Я б може і спряняв це як гумор, якби він ще влітку не писав, що його задачею буде не воювати, а "загнати тебе в окоп". Та і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2025 12:44
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:41
Re: Еміграція, заробітчанство
В Закарпатті залишилось всього 100 тис. мадярів.
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:46
Re: Еміграція, заробітчанство
Думаю десь за 40. До чого взагалі тут середній вік льотчика, їх що, в 35 утилізують чи шо?
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:55
47 старику Хоттабычу
46 Кришнесвами
43 фейслесу
А абырвалгу 40, на момент вторжения было 37
А он в кусты
Додано: Сер 26 лют, 2025 13:56
Этнические чистки ?
Додано: Сер 26 лют, 2025 16:01
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Скільки заробляють українські DevOps, SRE, Security, SysAdmin та DBA в Україні та за кордоном
Додано: Сер 26 лют, 2025 20:31
hxbbgaf
Знайди собі жінку, навіщо тобі вік мужиків з форуму?))
Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?
Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
А тут хтось каже «пошук на форумі не працює». Навіть абирвалг за ніч все що треба знаходить
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:30
Шукати за фразою "Salario de guardia de seguridad de almacén".
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:43
candle645
О, так якщо охоронцю тисяча ойро, то не так погано там з зарплатами. Ану знайди мені швидко зарплату пілота Airbus H145, щоб я зрозумів, чи є сенс вкладатись в ліцензію..
Додано: Сер 26 лют, 2025 22:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Якось син одних моїх сусідів почав їздити в Іспанію десь збирать цитрусові, фрукти. Казав скільки збереш- стілки і заплатять, вроді у нього біля 900 ойро на місяць виходило, але праця важка.
Спершу їздив по 3 місяці, потім якось отримав контракт. Так розказував шо вони тіпа окупанти, бригадою живуть за житло зовсім не сплачуючи. Дивляться по невеличким містам пустує житло, залазять, міняють замки, заселяються і живуть. Хазяйва коли повернулись і побачили, заява в поліцію, поліція висилить не може, тільки суд, який може тягнутись рік і більше. Так він там років ~10 жив, вже був якийсь бригадир на ставці, казав іспанську більш-менш вивчив десь після 5 років проживання. Потім одружився на якійсь "місцевій", не знаю точно з яких островів. Перебрався до неї на острів, вже знаю був малий народився, батьки їздили допомагали нянчить. Чим зараз займається- не знаю.
|