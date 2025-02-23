BIGor написав:rjkz написав:Вообще пост будет об американской негласной этике и то, что вполне нормально воспринимается то, что в Украине нет.
Собственно, через примерно год после приезда, я начал попадать в неловкие ситуации, когда люди, которые явно на моей стороне были (и есть на данный момент) творили непонятные вещи.
И во всех вопросах руководствуются правилом "Я - самое главное слово в лангуаге".
Какие-то этические нормы присутствуют у очень небольшого количества людей.
Поэтому Трамп - типичный представитель американского общества.
Вопрос "выгодно или не выгодно?" перевешивает все. Законы, нормы морали и человеческие взаимоотношения.
Так як працюю на велике корпо з США (з відповідним менеджментом з США) то бачу дійсно інший підхід.
Для менеджмента найважливіша ціль - скільки коштують акції і який чистий прибуток за квартал. Все! У всьому іншому дуже схоже на совок: 5-лєтка за 4 роки, "я начальник ти дурак", "за забором ще 1000 охочих" і все в такому дусі сталінізму-ленінізму.
Звичайно якби був якийсь стартап або невелика компанія - всього цього не було б.
В целом - примерно так.
Еще есть такое, что если ты даже переделал всю работу (даже если ту, которую тебя никто не просил делать или не должен делать), то должен изображать бурную деятельность. Порой в фаворе именно те, кто умеет расхвалить себя и удачно попасться начальству на глаза с выпученными от работы глазами. При этом они могут ничего не знать и не уметь.
Кто-то мог перелопатить кучу работы, сделать сложный проект и попасться сидящим с отсутствующим видом, чтобы пойти на свежий воздух.
Моя знакомая как-то в госпитале вносила в комп данные с "недостаточно занятым видом" и получила выговор, в это-же время ее коллега с занятым видом пасьянс раскладывала.
Работала компания, не очень понравилось, как задвигали человека, который руководил непосредственно на объекте работами. "Я - начальник, ты - дурак".
В целом, такое повсеместно. Мне тут тоже говорят "Если ты знаешь как правильно, но тебе говорят как делать - молчи и соглашайся".
Еще пример, есть муж знакомой жены (я кажется писал уже), решил похендименить.
Получил заказ - покрасить стену в офисном здании. Приходит - старая шелушащаяся краска, паутина, трещины и тп. Спрашивают - сколько времени надо? Он - неделя. Они - почему так долго? Надо зачистить, зашлифовать, зашпаклевать, загрунтовать, покрасить в 2 слоя хотя-бы.
"Нет! Нам надо только покрасить!"
"Поверх ЭТОГО?!!!"
"Да" Развернулись и ушли.
Ну, он взял валик и закрасил все это поверху.
Около 2-х часов времени.
Говорит, что стращно было звать показывать.
Но что делать?
Говорит "Закончил, смотрите"
"Отлично. Вот ваш чек"
А если-бы он растянул это на неделю, но сделал-бы идеальную поверхность - были-бы недоволны.