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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2644264526462647> Додано: Нед 23 лют, 2025 22:22 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дивіться, на 500 тис. дають на 20 років, треба платити 4 тис. Банки рахують платіж як суму доходів нетто, поділені на 2 (тобто їх спільна нетто зарплатня вже має бути 8 тис.). Тобто мінімалки взагалі не вистачить, ще не забувайте що їм треба перший внесок 20% внести. Ну і за 500 тис. купите тільки якийсь курник на околиці. А ще до нього додайте паркомісце і комурку. Останній раз в пропозиції від одного забудовника були паркомісце 40 тис і комурка 50 тис. Середня ціна паркомісця по місту десь 60-80 тис.



Тобто Ваші розрахунки дуже неточні, можна сказати помилкові. Дивіться, на 500 тис. дають на 20 років, треба платити 4 тис. Банки рахують платіж як суму доходів нетто, поділені на 2 (тобто їх спільна нетто зарплатня вже має бути 8 тис.). Тобто мінімалки взагалі не вистачить, ще не забувайте що їм треба перший внесок 20% внести. Ну і за 500 тис. купите тільки якийсь курник на околиці. А ще до нього додайте паркомісце і комурку. Останній раз в пропозиції від одного забудовника були паркомісце 40 тис і комурка 50 тис. Середня ціна паркомісця по місту десь 60-80 тис.Тобто Ваші розрахунки дуже неточні, можна сказати помилкові.





Ооо, оце інша справа, видно що людина знає що пише.

Так Ви праві повністю. Я написав мінімалка і потім вже подумав що то має бути на руках, але 4к на руках це підйомна цифра в тим же касиром в бедронці.



Про окраїну теж згідний, але ж знаєте якщо хочеш дорогше(новобудова) то і заробляй більше. Та і є не тільки такі міста як краків/варшава. Є міста по менше де новобудова коштує 11к квадрат, а є де ще менше. Він же не писав що в нього колеги в центрі Варшави живуть)

Та й це не має значення, бо ніяк не заперечує статистику що поляки купляють в іспанії)

І тим паче ця фраза не відміняє польського закону про мобілізацію.





Ось суть:

“НЕГАЙНО” означає, що призваний повинен з’явитися до місця явки протягом шести годин після отримання повідомлення про оголошення загальної мобілізації або початку війни.



Водночас “хто під час мобілізації чи війни, призваний на дійсну військову службу, не з’явиться в зазначений день і місце, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від трьох років (ст. 687 Закону)”. Крім того, особа, яка під час мобілізації або на війні з метою постійного ухилення від проходження військової служби, будучи призваною на дійсну військову службу, не з’явилася у встановлений день і місце, каратиметься позбавленням волі на строк від п’яти років (пункт 6 частини першої статті 688 Закону).



а флайману не сподабались гуманні україньські 17к гривень, за першу повістку, і він вирішив ще щось понаписувати. Ооо, оце інша справа, видно що людина знає що пише.Так Ви праві повністю. Я написав мінімалка і потім вже подумав що то має бути на руках, але 4к на руках це підйомна цифра в тим же касиром в бедронці.Про окраїну теж згідний, але ж знаєте якщо хочеш дорогше(новобудова) то і заробляй більше. Та і є не тільки такі міста як краків/варшава. Є міста по менше де новобудова коштує 11к квадрат, а є де ще менше. Він же не писав що в нього колеги в центрі Варшави живуть)Та й це не має значення, бо ніяк не заперечує статистику що поляки купляють в іспанії)І тим паче ця фраза не відміняє польського закону про мобілізацію.Ось суть:а флайману не сподабались гуманні україньські 17к гривень, за першу повістку, і він вирішив ще щось понаписувати. Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Нед 23 лют, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз. BeneFuckTor Повідомлень: 293 З нами з: 21.11.19 Подякував: 243 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 22:27 Ну не все так погано у наших людей в США: не приймають нові (!) заявки за Програмою U4U. Але це почалося ще за Байдена: наприклад, одна родина моїх приятелів виїхала 15 червня і все ОК: живуть та працюють неподалік Філадельфії. Все ОК у тих хто в Лос Анджелесі та в Чікаго.

А ось хто знайшов спонсора та подав в жовтні 2024 - пролетів, відповіді не надходили вже нікому з жовтня/листопада.

Одну сімейну пару молодят мені шкода реально: @Пройшли і Крим, і Рим@ - і трохи не встигли. akurt

Повідомлень: 10576 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3926 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 22:55 BeneFuckTor написав: BIGor написав: Дивіться, на 500 тис. дають на 20 років, треба платити 4 тис. Банки рахують платіж як суму доходів нетто, поділені на 2 (тобто їх спільна нетто зарплатня вже має бути 8 тис.). Тобто мінімалки взагалі не вистачить, ще не забувайте що їм треба перший внесок 20% внести. Ну і за 500 тис. купите тільки якийсь курник на околиці. А ще до нього додайте паркомісце і комурку. Останній раз в пропозиції від одного забудовника були паркомісце 40 тис і комурка 50 тис. Середня ціна паркомісця по місту десь 60-80 тис.



Тобто Ваші розрахунки дуже неточні, можна сказати помилкові. Дивіться, на 500 тис. дають на 20 років, треба платити 4 тис. Банки рахують платіж як суму доходів нетто, поділені на 2 (тобто їх спільна нетто зарплатня вже має бути 8 тис.). Тобто мінімалки взагалі не вистачить, ще не забувайте що їм треба перший внесок 20% внести. Ну і за 500 тис. купите тільки якийсь курник на околиці. А ще до нього додайте паркомісце і комурку. Останній раз в пропозиції від одного забудовника були паркомісце 40 тис і комурка 50 тис. Середня ціна паркомісця по місту десь 60-80 тис.Тобто Ваші розрахунки дуже неточні, можна сказати помилкові.





Ооо, оце інша справа, видно що людина знає що пише.

Так Ви праві повністю. Я написав мінімалка і потім вже подумав що то має бути на руках, але 4к на руках це підйомна цифра в тим же касиром в бедронці.



Про окраїну теж згідний, але ж знаєте якщо хочеш дорогше(новобудова) то і заробляй більше. Та і є не тільки такі міста як краків/варшава. Є міста по менше де новобудова коштує 11к квадрат, а є де ще менше. Він же не писав що в нього колеги в центрі Варшави живуть)

Та й це не має значення, бо ніяк не заперечує статистику що поляки купляють в іспанії)

І тим паче ця фраза не відміняє польського закону про мобілізацію.





Ось суть:

“НЕГАЙНО” означає, що призваний повинен з’явитися до місця явки протягом шести годин після отримання повідомлення про оголошення загальної мобілізації або початку війни.



Водночас “хто під час мобілізації чи війни, призваний на дійсну військову службу, не з’явиться в зазначений день і місце, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк від трьох років (ст. 687 Закону)”. Крім того, особа, яка під час мобілізації або на війні з метою постійного ухилення від проходження військової служби, будучи призваною на дійсну військову службу, не з’явилася у встановлений день і місце, каратиметься позбавленням волі на строк від п’яти років (пункт 6 частини першої статті 688 Закону).



а флайману не сподабались гуманні україньські 17к гривень, за першу повістку, і він вирішив ще щось понаписувати. Ооо, оце інша справа, видно що людина знає що пише.Так Ви праві повністю. Я написав мінімалка і потім вже подумав що то має бути на руках, але 4к на руках це підйомна цифра в тим же касиром в бедронці.Про окраїну теж згідний, але ж знаєте якщо хочеш дорогше(новобудова) то і заробляй більше. Та і є не тільки такі міста як краків/варшава. Є міста по менше де новобудова коштує 11к квадрат, а є де ще менше. Він же не писав що в нього колеги в центрі Варшави живуть)Та й це не має значення, бо ніяк не заперечує статистику що поляки купляють в іспанії)І тим паче ця фраза не відміняє польського закону про мобілізацію.Ось суть:а флайману не сподабались гуманні україньські 17к гривень, за першу повістку, і він вирішив ще щось понаписувати.

лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві. лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві. flyman

Повідомлень: 38585 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2025 23:22 flyman написав: лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві. лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві.



У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.

Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета. У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета. Господар Вельзевула

Повідомлень: 624 З нами з: 11.09.24 Подякував: 6 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 00:54 Re: Еміграція, заробітчанство Якось в Америці (в де випуснику вуза дають 500Кує на старті в ІТ).

flyman

Повідомлень: 38585 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 01:23 Господар Вельзевула написав: flyman написав: лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві. лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві.



У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.

Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета. У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета.

То можна ж отримати громадянство ЄС, але жити в іншій країні ЄС. Всі ті ж права, крім права обирати і бути обраним То можна ж отримати громадянство ЄС, але жити в іншій країні ЄС. Всі ті ж права, крім права обирати і бути обраним The_Rebel

Повідомлень: 650 З нами з: 01.06.19 Подякував: 74 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 01:39 The_Rebel



То можна ж отримати громадянство ЄС, але жити в іншій країні ЄС. Всі ті ж права, крім права обирати і бути обраним





Мабуть дуже совістний : українцем не захищав Україну, а тут ще поляком не захищати Польщу - не витримає карма. Мабуть дуже совістний : українцем не захищав Україну, а тут ще поляком не захищати Польщу - не витримає карма. Hotab Повідомлень: 14221 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2321 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 11:53 The_Rebel написав: То можна ж отримати громадянство ЄС, але жити в іншій країні ЄС. Всі ті ж права, крім права обирати і бути обраним То можна ж отримати громадянство ЄС, але жити в іншій країні ЄС. Всі ті ж права, крім права обирати і бути обраним

Это называется резидент ЭС. Это называется резидент ЭС. Альтернативщик Повідомлень: 178 З нами з: 20.01.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 12:08 Господар Вельзевула написав: flyman написав: лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві. лишилось встановити, кому може прийти повістка. Всім громадянам РП М1860 чи тільки ті хто відслужив на контракті у войську польскому і в якому віковому діапазоні в резерві.



У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.

Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета. У друга свояк в Польше ИТшничает задолго до 2022. Уже и на гражданство могет,да не хочет. Пусть сами воюют,а он в Испанию,случись чего. Да и мир большой если в ИТ работать-хоть с Маврикия кнопай.Правду в Библии говорят-не строй здания на песке.. Все суета сует и всяческая суета.



для украинских айтишников мир заканчивается на "Шепетовке о которую разбиваются волны океана" . Перемога над географией.

Справедливости ради, многие из них к этому сами вели.

Впрочем как и не айтишники, да и хитрожопые с этой ветки, имевшие возможность вовремя съебаться почуяв плоды своей политической гиперактивности для украинских айтишников мир заканчивается на "Шепетовке о которую разбиваются волны океана" . Перемога над географией.Справедливости ради, многие из них к этому сами вели.Впрочем как и не айтишники, да и хитрожопые с этой ветки, имевшие возможность вовремя съебаться почуяв плоды своей политической гиперактивности fox767676 Повідомлень: 3086 З нами з: 13.06.20 Подякував: 371 раз. Подякували: 147 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC Дюрі-бачі

Повідомлень: 5078 З нами з: 29.07.22 Подякував: 817 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2644264526462647> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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