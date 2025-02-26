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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44

  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:46

Re: Еміграція, заробітчанство

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
Думаю десь за 40. До чого взагалі тут середній вік льотчика, їх що, в 35 утилізують чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:55

47 старику Хоттабычу
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А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+

Этнические чистки ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:04

  fox767676 написав:47 старику Хоттабычу
46 Кришнесвами
43 фейслесу
А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты

Ти хочеш сказати, що всі тобою перераховані і ти зараз на фронті? Побігли в перші дні напрошуватись добровольцями? Ні в які кусти, я ні від кого не ховаюсь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:53

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?

Этому существу 44 и оно женщина, которая себя ею не считает.
барабашов
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  #<1 ... 2649265026512652
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