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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лют, 2025 01:57
flyman написав:
якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ
В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.
Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.
Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.
По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)
Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони?
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Додано: Вів 25 лют, 2025 02:06
Дюрі-бачі написав: flyman написав:
0.3 ВТС наразі 30куе, одна кавалірка з бомжремонтом у нахалбуді приватного сектору КРЖН, або дві на рівні яма котловану.
Обидві могли б круто змінити життя і зменшити ймовірність незвортніх втрат зв"язаних із здоров"ям
так то намайнив 0.3 за тиждень. А міг тоді майнити більше 10BTC за рік.
Я вже писав на криптогілці, що заднім числом усі можуть показати на графіку де б вони могли купити і продати біткоїни і бути мільйонерами. Але суть у тому, що в реальності вони були б продані ще на тисячах, бо на той момент продавець би думав "нічого собі як це гівно виросло, треба скоріше фіксувати профіт, доки не полетіло в тартари"
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Додано: Вів 25 лют, 2025 06:16
The_Rebel написав: flyman написав:
якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ
В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.
Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.
Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.
По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)
Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони?
Один книжный персонаж сказал фразу (по памяти):
"Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".
С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги.
И бывает так, что когда мы, заработав (как вариант) достаточное количество денег, достигаем цели (куда-то прибежали или чего-то догнали), может так статься, что поменялось наше отношение к этой цели, возможно, нам это уже не так надо или совсем не надо.
Я думаю, что каждый может вспомнить свое детство, юность, молодость и с высоты зрелости оценить свои желания того времени.
Хотел ребенок игрущку?
Подросток мотоцикл?
20+ летний машину и хоть какую-то квартиру, но свою, чтобы жить отдельно от родителей?
В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет.
Так что, да, деньги - важная составляющая нашей жизни. Далеко не самая важная.
Но их наличие позволяет тратить самое ценное что есть у человека - время жизни- на то, что действительно важно и что не измеряется деньгами.
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rjkz
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Додано: Вів 25 лют, 2025 06:40
rjkz
2 раза перечитал и не понял посыл.
rjkz написав:
В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет.
почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять.
rjkz написав:
С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги.
в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 25 лют, 2025 06:59, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 06:44
rjkz написав:
"Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".
...............
В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь
Смотря какая рыба 😁
Тунец весьма приятен и в сыром виде.
..................
Какие-то дремучие стереотипы 😁
Я вспомнил про мотоцикл в 38. И купил.
Знаю людей, которые сели на мотоцикл в 60.
Когда переведёте в США, обратите внимание, сколько на мотоциклах больших дядек с седыми бородами.
С большими деньгами все также индивидуально. Кого-то они портят, кого-то делают несчастным, а кому-то позволяют заниматься любимыми делами, не отвлекаясь на необходимость зарабатывать.
ЗЫ У нас есть традиция слишком доверять книжным персонажам. Они иногда изрекают потрясающе красивые глупости.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:07
Wirująświatła написав:rjkz
2 раза перечитал и не понял посыл.
rjkz написав:
В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь, а про родителей...оказывается люди не вечны и ты уже и хотел-бы чтобы родители были рядом, а порой их уже и нет.
почему мы начинаем ценить то что теряем? здоровье, родители и много чего даётся нам даром, достается легко. Поэтому нет пережитого опыта с ними и без них. Это не зависит от образования, IQ, EQ . Так устроена эволюция, чтобы что то понять, надо что то потерять.
rjkz написав:
С другой стороны, когда мы все куда-то и зачем-то гонимся, то, как правило, средство достижения этой цели - деньги.
в глубоком детстве я собирал почтовые марки. в филателии продавалось мало что но по выходным там собирались коллекционеры и можно было обменять что то своё на что-то ихнее. Наверное этот обмен и был единственный смысл того коллекционирования, потом всем показывал какое чудо ты выменял. Как сейчас вспоминаю тощие фигуры и угловатые несчастные лица тех коллекционеров. Коллекционирование не имеет смысла если твою коллекцию никто не видит, не понимает каким огромным трудом она сформировалась. То же и с зарабатыванием денег, когда это становится самоцелью, даже умный человек теряя нить смысла превращается в коллекционера с грубым несчастным лицом.
Посыл в том, что деньги - средство достижения цели. Важное средство.
Но не самоцель.
В то-же время, пытаясь заработать на свою сегодняшнюю цель, к моменту, когда заработал, зачастую, это уже не надо или не настолько и надо.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:33
Сибарит написав: rjkz написав:
"Незаработанные деньги - как сырая рыба, желудок наполнит, но удовольствия не приносит".
...............
В 40 лет про игрушку и мотоцикл уже не вспомнишь
Смотря какая рыба 😁
Тунец весьма приятен и в сыром виде.
..................
Какие-то дремучие стереотипы 😁
Я вспомнил про мотоцикл в 38. И купил.
Знаю людей, которые сели на мотоцикл в 60.
Когда переведёте в США, обратите внимание, сколько на мотоциклах больших дядек с седыми бородами.
С большими деньгами все также индивидуально. Кого-то они портят, кого-то делают несчастным, а кому-то позволяют заниматься любимыми делами, не отвлекаясь на необходимость зарабатывать.
ЗЫ У нас есть традиция слишком доверять книжным персонажам. Они иногда изрекают потрясающе красивые глупости.
Этот пост - результат конкретно-образного мышления, не обижайтесь.
Я про мотоцикл специально написал, потому что никогда не хотел мотоцикл.
Ни в детстве ни в юности ни в молодости ни сейчас.
У меня были свои желания, которые когда смогли воплотиться, не очень и нужны стали. Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно.
Насчет того, что мы не имеем опыта потери того, что нам дается по умолчанию - может вы и правы, но не про меня.
Я в довольно раннем детстве я понимал, что рано или поздно люди умирают. Это никак не влияет на тот факт, что молодые люди хотят самостоятельности и независимости от родителей. А родители (не все), тяготеют за обществом своих детей в не зависимости от того, сколько им лет. Дети-же (опять-же не все), только в определенном взрослом возрасте начинают понимать ценность времени, отпущенного им совместно с родителями.
Это не правило, это я в бОльшей степени о себе.
Я видел много и родителей и их взрослых детей с абсолютно другими ценностями.
У каждого свои ценности. У кого-то материальные, у кого эгоцентричные даже если они не материальные.
По сути тут даже нет предмета спора.
Я-ж о другом, о месте денег в нашей жизни. Вот это каждый видит по-разному.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:49
rjkz написав:
По сути тут даже нет предмета спора.
Я-ж о другом, о месте денег в нашей жизни. Вот это каждый видит по-разному.
Вот именно это я и хотел подчеркнуть.
И никакого спора.
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Додано: Вів 25 лют, 2025 07:55
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Додано: Вів 25 лют, 2025 08:01
А это как специально для барабашова.
И как предметы его вожделения становятся мусором.
А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.
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