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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2644264526462647
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:23

  BIGor написав:
  rjkz написав:Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.
Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.
И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".
Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.
Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.
Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.

Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.
Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.

Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б.


В целом - примерно так.
Еще есть такое, что если ты даже переделал всю работу (даже если ту, которую тебя никто не просил делать или не должен делать), то должен изображать бурную деятельность. Порой в фаворе именно те, кто умеет расхвалить себя и удачно попасться начальству на глаза с выпученными от работы глазами. При этом они могут ничего не знать и не уметь.
Кто-то мог перелопатить кучу работы, сделать сложный проект и попасться сидящим с отсутствующим видом, чтобы пойти на свежий воздух.
Моя знакомая как-то в госпитале вносила в комп данные с "недостаточно занятым видом" и получила выговор, в это-же время ее коллега с занятым видом пасьянс раскладывала.
Работала компания, не очень понравилось, как задвигали человека, который руководил непосредственно на объекте работами. "Я - начальник, ты - дурак".
В целом, такое повсеместно. Мне тут тоже говорят "Если ты знаешь как правильно, но тебе говорят как делать - молчи и соглашайся".
Еще пример, есть муж знакомой жены (я кажется писал уже), решил похендименить.
Получил заказ - покрасить стену в офисном здании. Приходит - старая шелушащаяся краска, паутина, трещины и тп. Спрашивают - сколько времени надо? Он - неделя. Они - почему так долго? Надо зачистить, зашлифовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить в 2 слоя хотя-бы.
"Нет! Нам надо только покрасить!"
"Поверх ЭТОГО?!!!"
"Да" Развернулись и ушли.
Ну, он взял валик и закрасил все это поверху.
Около 2-х часов времени.
Говорит, что стращно было звать показывать.
Но что делать?
Говорит "Закончил, смотрите"
"Отлично. Вот ваш чек"
А если-бы он растянул это на неделю, но сделал-бы идеальную поверхность - были-бы недоволны.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:26

Це як з "поляки скуповують нерухомість в Іспанії". Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську, куди вже до гішпанської


У деяких сіньорів і в Україні є лише на нахалбудівський підвал за столичною окружною. Але це ж не у всіх так…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:28

  shapo написав:
  BIGor написав:1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.
2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.
3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.
4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.

Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун і дезинформатор.


Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.
Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.
Обязуюсь игнорировать ваши

Де цитати? Наведіть цитати.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:52

Панове Shapo та BIGor!
Припиняйте бійку, ми Вас обох знаємо як дуже розумних та адекватних людей, які дуже багато чого досягли в житті.
Просто різний рівень освіченості в різних питаннях, ми реально вас поважаємо та трохи сумно стає. Ну і різні вікові категорії.
Тим більше що flyman може вам зробити «Намистизацію». Ніхто не знає, що воно таке - але підозрюю, що не таке добре, як відкрите мною зараз Cremant de Bourgogne. Brut.
Я заслужив: з 8 ранку - як папа Карло, тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».
Припиняйте.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 20:59

  akurt написав:Панове Shapo та BIGor!
Припиняйте бійку, ми Вас обох знаємо як дуже розумних та адекватних людей, які дуже багато чого досягли в житті.
Просто різний рівень освіченості в різних питаннях, ми реально вас поважаємо та трохи сумно стає. Ну і різні вікові категорії.
Тим більше що flyman може вам зробити «Намистизацію». Ніхто не знає, що воно таке - але підозрюю, що не таке добре, як відкрите мною зараз Cremant de Bourgogne. Brut.
Я заслужив: з 8 ранку - як папа Карло, тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».
Припиняйте.

Очевидно, що актуальний оператор обліківки акурт не з неньки (але хоч розуміє, що це не намазтизація - від слова намаз)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 лют, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 21:00

  akurt написав:тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

https://youtu.be/RBgQIw2nxsk?si=67r9RAVlrPfhGuFs
😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 21:01

  Сибарит написав:
  akurt написав:тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

https://youtu.be/RBgQIw2nxsk?si=67r9RAVlrPfhGuFs
😁


https://www.youtube.com/watch?v=dN4-3_z69_4
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 21:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську


Може пора роботу змінити? Щоб у поляка на роботі інженером не було грошей на квартиру, це як в укр раді немає грошей на ланос.

Гугл У вас є, будь ласка самі вивчайте.
BeneFuckTor
 
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