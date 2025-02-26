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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44

  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
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