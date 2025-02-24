RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2645264626472648
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 01:57

  flyman написав:якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ

В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.
Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.

Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.

По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)

Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? :D
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 01.06.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 02:06

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.

Я вже писав на криптогілці, що заднім числом усі можуть показати на графіку де б вони могли купити і продати біткоїни і бути мільйонерами. Але суть у тому, що в реальності вони були б продані ще на тисячах, бо на той момент продавець би думав "нічого собі як це гівно виросло, треба скоріше фіксувати профіт, доки не полетіло в тартари"
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 651
З нами з: 01.06.19
Подякував: 75 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2645264626472648
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7634)
25.02.2025 03:01
МТБ Банк (278)
24.02.2025 22:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.