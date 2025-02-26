Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44
Faceless написав:
Гумор атрофувався схоже
Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
hxbbgaf
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Додано: Сер 26 лют, 2025 13:41
В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів.
https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html
до активної фази війни було 160+
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Додано: Сер 26 лют, 2025 13:46
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Гумор атрофувався схоже
Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
Думаю десь за 40. До чого взагалі тут середній вік льотчика, їх що, в 35 утилізують чи шо?
Faceless
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Додано: Сер 26 лют, 2025 13:55
47 старику Хоттабычу
46 Кришнесвами 43 фейслесу А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37 А он в кусты
fox767676
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Додано: Сер 26 лют, 2025 13:56
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:04
fox767676 написав:
47 старику Хоттабычу
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43 фейслесу
А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты
Ти хочеш сказати, що всі тобою перераховані і ти зараз на фронті? Побігли в перші дні напрошуватись добровольцями? Ні в які кусти, я ні від кого не ховаюсь.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 14:53
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Гумор атрофувався схоже
Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
Этому существу 44 и оно женщина, которая себя ею не считает.
барабашов
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