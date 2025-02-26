Додано: Сер 26 лют, 2025 20:31



і скільки йому років, десь під 50? Середній вік льотчика десь років 27?







Вже льотчик?

А ось це хто писав 4 лютого?





Знайди собі жінку, навіщо тобі вік мужиків з форуму?))Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAOА тут хтось каже «пошук на форумі не працює». Навіть абирвалг за ніч все що треба знаходить