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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44
Faceless написав:
Гумор атрофувався схоже
Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
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