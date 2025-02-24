|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:22
Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:26
flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5078
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 601 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:31
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.
Та й "намайнив би за рік" то ви скоріше помиляєтеся. Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35423
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8142 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:48
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
вже був би мільонером, це щось, при умові, що румунський паспорт кілька куїв, як і перехід на "світлу" сторону Тиси
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 24 лют, 2025 14:18
Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 24 лют, 2025 14:27
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь
знання мадярської мови. дивні люди
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 8162
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 1590 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Пон 24 лют, 2025 14:30
Shaman написав: The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь
знання мадярської мови. дивні люди
"дивні люди" тут, що не зробили руськоязичним ЛАДам ВНЖ як у Трибалтиці
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38585
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 24 лют, 2025 14:37
flyman написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в Макдональдс
А також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять
)
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|