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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2648264926502651
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:28

hxbbgaf

потім декілька років тут разом з детройтом доводив, що ненароджений для війни


Не знаю як Детройту, мені і мама і тато казали завжди, що я для війни не народжений. Я погоджуюсь з ними. Чому ви вважаєте, що мене саме для війни народили?


за тебе повинні воювати епілептики та артрозники


Ви брешете . «За мене» ні епілептик ні артрозник воювати не зможе. Він просто не пройде льотну ВЛК у Вінниці, на відміну від мене.


х.з., де ти зараз


Це правда. Х., тобто ви , не знаєте. Але вам воно і не треба. Поряд вас не буде, бо ви після ВЛК , яке маєте пройти до літа (включно з проблемним для вас психіатром) будете навряд чи в авіації.


почитай на фупі


Не хочу.


Про ВОС розкажеш тим же айтішнікам, які зараз на передовій.


Що саме мені треба айтішникам розказати про ВОС, якщо вони вже в ЗСУ? Я про ВОС можу вам розказати, щоб ви обрали те місце , де зможете
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 20:48

  anduzenko написав:
  BIGor написав:Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...

В качестве протеста, откажись от зарплаты за этот месяц

Петросян, ти заробив свої "5 рубльєй"
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:22

Re: Еміграція, заробітчанство

https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... ya-803690/
Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.

Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".

За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.

"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.

Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.

Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Так багато питаннь і так мало відповідей:
- Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація?
- Чи безробіття вже подолано?
- Чи справедливо це?
- Де ті міфічні заводи і робочі місця?
- Яка платня?
- Що з сімями людей які погодяться?
- На що люди які погодяться будуть жити?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 21:25

ти ж писав багато років тут, що не маєш воювати, а потім, що в ТЦК,
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2648264926502651
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