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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:26
flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:31
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.
Та й "намайнив би за рік" то ви скоріше помиляєтеся. Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 13:48
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
вже був би мільонером, це щось, при умові, що румунський паспорт кілька куїв, як і перехід на "світлу" сторону Тиси
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:18
Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:27
The_Rebel написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
А що зараз заважає? Не чув, що програму закрили
десь читав, що на додачу до мадярського паспорту мадяри вимагають чомусь
знання мадярської мови. дивні люди
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Додано: Пон 24 лют, 2025 14:37
flyman написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в Макдональдс
А також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять
)
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Додано: Пон 24 лют, 2025 16:08
Faceless написав: Дюрі-бачі написав:
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.
Але варто проаналізувати, чому саме так сталося
(я не про майнінг - гроші то справа така, яка підкоряється закону Ломоносова: "Якще десь та щось пропало, то стільки ж з"явиться/з"явилося в іншому місці в іншій справі"
До цього також варто додавати Закон Льва Шапіро: "Боже, дякую, що брав грошима!
").
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Додано: Пон 24 лют, 2025 16:52
The_Rebel написав: flyman написав: Дюрі-бачі написав:
В мене в житті були 2 глобальні помилки:
1. Коли не оформив мадярський паспорт
2. Коли вирішив, що майнинг Біткойна - не вигідно (за курсу в тисячу разів нижчого ніж зараз) і продав чесно намайнені 0.3 BTC
яка з них:
1) лайф ченжінг
2) привела до незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям або несумісних із життям?
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Читав недавно один хлопець в США (32 роки) вдало вклався в стартап і продав його за декілька мільйонів дол. Думав ось зараз реалізує концепцію FIRE і буде собі щасливо жити. Але не так сталося - впав в глибоку депресію, діло майже не до самогубства дійшло. Бо втратив усі цілі в житті, а ті події, що раніше приносили радість, більше її не приносять. Так що може і пощастило у цьому сенсі Дюрі-бачі) Наприклад, згадаймо себе студентами - для мене була подія і радість на весь день, коли я міг собі дозволити поїсти в Макдональдс
А також коли були гроші піти з друзями в спортбар відпочити, подивитися футбол. А от якби тоді було безліч грошей в мене, то ці події не викликали в мене якоїсь ейфорії. Скоріше за все я б підсів на якісь наркотики або що, бо з безліччю грошей у мене не було б мотивації ні вчитися, ні займатися спортом (навіщо, якщо з грошима мене дівчата і неспортивного полюблять
)
якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ
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Додано: Пон 24 лют, 2025 16:55
akurt написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Не варто жалкувати за упущеними в минулому можливостями, не має сенсу.
Але варто проаналізувати, чому саме так сталося
(я не про майнінг - гроші то справа така, яка підкоряється закону Ломоносова: "Якще десь та щось пропало, то стільки ж з"явиться/з"явилося в іншому місці в іншій справі"
До цього також варто додавати Закон Льва Шапіро: "Боже, дякую, що брав грошима!
").
не "брав", а "недодав".
Неотриманий біткоєн в майнінгу 10 років, це як в рибака риба, що зірвалася з гачка кілька сезонів тому, і з кожними роком по тому вона все більше в розмірах.
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