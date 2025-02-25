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Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.
Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".
За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.
"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.
Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.
Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.
Так багато питаннь і так мало відповідей: - Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація? - Чи безробіття вже подолано? - Чи справедливо це? - Де ті міфічні заводи і робочі місця? - Яка платня? - Що з сімями людей які погодяться? - На що люди які погодяться будуть жити?