RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2644264526462647
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:22

  Дюрі-бачі написав:В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?

0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5078
З нами з: 29.07.22
Подякував: 817 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.


Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.
Та й "намайнив би за рік" то ви скоріше помиляєтеся. Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35423
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1468 раз.
Подякували: 8142 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:48

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.

вже був би мільонером, це щось, при умові, що румунський паспорт кілька куїв, як і перехід на "світлу" сторону Тиси
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:18

  Дюрі-бачі написав:В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 01.06.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:27

  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили

десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь знання мадярської мови. дивні люди :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8162
З нами з: 29.09.19
Подякував: 723 раз.
Подякували: 1590 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:30

  Shaman написав:
  The_Rebel написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили

десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь знання мадярської мови. дивні люди :lol:

"дивні люди" тут, що не зробили руськоязичним ЛАДам ВНЖ як у Трибалтиці
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38585
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 14:37

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?

0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в Макдональдс :D А також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять :oops: )
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 650
З нами з: 01.06.19
Подякував: 74 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2644264526462647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: The_Rebel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7604)
24.02.2025 13:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.