили, хто проходить і тд. І розповісте нам тут, ми всі послухаєм. Якщо буде корисно/цікаво поставимо лайк.
Послухаєм від вас, ви там на місці і вже знаєте про страшний закон.
Це як з "поляки скуповують нерухомість в Іспанії". Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську, куди вже до гішпанської
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