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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2646264726482649
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:12

  rjkz написав:Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно.
это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.

Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.

Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.

Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.

Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...
Зображення

Для пояснення, це ті країни які проголосували в ООН проти засудження війни Росії проти України. Китай та Іран утримались, що дуже неочікувано.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:37

  BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:41

  Сибарит написав:
  BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили.

Може і отримали, але зараз вони явно схильнулись на сторону РФ. Скоріш всього через велику кількість вати що туди мігрувала.
BIGor
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  #<1 ... 2646264726482649
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