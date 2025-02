Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2648264926502651 Додано: Вів 25 лют, 2025 21:22 Re: Еміграція, заробітчанство https://epravda.com.ua/biznes/v-ukrajin ... ya-803690/

Українці, які перебувають в інших країнах, зможуть отримати бронь від мобілізації з подальшим працевлаштуванням в Україні у спеціальних закордонних центрах.



Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході УП "Війна 2025. Зброя, люди, гроші".



За його словами, зараз в країнах найбільшого перебування українців створюються так звані Unity Hub – центри, які нададуть можливість у майбутньому долучати громадян до ринку праці в Україні з-за кордону.



"Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє йому потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують", - коментуючи питання проблеми бронювання українців з-за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі.



Саме для цього будуть створені такі закордонні центри. Вони пропонуватимуть українцям певний перелік послуг, зокрема – працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене.



Водночас Чернишов додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування.

Так багато питаннь і так мало відповідей:

- Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація?

- Чи безробіття вже подолано?

- Чи справедливо це?

- Де ті міфічні заводи і робочі місця?

- Яка платня?

- Що з сімями людей які погодяться?

Так багато питаннь і так мало відповідей:

- Чи жінка людина? Якщо так - навіщо їй бронь і мобілізація?

- Чи безробіття вже подолано?

- Чи справедливо це?

- Де ті міфічні заводи і робочі місця?

- Яка платня?

- Що з сімями людей які погодяться?

- На що люди які погодяться будуть жити?

Повідомлень: 9776 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2025 21:54 gonchik74 написав: The_Rebel написав: Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.

Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.

Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35 Часто буває, що шлях до цілі важить для людини більше самої цілі. А по досягненню цілі у людини виникає пустота всередині. Тому якщо ціль була матеріальна, то раптові гроші можуть дійсно зіграти поганий жарт, бо весь твій шлях виявився марним. Людина відчуває цінність, задоволення та гордість собою лише коли довго і важко добивались цілі.Наприклад, часто такі відчуття бувають у альпіністів, що взяли найбільшу гору.Інший приклад - Сергій Бубка має рекорд десь 6.14 метрів, якщо не помиляюся. При цьому він кожного року/змагання збільшував цей рекорд по сантиметру, бо і цього хватало для перемог. Хоча міг зразу на початку кар'єри стрибнути 6.35 метри (був підрахований запас над планкою). Але що б він тоді робив залишок кар'єри? Не було б мотивації її продовжувати, тому підвищував рекорд потроху, але в кінці кар'єри не зміг вже стрибнути на ці 6.35

На шостому десятку, озираючись назад, розумію, що самі приємні і незабутні емоції принесли саме речі, отримані позачергово. Подарована батьками машина, збудований в неповних 30 будинок, подорожі, які начебто на той момент були не по кишені. Далі було більше, краще, але не так яскраво сприймалось і запамʼятовувалось. Тому свою дитину ніколи не обмежував якимись рамками і старався давати по максимуму.



Мене батько так влітку 1992 з пильного херсонського села зірвався та автобусом відвіз в

Додано: Сер 26 лют, 2025 10:36 Re: Еміграція, заробітчанство Трамп буде продавати громадянство США всього за 5 млн.

Додано: Сер 26 лют, 2025 10:41

Додано: Сер 26 лют, 2025 10:55

А він про людей хвилюється…

За повідомленнями блогерів із числа «словʼян», які живуть та працюють в США, на наcтуному тижні буде повідомлення про запуск нової приограми прийому іноземців.

Програма буде мати назву «Золота віза».

Її отримають ті, хто інвестує в економіку США 5 000 000$.



Тут цікаві економічні аспекти.

З одного боку Уряду США дійсно конче необхідно виселити із країни по 150000…200000 нелегалів - громадян Венесуели та інших країн Південноі Америки, які невідомо як попали в США. Цікаво, що в документі, який було оприлюднено - Указ про боротьбу з нелегалами доволі точно вказано - ціла таблиця - кількість нелегалів, яку планується виселити. Там доволі великі цифри. Ледь не найменші - це приблизно 1500 - українців.

Така «чистка» призведе до - вибачаюсь за таке слово - очищення країни. А в чисту країну захочуть переїхати ті, хто чесною працею - наприклад суддею і одній з найбідніших країн світу - наскирдував 5 000 000 доларів. Та й більше. Тільки у однієї товстої тітки вивезли з ліжка в невідомому напрямку 6 000 000. Та вже й де та тітка - невідомо.



З другого боку виходить обʼєктивно так, що той з українців, хто зміг реально закріпитися в США фактично може сказати, що отримав бонус в сумі 5 000 000$.



P.S. Ні на що не натякаю, але в штаті Каліфорнія один з університетів США оголосив про введення 20 стипендій, які повністю покривають навчання студентів виключно з України.

Президент університету так заявив:



«Dear Ukrainian Friends, Fellows!



Since February 24, 2022, the world has watched in awe as Ukraine’s people have demonstrated extraordinary strength and resilience. Your determination to keep moving forward, even in the face of adversity, is truly inspiring. At New Western University, we stand with you—not just in words, but in action.»

Джерело:

Ну ось, невдоволені наші люди були Трампом, писали про купу недоліків.

А він про людей хвилюється…

За повідомленнями блогерів із числа «словʼян», які живуть та працюють в США, на наcтуному тижні буде повідомлення про запуск нової приограми прийому іноземців.

Програма буде мати назву «Золота віза».

Її отримають ті, хто інвестує в економіку США 5 000 000$.

Тут цікаві економічні аспекти.

З одного боку Уряду США дійсно конче необхідно виселити із країни по 150000…200000 нелегалів - громадян Венесуели та інших країн Південноі Америки, які невідомо як попали в США. Цікаво, що в документі, який було оприлюднено - Указ про боротьбу з нелегалами доволі точно вказано - ціла таблиця - кількість нелегалів, яку планується виселити. Там доволі великі цифри. Ледь не найменші - це приблизно 1500 - українців.

Така «чистка» призведе до - вибачаюсь за таке слово - очищення країни. А в чисту країну захочуть переїхати ті, хто чесною працею - наприклад суддею і одній з найбідніших країн світу - наскирдував 5 000 000 доларів. Та й більше. Тільки у однієї товстої тітки вивезли з ліжка в невідомому напрямку 6 000 000. Та вже й де та тітка - невідомо.

З другого боку виходить обʼєктивно так, що той з українців, хто зміг реально закріпитися в США фактично може сказати, що отримав бонус в сумі 5 000 000$.

P.S. Ні на що не натякаю, але в штаті Каліфорнія один з університетів США оголосив про введення 20 стипендій, які повністю покривають навчання студентів виключно з України.

Президент університету так заявив:

«Dear Ukrainian Friends, Fellows!

Since February 24, 2022, the world has watched in awe as Ukraine's people have demonstrated extraordinary strength and resilience. Your determination to keep moving forward, even in the face of adversity, is truly inspiring. At New Western University, we stand with you—not just in words, but in action.»

Джерело:

https://www.nwuus.org/news/nwu-scholarship-announcement

Додано: Сер 26 лют, 2025 11:08 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Кожні два тижні складність подвоювалася, відповідно одне й те саме обладнання давало вдвічі менше. Кожні два тижні. Тож без суттєвих капіталовкладень навряд чи ви б стільки добули б.

Підняв історію: Січень 2012 - складність 1.5 Мегахеші, Грудень 2012 - 3.5 Мегахеші, тобто в два рази за рік, а не за тиждень, я майнив в березні коли складність була 1.8, за добу тоді 6930 майнила 0.02 BTC в день... Виходить я свої 0.3 BTC майнив 2 тижні, а не 1. Підводить пам'ять. P.S. продав їх в 2017 на рості за 2k$...

Підняв історію: Січень 2012 - складність 1.5 Мегахеші, Грудень 2012 - 3.5 Мегахеші, тобто в два рази за рік, а не за тиждень, я майнив в березні коли складність була 1.8, за добу тоді 6930 майнила 0.02 BTC в день... Виходить я свої 0.3 BTC майнив 2 тижні, а не 1. Підводить пам'ять. P.S. продав їх в 2017 на рості за 2k$... Підняв історію: Січень 2012 - складність 1.5 Мегахеші, Грудень 2012 - 3.5 Мегахеші, тобто в два рази за рік, а не за тиждень, я майнив в березні коли складність була 1.8, за добу тоді 6930 майнила 0.02 BTC в день... Виходить я свої 0.3 BTC майнив 2 тижні, а не 1. Підводить пам'ять. P.S. продав їх в 2017 на рості за 2k$... Я теж зібрав ферму в 2013, на двох 7790, певний час майнив, а в 2017 все продав, бо задовбався торгувати.

Я теж зібрав ферму в 2013, на двох 7790, певний час майнив, а в 2017 все продав, бо задовбався торгувати.

Записів нема, але що памʼятаю, на старті добував за день приблизно як і ви, а за пів року на 0.01 вже десь тиждень треба було.

Додано: Сер 26 лют, 2025 11:13 akurt написав: Програма буде мати назву «Золота віза».

Її отримають ті, хто інвестує в економіку США 5 000 000$.

Її отримають ті, хто інвестує в економіку США 5 000 000$. Програма буде мати назву «Золота віза».Її отримають ті, хто інвестує в економіку США 5 000 000$.

Сдается мне, что это не новая программа, а просто подорожание с ребрендингом.

Сдается мне, что это не новая программа, а просто подорожание с ребрендингом.

Про "инвесторские визы" я слышал очень давно. Сначала была сумма 500к, потом 900к. Теперь эти визы стали действительно золотыми.

Додано: Сер 26 лют, 2025 11:22 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Записів нема, але що памʼятаю, на старті добував за день приблизно як і ви, а за пів року на 0.01 вже десь тиждень треба було.

Ну так, в другій половині 2013 перейшли на ASIC-и, коли курс зробив х100

