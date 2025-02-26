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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32
Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?
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Hotab
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:58
Hotab написав:
Кавʼярню?
Український ресторан.
IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.
По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу.
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Water
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Додано: Сер 26 лют, 2025 23:46
Water
якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.
Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».
Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми.
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Hotab
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Додано: Чет 27 лют, 2025 04:58
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Додано: Чет 27 лют, 2025 10:23
Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…
P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».
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