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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2646264726482649
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 08:12

  rjkz написав:Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно.
это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.

Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.

Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.

Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.

Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:31

Re: Еміграція, заробітчанство

Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...
Зображення

Для пояснення, це ті країни які проголосували в ООН проти засудження війни Росії проти України. Китай та Іран утримались, що дуже неочікувано.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:37

  BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 09:41

  Сибарит написав:
  BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили.

Може і отримали, але зараз вони явно схильнулись на сторону РФ. Скоріш всього через велику кількість вати що туди мігрувала.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:01

  The_Rebel написав:
  flyman написав:якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ

В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.
Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.

Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.

По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)

Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? :D

Тема філіпінок в Бучі не розкрита. Там трохи інше відношення до білого мужчини взагалі і зокрема.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:10

Нав'язлива ідея, одержимість, обсцесія — невідступна, настирлива, «надцінна» ідея, настирлива думка. Поняття психології та психіатрії, що позначає явище, виділене у 1892 році як окремий психічний розлад німецьким психіатром Карлом Верніке.
У сучасній психіатрії розглядається як один із синдромів психічного розладу.
(Вікіпедія).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:24

«…до білого мужчини» - не всі знають, що це не точний переклад з німецької нового фільма режисера Симона Ферхоєвна, який вийшов у прокат наприкінці 2024 року та має назву «Alter weiber Mann».
Головний герой, що наближається до 60-річного віку, пересічний білий чоловік. Щоб переконати своїх роботодавців у максимальній відповідності до суспільного порядку, він запрошує босів на сімейний обід. Ось тільки все піде зовсім не так, як було заплановано.

Тему розкрито повністю.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2025 10:25, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:25


трохи інше відношення до білого мужчини


Це в̶і̶д̶н̶о̶ш̶е̶н̶н̶я̶ ставлення сформовано тим, що білий чоловік там асоціюється з грошима і можливостями. А до чого тут мрійники з Бучі, якщо тест на гроші і можливості закінчиться на порозі заштопаними шкарпетками і поролончиком на клавіатурі. Таких халамидників там і своїх повно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 10:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...

В качестве протеста, откажись от зарплаты за этот месяц
anduzenko
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Спать на кушетке на территории недостроя вблизи Кемера и кушать сыр с плесенью утром в Гасконии тоже один из синдромов того самого
барабашов
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