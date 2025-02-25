Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.
Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".
За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.
"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.
Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.
Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.
Так багато питаннь і так мало відповідей: - Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація? - Чи безробіття вже подолано? - Чи справедливо це? - Де ті міфічні заводи і робочі місця? - Яка платня? - Що з сімями людей які погодяться? - На що люди які погодяться будуть жити?
hxbbgaf написав:ти ж писав багато років тут, що не маєш воювати, а потім, що в ТЦК,
Давай після того, як тебе знімуть з обліку у психіатра (я ж не брешу? Ти є там?) я тобі буду щось пояснювати. Бо мені важко тобі пояснити різницю між «мама сказала що я народжений не для війни», і «я не воюю і не воював». Ти читаєш одне, а розумієш інше Важко пояснити хворій людині, чому я їй кажу «я в ТЦК, ховайся скоріше на свій ФУП, бо зараз тебе оформлю». І багато іншого. Це вже не кажучи про те, що ти влаштував тут жорсткий офтоп, почавши обговорення мене. Давай ти сам згорнешся, і підеш далі на ФУП, якщо ти не знов там в бані.
The_Rebel написав:Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі. Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору. Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35
На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму.
Мене батько так влітку 1992 з пильного херсонського села зірвався та автобусом відвіз в Ялту. Майже Ріо Де Жанейро на перше враження .Грошей обмаль, запросили у мами через пошту 20 карбованців, батько каже - вишле більше, так,вислала 50, гуляли))