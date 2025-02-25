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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Вів 25 лют, 2025 12:16
rjkz написав:
А это как специально для барабашова.
И как предметы его вожделения становятся мусором.
А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.
У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?
Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским?
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барабашов
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Додано: Вів 25 лют, 2025 12:53
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно.
это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.
Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.
Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.
Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.
Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.
1. Переезд в США не был решением в погоне за чем-то вкусным. Еще раз, сидели на кухне с женой, по новостям показывали Алеппо. Я сказал, что то-же самое будет в Украине и нам надо уехать. К тому моменту мы уже несколько раз были в США в качестве туристов и никакого очарования это на нас не наложило. Мало того, первая поездка вообще принесла много негативных впечатлений. Кроме того, рождение детей обязывало дать им шанс лучшей жизни, чем ждала их в Украине даже без учета уже начавшейся в 2014 году войны. Тут сейчас вопрос - что будет с США в ближайшие годы? Как-бы не оказалось что не мы разочаровались в стране, а страна изменится в не ту сторону. Вот эти опасения есть.
2. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики.
Условно, представь, что ребенок хочет кататься на велосипеде (сразу говорю, что велосипеды у меня были всегда какие угодно (отец был фанат велоспорта и сам был в молодости профессиональным в советском понимании велогонщиком)), а ему говорят - вырастешь, тогда и купишь себе, мы против. Ну вырос ребенок. И что? Насколько ему нужет тот Орленок или даже спортивный велик? Наверняка у него уже другие желания.
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rjkz
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Додано: Вів 25 лют, 2025 13:10
барабашов написав: rjkz написав:
А это как специально для барабашова.
И как предметы его вожделения становятся мусором.
А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.
У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?
Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским?
В мои 16 я ездил на Урале 375, ЗиЛ 131 и УАЗ 469, знал устройство ДВС, карбюратора, трансмиссии и тп.
Желание владеть автомобилем тогда не было. Оно появилось позже. В институте.
Когда стали проблемы с городским транспортом. Как-то перся зимой пехом 1,5 часа. Ничего не ходило. Сильно заболел, чуть не вылетел из института. Приходилось брать отцовскую машину в дальнейшем. Через несколько лет после окончания института, заработал и купил поношенную "классику" в которой был только движок после капиталки, все остальное сам отремонтировал своими руками в отцовском гараже.
О кабриолете или огромном Шеви никогда не мечтал. "Автомобиль, товарищи, это не роскошь,а средство передвижения"(с)
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rjkz
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