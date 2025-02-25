Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2647264826492650> Додано: Вів 25 лют, 2025 08:12 rjkz написав: Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.



Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.



Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.



Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.



Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы. Wirująświatła

Повідомлень: 28435 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 09:31 Re: Еміграція, заробітчанство





Для пояснення, це ті країни які проголосували в ООН проти засудження війни Росії проти України. Китай та Іран утримались, що дуже неочікувано. Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...Для пояснення, це ті країни які проголосували в ООН проти засудження війни Росії проти України. Китай та Іран утримались, що дуже неочікувано. BIGor

Повідомлень: 9774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 09:37 BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили. Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7826 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21411 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 09:41 Сибарит написав: BIGor написав: що Ізраїль теж проти України...

що Ізраїль теж проти України...

Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили. Израиль с самого начала воздерживался от открытой конфронтации, но насколько мне известно, кое что интересное мы от них получили.

Може і отримали, але зараз вони явно схильнулись на сторону РФ. Скоріш всього через велику кількість вати що туди мігрувала. Може і отримали, але зараз вони явно схильнулись на сторону РФ. Скоріш всього через велику кількість вати що туди мігрувала. BIGor

Повідомлень: 9774 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 10:01 The_Rebel написав: flyman написав: якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ якщо не знає людина в 32 до чого докласти зусилля (оточити столицю кавалірками, побувати на всіх островах Філіпін, завести блог як він живе на $150 в місяць "виноградом з-під стріхи та опеньками з фундаменту"), то ССЗБ

В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.

Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.



Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.



По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)



Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони? В тому то й діло, що якби в тебе раптом з'явилося декілька млн дол, то ти б також легко міг впасти в депресію. Хоча б через те, що справа життя "оточення Києва кавалірками" виявилася б непотрібною.Адже тобі вже не треба кешфло з них, яке ти старанно розвивав роками, вишукував вигідні нахалбуди, робив ремонти і тп. Також нема потреби жити в тій кавалірці, яка близько до роботи на шрт.Та і працювати взагалі непотрібно. Відповідно і економити вже немає жодного сенсу, а тому блог прийдеться закривати.По філіппінках також буде облом, адже одне діло мріяти про недосяжну принцесу з тридев'ятого царства. А інше діло коли за відповідні кошти тобі їх цілин табун привезуть прямо в Бучу)Тобто, все коту під хвіст в твоєму житті піде. Тобі ще потрібно шарові мільйони?

Тема філіпінок в Бучі не розкрита. Там трохи інше відношення до білого мужчини взагалі і зокрема. Тема філіпінок в Бучі не розкрита. Там трохи інше відношення до білого мужчини взагалі і зокрема. flyman

Повідомлень: 38577 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2807 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 10:10 Нав'язлива ідея, одержимість, обсцесія — невідступна, настирлива, «надцінна» ідея, настирлива думка. Поняття психології та психіатрії, що позначає явище, виділене у 1892 році як окремий психічний розлад німецьким психіатром Карлом Верніке.

У сучасній психіатрії розглядається як один із синдромів психічного розладу.

(Вікіпедія). akurt

Повідомлень: 10579 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3929 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 10:24 «…до білого мужчини» - не всі знають, що це не точний переклад з німецької нового фільма режисера Симона Ферхоєвна, який вийшов у прокат наприкінці 2024 року та має назву «Alter weiber Mann».

Головний герой, що наближається до 60-річного віку, пересічний білий чоловік. Щоб переконати своїх роботодавців у максимальній відповідності до суспільного порядку, він запрошує босів на сімейний обід. Ось тільки все піде зовсім не так, як було заплановано.



Тему розкрито повністю. Востаннє редагувалось akurt в Вів 25 лют, 2025 10:25, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10579 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3929 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 10:25

трохи інше відношення до білого мужчини





Це в̶і̶д̶н̶о̶ш̶е̶н̶н̶я̶ ставлення сформовано тим, що білий чоловік там асоціюється з грошима і можливостями. А до чого тут мрійники з Бучі, якщо тест на гроші і можливості закінчиться на порозі заштопаними шкарпетками і поролончиком на клавіатурі. Таких халамидників там і своїх повно. Це в̶і̶д̶н̶о̶ш̶е̶н̶н̶я̶ ставлення сформовано тим, що білий чоловік там асоціюється з грошима і можливостями. А до чого тут мрійники з Бучі, якщо тест на гроші і можливості закінчиться на порозі заштопаними шкарпетками і поролончиком на клавіатурі. Таких халамидників там і своїх повно. Hotab Повідомлень: 14223 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 10:36 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України... Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...

В качестве протеста, откажись от зарплаты за этот месяц В качестве протеста, откажись от зарплаты за этот месяц anduzenko

Повідомлень: 218 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 12:05 Wirująświatła написав: rjkz написав: Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.



Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.



Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.



Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.



Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.

Это к тому, что при коммуняках колбаса,особенно копчёная,пломбир и квас были вкуснее

Потому что "пошёл и купил" не было

А картоха и квашеная капуста в погребе были Это к тому, что при коммуняках колбаса,особенно копчёная,пломбир и квас были вкуснееПотому что "пошёл и купил" не былоА картоха и квашеная капуста в погребе были барабашов

Заблокований Повідомлень: 4883 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2647264826492650> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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