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#<1 ... 2648264926502651 Додано: Вів 25 лют, 2025 20:28 hxbbgaf



потім декілька років тут разом з детройтом доводив, що ненароджений для війни





Не знаю як Детройту, мені і мама і тато казали завжди, що я для війни не народжений. Я погоджуюсь з ними. Чому ви вважаєте, що мене саме для війни народили?





за тебе повинні воювати епілептики та артрозники





Ви брешете . «За мене» ні епілептик ні артрозник воювати не зможе. Він просто не пройде льотну ВЛК у Вінниці, на відміну від мене.





х.з., де ти зараз





Це правда. Х., тобто ви , не знаєте. Але вам воно і не треба. Поряд вас не буде, бо ви після ВЛК , яке маєте пройти до літа (включно з проблемним для вас психіатром) будете навряд чи в авіації.





почитай на фупі





Не хочу.





Про ВОС розкажеш тим же айтішнікам, які зараз на передовій.





Що саме мені треба айтішникам розказати про ВОС, якщо вони вже в ЗСУ? Я про ВОС можу вам розказати, щоб ви обрали те місце , де зможете Не знаю як Детройту, мені і мама і тато казали завжди, що я для війни не народжений. Я погоджуюсь з ними. Чому ви вважаєте, що мене саме для війни народили?Ви брешете . «За мене» ні епілептик ні артрозник воювати не зможе. Він просто не пройде льотну ВЛК у Вінниці, на відміну від мене.Це правда. Х., тобто ви , не знаєте. Але вам воно і не треба. Поряд вас не буде, бо ви після ВЛК , яке маєте пройти до літа (включно з проблемним для вас психіатром) будете навряд чи в авіації.Не хочу.Що саме мені треба айтішникам розказати про ВОС, якщо вони вже в ЗСУ? Я про ВОС можу вам розказати, щоб ви обрали те місце , де зможете Hotab Повідомлень: 14237 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 20:48 anduzenko написав: BIGor написав: Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України... Якщо чесно мені зараз дуже соромно працювати на компанію з США, майже всі нові союзники США - союзники РФ, цікаво що Ізраїль теж проти України...

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Петросян, ти заробив свої "5 рубльєй" Петросян, ти заробив свої "5 рубльєй" BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 21:22 Re: Еміграція, заробітчанство https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... ya-803690/

Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.



Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".



За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.



"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.



Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.



Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Так багато питаннь і так мало відповідей:

- Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація?

- Чи безробіття вже подолано?

- Чи справедливо це?

- Де ті міфічні заводи і робочі місця?

- Яка платня?

- Що з сімями людей які погодяться?

- На що люди які погодяться будуть жити? Так багато питаннь і так мало відповідей:- Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація?- Чи безробіття вже подолано?- Чи справедливо це?- Де ті міфічні заводи і робочі місця?- Яка платня?- Що з сімями людей які погодяться?- На що люди які погодяться будуть жити? BIGor

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 21:25 ти ж писав багато років тут, що не маєш воювати, а потім, що в ТЦК, hxbbgaf Повідомлень: 22366 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1677 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2648264926502651 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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