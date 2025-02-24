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#<1 ... 2645264626472648 Додано: Вів 25 лют, 2025 01:57 flyman написав: якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ

В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.

Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.



Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.



По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)



Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? The_Rebel

Повідомлень: 651 З нами з: 01.06.19 Подякував: 75 раз. Подякували: 170 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 02:06 Дюрі-бачі написав: flyman написав: 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану. 0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.

Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям

так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік. Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ямтак то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.

Я вже писав на криптогілці, що заднім числом усі можуть показати на графіку де б вони могли купити і продати біткоїни і бути мільйонерами. Але суть у тому, що в реальності вони були б продані ще на тисячах, бо на той момент продавець би думав "нічого собі як це гівно виросло, треба скоріше фіксувати профіт, доки не полетіло в тартари" Я вже писав на криптогілці, що заднім числом усі можуть показати на графіку де б вони могли купити і продати біткоїни і бути мільйонерами. Але суть у тому, що в реальності вони були б продані ще на тисячах, бо на той момент продавець би думав "нічого собі як це гівно виросло, треба скоріше фіксувати профіт, доки не полетіло в тартари" The_Rebel

Повідомлень: 651 З нами з: 01.06.19 Подякував: 75 раз. Подякували: 170 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 06:16 The_Rebel написав: flyman написав: якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ

В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.

Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.



Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.



По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)



Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони?



Один книжный персонаж сказал фразу (по памяти):

"Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".

С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги.

И бывает так, что когда мы, заработав (как вариант) достаточное количество денег, достигаем цели (куда-то прибежали или чего-то догнали), может так статься, что поменялось наше отношение к этой цели, возможно, нам это уже не так надо или совсем не надо.

Я думаю, что каждый может вспомнить свое детство, юность, молодость и с высоты зрелости оценить свои желания того времени.

Хотел ребенок игрущку?

Подросток мотоцикл?

20+ летний машину и хоть какую-то квартиру, но свою, чтобы жить отдельно от родителей?

В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет.

Так что, да, деньги - важная составляющая нашей жизни. Далеко не самая важная.

Но их наличие позволяет тратить самое ценное что есть у человека - время жизни- на то, что действительно важно и что не измеряется деньгами. Один книжный персонаж сказал фразу (по памяти):"Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги.И бывает так, что когда мы, заработав (как вариант) достаточное количество денег, достигаем цели (куда-то прибежали или чего-то догнали), может так статься, что поменялось наше отношение к этой цели, возможно, нам это уже не так надо или совсем не надо.Я думаю, что каждый может вспомнить свое детство, юность, молодость и с высоты зрелости оценить свои желания того времени.Хотел ребенок игрущку?Подросток мотоцикл?20+ летний машину и хоть какую-то квартиру, но свою, чтобы жить отдельно от родителей?В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет.Так что, да, деньги - важная составляющая нашей жизни. Далеко не самая важная.Но их наличие позволяет тратить самое ценное что есть у человека - время жизни- на то, что действительно важно и что не измеряется деньгами. rjkz

Повідомлень: 16987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5347 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 06:40 rjkz 2 раза перечитал и не понял посыл. rjkz написав: В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет. В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет. почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять. rjkz написав: С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги. С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги. в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом. 2 раза перечитал и не понял посыл.почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять.в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 25 лют, 2025 06:59, всього редагувалось 6 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 28430 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3422 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 06:44 rjkz написав: "Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".

...............

В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь "Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит"................В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь

Смотря какая рыба 😁

Тунец весьма приятен и в сыром виде.

..................

Какие-то дремучие стереотипы 😁

Я вспомнил про мотоцикл в 38. И купил.

Знаю людей, которые сели на мотоцикл в 60.

Когда переведёте в США, обратите внимание, сколько на мотоциклах больших дядек с седыми бородами.



С большими деньгами все также индивидуально. Кого-то они портят, кого-то делают несчастным, а кому-то позволяют заниматься любимыми делами, не отвлекаясь на необходимость зарабатывать.



ЗЫ У нас есть традиция слишком доверять книжным персонажам. Они иногда изрекают потрясающе красивые глупости. Смотря какая рыба 😁Тунец весьма приятен и в сыром виде...................Какие-то дремучие стереотипы 😁Я вспомнил про мотоцикл в 38. И купил.Знаю людей, которые сели на мотоцикл в 60.Когда переведёте в США, обратите внимание, сколько на мотоциклах больших дядек с седыми бородами.С большими деньгами все также индивидуально. Кого-то они портят, кого-то делают несчастным, а кому-то позволяют заниматься любимыми делами, не отвлекаясь на необходимость зарабатывать.ЗЫ У нас есть традиция слишком доверять книжным персонажам. Они иногда изрекают потрясающе красивые глупости. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7822 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21411 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 07:07 Wirująświatła написав: rjkz 2 раза перечитал и не понял посыл. rjkz написав: В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет. В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет. почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять. rjkz написав: С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги. С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги. в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом. 2 раза перечитал и не понял посыл.почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять.в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом.



Посыл в том, что деньги - средство достижения цели. Важное средство.

Но не самоцель.

В то-же время, пытаясь заработать на свою сегодняшнюю цель, к моменту, когда заработал, зачастую, это уже не надо или не настолько и надо. Посыл в том, что деньги - средство достижения цели. Важное средство.Но не самоцель.В то-же время, пытаясь заработать на свою сегодняшнюю цель, к моменту, когда заработал, зачастую, это уже не надо или не настолько и надо. rjkz

Повідомлень: 16987 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5347 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2645264626472648 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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