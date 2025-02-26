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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2650265126522653
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32

Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:58

  Hotab написав:Кавʼярню?

Український ресторан.
IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.
По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 23:46

Water


якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.


Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».

Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми.
Hotab
 
Повідомлень: 14254
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  #<1 ... 2650265126522653
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