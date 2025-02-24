Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2644264526462647 Додано: Пон 24 лют, 2025 13:22 Дюрі-бачі написав: В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC В мене в житті були 2 глобальні помилки:1. Коли не оформив мадярський паспорт2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

яка з них:

1) лайф ченжінг

2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?



0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. яка з них:1) лайф ченжінг2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. flyman

Повідомлень: 38585 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям

так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік. Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ямтак то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5078 З нами з: 29.07.22 Подякував: 817 раз. Подякували: 601 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 13:31 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: flyman написав: 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям

так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік. Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ямтак то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.



Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.

Та й "намайнив би за рік" то ви скоріше помиляєтеся. Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б. Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.Та й "намайнив би за рік" то ви скоріше помиляєтеся. Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б. Faceless

Модератор Повідомлень: 35423 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8142 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 13:48 Дюрі-бачі написав: flyman написав: 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям

так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік. Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ямтак то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.

вже був би мільонером, це щось, при умові, що румунський паспорт кілька куїв, як і перехід на "світлу" сторону Тиси вже був би мільонером, це щось, при умові, що румунський паспорт кілька куїв, як і перехід на "світлу" сторону Тиси flyman

Повідомлень: 38585 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 14:18 Дюрі-бачі написав: В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC В мене в житті були 2 глобальні помилки:1. Коли не оформив мадярський паспорт2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили The_Rebel

Повідомлень: 650 З нами з: 01.06.19 Подякував: 74 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 14:27 The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC В мене в житті були 2 глобальні помилки:1. Коли не оформив мадярський паспорт2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили

десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь знання мадярської мови. дивні люди десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагаютьзнання мадярської мови. дивні люди Shaman

Повідомлень: 8162 З нами з: 29.09.19 Подякував: 723 раз. Подякували: 1590 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 14:30 Shaman написав: The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав: В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC В мене в житті були 2 глобальні помилки:1. Коли не оформив мадярський паспорт2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили

десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь знання мадярської мови. дивні люди десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагаютьзнання мадярської мови. дивні люди

"дивні люди" тут, що не зробили руськоязичним ЛАДам ВНЖ як у Трибалтиці "дивні люди" тут, що не зробили руськоязичним ЛАДам ВНЖ як у Трибалтиці flyman

Повідомлень: 38585 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 14:37 flyman написав: Дюрі-бачі написав: В мене в житті були 2 глобальні помилки:

1. Коли не оформив мадярський паспорт

2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC В мене в житті були 2 глобальні помилки:1. Коли не оформив мадярський паспорт2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC

яка з них:

1) лайф ченжінг

2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?



0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. яка з них:1) лайф ченжінг2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в Макдональдс А також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять ) Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в МакдональдсА також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять The_Rebel

Повідомлень: 650 З нами з: 01.06.19 Подякував: 74 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2644264526462647 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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