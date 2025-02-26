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#<1 ... 2650265126522653 Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32 Water

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.

Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.



Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню? Hotab Повідомлень: 14254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2025 22:58 Hotab написав: Кавʼярню? Кавʼярню?

Український ресторан.

IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.

По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу. Український ресторан.IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу. Water Повідомлень: 2846 З нами з: 06.03.12 Подякував: 61 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2025 23:46 Water





якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.





Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».



Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми. Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми. Hotab Повідомлень: 14254 З нами з: 15.02.09 Подякував: 377 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2650265126522653 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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