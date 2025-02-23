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#<1 ... 2644264526462647 Додано: Нед 23 лют, 2025 20:23 BIGor написав: rjkz написав: Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.

Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.

И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".

Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.

Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.

Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения. Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.

Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.

Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.



Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б. Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б.



В целом - примерно так.

Еще есть такое, что если ты даже переделал всю работу (даже если ту, которую тебя никто не просил делать или не должен делать), то должен изображать бурную деятельность. Порой в фаворе именно те, кто умеет расхвалить себя и удачно попасться начальству на глаза с выпученными от работы глазами. При этом они могут ничего не знать и не уметь.

Кто-то мог перелопатить кучу работы, сделать сложный проект и попасться сидящим с отсутствующим видом, чтобы пойти на свежий воздух.

Моя знакомая как-то в госпитале вносила в комп данные с "недостаточно занятым видом" и получила выговор, в это-же время ее коллега с занятым видом пасьянс раскладывала.

Работала компания, не очень понравилось, как задвигали человека, который руководил непосредственно на объекте работами. "Я - начальник, ты - дурак".

В целом, такое повсеместно. Мне тут тоже говорят "Если ты знаешь как правильно, но тебе говорят как делать - молчи и соглашайся".

Еще пример, есть муж знакомой жены (я кажется писал уже), решил похендименить.

Получил заказ - покрасить стену в офисном здании. Приходит - старая шелушащаяся краска, паутина, трещины и тп. Спрашивают - сколько времени надо? Он - неделя. Они - почему так долго? Надо зачистить, зашлифовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить в 2 слоя хотя-бы.

"Нет! Нам надо только покрасить!"

"Поверх ЭТОГО?!!!"

"Да" Развернулись и ушли.

Ну, он взял валик и закрасил все это поверху.

Около 2-х часов времени.

Говорит, что стращно было звать показывать.

Но что делать?

Говорит "Закончил, смотрите"

"Отлично. Вот ваш чек"

А если-бы он растянул это на неделю, но сделал-бы идеальную поверхность - были-бы недоволны. В целом - примерно так.Еще есть такое, что если ты даже переделал всю работу (даже если ту, которую тебя никто не просил делать или не должен делать), то должен изображать бурную деятельность. Порой в фаворе именно те, кто умеет расхвалить себя и удачно попасться начальству на глаза с выпученными от работы глазами. При этом они могут ничего не знать и не уметь.Кто-то мог перелопатить кучу работы, сделать сложный проект и попасться сидящим с отсутствующим видом, чтобы пойти на свежий воздух.Моя знакомая как-то в госпитале вносила в комп данные с "недостаточно занятым видом" и получила выговор, в это-же время ее коллега с занятым видом пасьянс раскладывала.Работала компания, не очень понравилось, как задвигали человека, который руководил непосредственно на объекте работами. "Я - начальник, ты - дурак".В целом, такое повсеместно. Мне тут тоже говорят "Если ты знаешь как правильно, но тебе говорят как делать - молчи и соглашайся".Еще пример, есть муж знакомой жены (я кажется писал уже), решил похендименить.Получил заказ - покрасить стену в офисном здании. Приходит - старая шелушащаяся краска, паутина, трещины и тп. Спрашивают - сколько времени надо? Он - неделя. Они - почему так долго? Надо зачистить, зашлифовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить в 2 слоя хотя-бы."Нет! Нам надо только покрасить!""Поверх ЭТОГО?!!!""Да" Развернулись и ушли.Ну, он взял валик и закрасил все это поверху.Около 2-х часов времени.Говорит, что стращно было звать показывать.Но что делать?Говорит "Закончил, смотрите""Отлично. Вот ваш чек"А если-бы он растянул это на неделю, но сделал-бы идеальную поверхность - были-бы недоволны. rjkz

Повідомлень: 16984 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8486 раз. Подякували: 5346 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:26 Це як з "поляки скуповують нерухомість в Іспанії". Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську, куди вже до гішпанської





У деяких сіньорів і в Україні є лише на нахалбудівський підвал за столичною окружною. Але це ж не у всіх так… У деяких сіньорів і в Україні є лише на нахалбудівський підвал за столичною окружною. Але це ж не у всіх так… Hotab Повідомлень: 14212 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:28 shapo написав: BIGor написав: 1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.

2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.

3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.

4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.



Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Ви патологічний брехун і дезинформатор. 1. Пропаганда по вашему тільки по ТВ? В мене то і телевізора немає вже 20 років. Що Ви мелете.2. Ви бршете нібито я дивлюсь Раша тв.3. Приведіть мою цитату, інакше Ви знову брешете.4. Знову давайте цитату про "вы считаете,что Сорос делал для Украины благо скупая журнашлюшек и готовя менеджмент для страны вместе с демпартией Клинтона-Обамы-Байдена" інакше знову оббріхуєте мене.Ви збрехали за 2-3 пости 3-4 рази, висновок: Виі дезинформатор.



Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.

Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.

Обязуюсь игнорировать ваши Вы переврали все,что я писал и меня же обвинили в враньё.Поэтому большая просьба поставить меня в игнор и больше не писать на мои посты.Обязуюсь игнорировать ваши

Де цитати? Наведіть цитати. Де цитати? Наведіть цитати. BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1415 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:52 Панове Shapo та BIGor!

Припиняйте бійку, ми Вас обох знаємо як дуже розумних та адекватних людей, які дуже багато чого досягли в житті.

Просто різний рівень освіченості в різних питаннях, ми реально вас поважаємо та трохи сумно стає. Ну і різні вікові категорії.

Тим більше що flyman може вам зробити «Намистизацію». Ніхто не знає, що воно таке - але підозрюю, що не таке добре, як відкрите мною зараз Cremant de Bourgogne. Brut.

Я заслужив: з 8 ранку - як папа Карло, тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

Припиняйте. akurt

Повідомлень: 10578 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 20:59 akurt написав: Панове Shapo та BIGor!

Припиняйте бійку, ми Вас обох знаємо як дуже розумних та адекватних людей, які дуже багато чого досягли в житті.

Просто різний рівень освіченості в різних питаннях, ми реально вас поважаємо та трохи сумно стає. Ну і різні вікові категорії.

Тим більше що flyman може вам зробити «Намистизацію». Ніхто не знає, що воно таке - але підозрюю, що не таке добре, як відкрите мною зараз Cremant de Bourgogne. Brut.

Я заслужив: з 8 ранку - як папа Карло, тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

Припиняйте. Панове Shapo та BIGor!Припиняйте бійку, ми Вас обох знаємо як дуже розумних та адекватних людей, які дуже багато чого досягли в житті.Просто різний рівень освіченості в різних питаннях, ми реально вас поважаємо та трохи сумно стає. Ну і різні вікові категорії.Тим більше що flyman може вам зробити «Намистизацію». Ніхто не знає, що воно таке - але підозрюю, що не таке добре, як відкрите мною зараз Cremant de Bourgogne. Brut.Я заслужив: з 8 ранку - як папа Карло, тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».Припиняйте.

Очевидно, що актуальний оператор обліківки акурт не з неньки (але хоч розуміє, що це не намазтизація - від слова намаз) Очевидно, що актуальний оператор обліківки акурт не з неньки (але хоч розуміє, що це не намазтизація - від слова намаз) Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 лют, 2025 21:00, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 38570 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 21:00 akurt написав: тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

https://youtu.be/RBgQIw2nxsk?si=67r9RAVlrPfhGuFs

😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7816 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21408 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 21:01 Сибарит написав: akurt написав: тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

тільки зараз душ прийняв та хочеться щось про «Еміграцію».

https://youtu.be/RBgQIw2nxsk?si=67r9RAVlrPfhGuFs

😁



https://www.youtube.com/watch?v=dN4-3_z69_4 flyman

Повідомлень: 38570 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 21:02 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську Колеги відповіли, що бздури, нема пеньонзів навіть на польську



Може пора роботу змінити? Щоб у поляка на роботі інженером не було грошей на квартиру, це як в укр раді немає грошей на ланос.



Гугл У вас є, будь ласка самі вивчайте. Може пора роботу змінити? Щоб у поляка на роботі інженером не було грошей на квартиру, це як в укр раді немає грошей на ланос.Гугл У вас є, будь ласка самі вивчайте. BeneFuckTor Повідомлень: 292 З нами з: 21.11.19 Подякував: 243 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2644264526462647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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