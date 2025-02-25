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#<1 ... 2647264826492650 Додано: Вів 25 лют, 2025 12:16 rjkz написав: А это как специально для барабашова.

И как предметы его вожделения становятся мусором.

А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

А это как специально для барабашова.И как предметы его вожделения становятся мусором.А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?

Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? барабашов

Заблокований Повідомлень: 4883 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 12:53 Wirująświatła написав: rjkz написав: Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.



Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.



Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.



Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.



Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.



1. Переезд в США не был решением в погоне за чем-то вкусным. Еще раз, сидели на кухне с женой, по новостям показывали Алеппо. Я сказал, что то-же самое будет в Украине и нам надо уехать. К тому моменту мы уже несколько раз были в США в качестве туристов и никакого очарования это на нас не наложило. Мало того, первая поездка вообще принесла много негативных впечатлений. Кроме того, рождение детей обязывало дать им шанс лучшей жизни, чем ждала их в Украине даже без учета уже начавшейся в 2014 году войны. Тут сейчас вопрос - что будет с США в ближайшие годы? Как-бы не оказалось что не мы разочаровались в стране, а страна изменится в не ту сторону. Вот эти опасения есть.

2. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики.

Условно, представь, что ребенок хочет кататься на велосипеде (сразу говорю, что велосипеды у меня были всегда какие угодно (отец был фанат велоспорта и сам был в молодости профессиональным в советском понимании велогонщиком)), а ему говорят - вырастешь, тогда и купишь себе, мы против. Ну вырос ребенок. И что? Насколько ему нужет тот Орленок или даже спортивный велик? Наверняка у него уже другие желания. 1. Переезд в США не был решением в погоне за чем-то вкусным. Еще раз, сидели на кухне с женой, по новостям показывали Алеппо. Я сказал, что то-же самое будет в Украине и нам надо уехать. К тому моменту мы уже несколько раз были в США в качестве туристов и никакого очарования это на нас не наложило. Мало того, первая поездка вообще принесла много негативных впечатлений. Кроме того, рождение детей обязывало дать им шанс лучшей жизни, чем ждала их в Украине даже без учета уже начавшейся в 2014 году войны. Тут сейчас вопрос - что будет с США в ближайшие годы? Как-бы не оказалось что не мы разочаровались в стране, а страна изменится в не ту сторону. Вот эти опасения есть.2. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики.Условно, представь, что ребенок хочет кататься на велосипеде (сразу говорю, что велосипеды у меня были всегда какие угодно (отец был фанат велоспорта и сам был в молодости профессиональным в советском понимании велогонщиком)), а ему говорят - вырастешь, тогда и купишь себе, мы против. Ну вырос ребенок. И что? Насколько ему нужет тот Орленок или даже спортивный велик? Наверняка у него уже другие желания. rjkz

Повідомлень: 16992 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 13:10 барабашов написав: rjkz написав: А это как специально для барабашова.

И как предметы его вожделения становятся мусором.

А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

А это как специально для барабашова.И как предметы его вожделения становятся мусором.А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?

Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским?



В мои 16 я ездил на Урале 375, ЗиЛ 131 и УАЗ 469, знал устройство ДВС, карбюратора, трансмиссии и тп.

Желание владеть автомобилем тогда не было. Оно появилось позже. В институте.

Когда стали проблемы с городским транспортом. Как-то перся зимой пехом 1,5 часа. Ничего не ходило. Сильно заболел, чуть не вылетел из института. Приходилось брать отцовскую машину в дальнейшем. Через несколько лет после окончания института, заработал и купил поношенную "классику" в которой был только движок после капиталки, все остальное сам отремонтировал своими руками в отцовском гараже.

О кабриолете или огромном Шеви никогда не мечтал. "Автомобиль, товарищи, это не роскошь,а средство передвижения"(с) В мои 16 я ездил на Урале 375, ЗиЛ 131 и УАЗ 469, знал устройство ДВС, карбюратора, трансмиссии и тп.Желание владеть автомобилем тогда не было. Оно появилось позже. В институте.Когда стали проблемы с городским транспортом. Как-то перся зимой пехом 1,5 часа. Ничего не ходило. Сильно заболел, чуть не вылетел из института. Приходилось брать отцовскую машину в дальнейшем. Через несколько лет после окончания института, заработал и купил поношенную "классику" в которой был только движок после капиталки, все остальное сам отремонтировал своими руками в отцовском гараже.О кабриолете или огромном Шеви никогда не мечтал. "Автомобиль, товарищи, это не роскошь,а средство передвижения"(с) rjkz

Повідомлень: 16992 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2647264826492650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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