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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44

  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:46

Re: Еміграція, заробітчанство

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
Думаю десь за 40. До чого взагалі тут середній вік льотчика, їх що, в 35 утилізують чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:55

47 старику Хоттабычу
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А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+

Этнические чистки ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 14:04

  fox767676 написав:47 старику Хоттабычу
46 Кришнесвами
43 фейслесу
А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты

Ти хочеш сказати, що всі тобою перераховані і ти зараз на фронті? Побігли в перші дні напрошуватись добровольцями? Ні в які кусти, я ні від кого не ховаюсь.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 20:31

hxbbgaf

і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?


Знайди собі жінку, навіщо тобі вік мужиків з форуму?))

Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?
Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO


Вже льотчик?
А ось це хто писав 4 лютого?


А тут хтось каже «пошук на форумі не працює». Навіть абирвалг за ніч все що треба знаходить :lol:
Hotab
 
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  #<1 ... 2649265026512652
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