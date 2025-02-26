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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2649265026512652
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44

  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:41

Re: Еміграція, заробітчанство

В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:46

Re: Еміграція, заробітчанство

hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Гумор атрофувався схоже

Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
Думаю десь за 40. До чого взагалі тут середній вік льотчика, їх що, в 35 утилізують чи шо?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:55

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А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 13:56

  Дюрі-бачі написав:В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів. https://transkarpatia.net/transcarpathi ... ennja.html до активної фази війни було 160+

Этнические чистки ?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 20:31

hxbbgaf

і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?


Знайди собі жінку, навіщо тобі вік мужиків з форуму?))

Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?
Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO


Вже льотчик?
А ось це хто писав 4 лютого?


А тут хтось каже «пошук на форумі не працює». Навіть абирвалг за ніч все що треба знаходить :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:30

  Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема?

Вакансії
967 € - 1 mil €/mes
No se han compartido bonificaciones en efectivo, bonificaciones en acciones, participaciones en los beneficios, reparto de comisiones ni propinas para este puesto.

El rango salarial total estimado para el puesto de Guardia De Seguridad en Securitas es de 955 € a 1 mil € al mes, incluido el sueldo base y los complementos de remuneración. El sueldo base medio del puesto de Guardia De Seguridad en Securitas es de 999 € al mes. La media de complementos de remuneración es de 0 € al mes, lo que podría incluir bonificaciones en efectivo, acciones, comisiones, participación en los beneficios o propinas.


Шукати за фразою "Salario de guardia de seguridad de almacén".
candle645
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:43

candle645

Шукати за фразою "Salario de guardia de seguridad de almacén".


О, так якщо охоронцю тисяча ойро, то не так погано там з зарплатами. Ану знайди мені швидко зарплату пілота Airbus H145, щоб я зрозумів, чи є сенс вкладатись в ліцензію..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Якось син одних моїх сусідів почав їздити в Іспанію десь збирать цитрусові, фрукти. Казав скільки збереш- стілки і заплатять, вроді у нього біля 900 ойро на місяць виходило, але праця важка.
Спершу їздив по 3 місяці, потім якось отримав контракт. Так розказував шо вони тіпа окупанти, бригадою живуть за житло зовсім не сплачуючи. Дивляться по невеличким містам пустує житло, залазять, міняють замки, заселяються і живуть. Хазяйва коли повернулись і побачили, заява в поліцію, поліція висилить не може, тільки суд, який може тягнутись рік і більше. Так він там років ~10 жив, вже був якийсь бригадир на ставці, казав іспанську більш-менш вивчив десь після 5 років проживання. Потім одружився на якійсь "місцевій", не знаю точно з яких островів. Перебрався до неї на острів, вже знаю був малий народився, батьки їздили допомагали нянчить. Чим зараз займається- не знаю.
Water
 
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