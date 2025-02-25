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#<1 ... 2647264826492650 Додано: Вів 25 лют, 2025 12:16 rjkz написав: А это как специально для барабашова.

И как предметы его вожделения становятся мусором.

А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

А это как специально для барабашова.И как предметы его вожделения становятся мусором.А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?

Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? барабашов

Заблокований Повідомлень: 4883 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 12:53 Wirująświatła написав: rjkz написав: Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. Были вещи, которые я хотел, но родители были против (вернее отец, по каким-то своим соображениям, финансово это семье было доступно), когда я начал зарабатывать и купил - просто купил то, что давно хотел. Но оно мне уже было не настолько желанно. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.



Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.



Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.



Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.



Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы. это означает что вещь ценности не имеет, ценным было её желать. И тому много примеров. В моем детстве мало у кого был дома видик или комп. Дети их владельцев становились популярны, с ними хотели общаться/дружить. Чтобы пользоваться недоступными благами. Казалось бы фу нафиг такая дружба.Сейчас комп/планшет или смартфон есть у каждого ребенка, поэтому дружить с кем то вообще пропал смысл. Потому что стало нечего желать. Пока снова не появится что то недоступное. Дочь моего друга что то целый год выпрашивала у родителей айфон, при том что ее смартфон был ненамного хуже. Но не айфон.Вот так на наши желания проецируется смысл, а то чего мы желаем - триггер. Чаще всего оно не нужно. Как видик в моем детстве - бесполезная игрушка по цене жигулей. Бойтесь своих желаний.Не удивлюсь если по итогу Николай скажет, что переезд в США оказался не таким вкусным, как мечты о нём. К киевским проблемам добавились ещё проблемы перезда, жилья и специфика жизни эмигранта.Какой вывод? мечтайте о чём то высоком / недостижимом. Тогда не будете разочарованы.



1. Переезд в США не был решением в погоне за чем-то вкусным. Еще раз, сидели на кухне с женой, по новостям показывали Алеппо. Я сказал, что то-же самое будет в Украине и нам надо уехать. К тому моменту мы уже несколько раз были в США в качестве туристов и никакого очарования это на нас не наложило. Мало того, первая поездка вообще принесла много негативных впечатлений. Кроме того, рождение детей обязывало дать им шанс лучшей жизни, чем ждала их в Украине даже без учета уже начавшейся в 2014 году войны. Тут сейчас вопрос - что будет с США в ближайшие годы? Как-бы не оказалось что не мы разочаровались в стране, а страна изменится в не ту сторону. Вот эти опасения есть.

2. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики.

Условно, представь, что ребенок хочет кататься на велосипеде (сразу говорю, что велосипеды у меня были всегда какие угодно (отец был фанат велоспорта и сам был в молодости профессиональным в советском понимании велогонщиком)), а ему говорят - вырастешь, тогда и купишь себе, мы против. Ну вырос ребенок. И что? Насколько ему нужет тот Орленок или даже спортивный велик? Наверняка у него уже другие желания. 1. Переезд в США не был решением в погоне за чем-то вкусным. Еще раз, сидели на кухне с женой, по новостям показывали Алеппо. Я сказал, что то-же самое будет в Украине и нам надо уехать. К тому моменту мы уже несколько раз были в США в качестве туристов и никакого очарования это на нас не наложило. Мало того, первая поездка вообще принесла много негативных впечатлений. Кроме того, рождение детей обязывало дать им шанс лучшей жизни, чем ждала их в Украине даже без учета уже начавшейся в 2014 году войны. Тут сейчас вопрос - что будет с США в ближайшие годы? Как-бы не оказалось что не мы разочаровались в стране, а страна изменится в не ту сторону. Вот эти опасения есть.2. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики.Условно, представь, что ребенок хочет кататься на велосипеде (сразу говорю, что велосипеды у меня были всегда какие угодно (отец был фанат велоспорта и сам был в молодости профессиональным в советском понимании велогонщиком)), а ему говорят - вырастешь, тогда и купишь себе, мы против. Ну вырос ребенок. И что? Насколько ему нужет тот Орленок или даже спортивный велик? Наверняка у него уже другие желания. rjkz

Повідомлень: 16994 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 13:10 барабашов написав: rjkz написав: А это как специально для барабашова.

И как предметы его вожделения становятся мусором.

А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

А это как специально для барабашова.И как предметы его вожделения становятся мусором.А если продолжить логическую цепочку - мусором становятся деньги - мусором становится время жизни.

У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?

Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским? У вас в 16ть был кабриолет как у персонажа Джо Пеши в "Смертельном оружии", а у папы - Шеви Блейзер К5 как у Шварца в "Коммандо"?Или вы поев макарох с тушняком(1банка на месяц по талонам) мечтали перечитать вот ту всю библиотеку с Достоевским и Чернышевским?



В мои 16 я ездил на Урале 375, ЗиЛ 131 и УАЗ 469, знал устройство ДВС, карбюратора, трансмиссии и тп.

Желание владеть автомобилем тогда не было. Оно появилось позже. В институте.

Когда стали проблемы с городским транспортом. Как-то перся зимой пехом 1,5 часа. Ничего не ходило. Сильно заболел, чуть не вылетел из института. Приходилось брать отцовскую машину в дальнейшем. Через несколько лет после окончания института, заработал и купил поношенную "классику" в которой был только движок после капиталки, все остальное сам отремонтировал своими руками в отцовском гараже.

О кабриолете или огромном Шеви никогда не мечтал. "Автомобиль, товарищи, это не роскошь,а средство передвижения"(с) В мои 16 я ездил на Урале 375, ЗиЛ 131 и УАЗ 469, знал устройство ДВС, карбюратора, трансмиссии и тп.Желание владеть автомобилем тогда не было. Оно появилось позже. В институте.Когда стали проблемы с городским транспортом. Как-то перся зимой пехом 1,5 часа. Ничего не ходило. Сильно заболел, чуть не вылетел из института. Приходилось брать отцовскую машину в дальнейшем. Через несколько лет после окончания института, заработал и купил поношенную "классику" в которой был только движок после капиталки, все остальное сам отремонтировал своими руками в отцовском гараже.О кабриолете или огромном Шеви никогда не мечтал. "Автомобиль, товарищи, это не роскошь,а средство передвижения"(с) rjkz

Повідомлень: 16994 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 15:02 Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.

Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.

Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35 The_Rebel

Повідомлень: 652 З нами з: 01.06.19 Подякував: 75 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 16:08 The_Rebel написав: Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.

Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.

Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35 Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35

На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму. На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму. gonchik74

Повідомлень: 945 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 16:10 rjkz написав: У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики. по вашим рассказам детство у вас было тяжелое. и вдруг искренние/бескорысные друзья. Моё детство было полегче, в школе не было буллинга, все были примерно одного уровня достатка, но дружили в основном по расчёту. Я не идеализирую ни время ни тех людей, советские ценности нам не заходили, а в уличных ценностях бескорытие не предусмотрено. у кого ничего не было того никуда и не приглашали, хотя бы мяч надо было иметь. по вашим рассказам детство у вас было тяжелое. и вдруг искренние/бескорысные друзья. Моё детство было полегче, в школе не было буллинга, все были примерно одного уровня достатка, но дружили в основном по расчёту. Я не идеализирую ни время ни тех людей, советские ценности нам не заходили, а в уличных ценностях бескорытие не предусмотрено. у кого ничего не было того никуда и не приглашали, хотя бы мяч надо было иметь. Wirująświatła

Повідомлень: 28442 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 16:30 Wirująświatła написав: rjkz написав: У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики. У меня было с кем дружить без необходимости быть обладателем чего-то эдакого. Более того, "друзья" которые давались в "нагрузку" к обладанию материиальным меня не интересовали и не интересуют. Это не друзья, а попутчики. по вашим рассказам детство у вас было тяжелое. и вдруг искренние/бескорысные друзья. Моё детство было полегче, в школе не было буллинга, все были примерно одного уровня достатка, но дружили в основном по расчёту. Я не идеализирую ни время ни тех людей, советские ценности нам не заходили, а в уличных ценностях бескорытие не предусмотрено. у кого ничего не было того никуда и не приглашали, хотя бы мяч надо было иметь. по вашим рассказам детство у вас было тяжелое. и вдруг искренние/бескорысные друзья. Моё детство было полегче, в школе не было буллинга, все были примерно одного уровня достатка, но дружили в основном по расчёту. Я не идеализирую ни время ни тех людей, советские ценности нам не заходили, а в уличных ценностях бескорытие не предусмотрено. у кого ничего не было того никуда и не приглашали, хотя бы мяч надо было иметь.



Да, были и есть.

Их немного. Были в Украине люди, с которыми были общие финансовые дела и при этом доброжелательные отношения, но к друзьям именно я их не отношу. Когда ты знаешь, что есть пределы за которые ни он ни ты не зайдешь, когда понимаешь, что финансовая сторона в ваших отношениях - основная и к ним бонусом идет время от ввремени приятное совместное общение/времяпрепровождение - это дружба? Да, были и есть.Их немного. Были в Украине люди, с которыми были общие финансовые дела и при этом доброжелательные отношения, но к друзьям именно я их не отношу. Когда ты знаешь, что есть пределы за которые ни он ни ты не зайдешь, когда понимаешь, что финансовая сторона в ваших отношениях - основная и к ним бонусом идет время от ввремени приятное совместное общение/времяпрепровождение - это дружба? rjkz

Повідомлень: 16994 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 16:37 gonchik74 написав: The_Rebel написав: Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.

Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.

Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35 Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35

На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму. На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму.



Наверное не все со мной согласятся, но на своем опыте, понимаю, что "хороша ложка к обеду". Если у моих детей в данном возрасте есть желание что-то иметь и я могу им это дать, то это надо дать.

Сейчас у них возраст, когда они "чертей гоняют" на компе.

Ну и у меня такое было.

Когда они должны это познать?

В школьном возрасте, вместе со сверстниками или жить с удовлетворенным желанием, чтобы "вырасти, пойти работать, заработать на комп и тогда..."? Что тогда? Тогда уже должны быть другие стремления и желания. Наверное не все со мной согласятся, но на своем опыте, понимаю, что "хороша ложка к обеду". Если у моих детей в данном возрасте есть желание что-то иметь и я могу им это дать, то это надо дать.Сейчас у них возраст, когда они "чертей гоняют" на компе.Ну и у меня такое было.Когда они должны это познать?В школьном возрасте, вместе со сверстниками или жить с удовлетворенным желанием, чтобы "вырасти, пойти работать, заработать на комп и тогда..."? Что тогда? Тогда уже должны быть другие стремления и желания. rjkz

Повідомлень: 16994 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5348 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2647264826492650 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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