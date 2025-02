Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2651265226532654> Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.

Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.



Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?

Український ресторан.

IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.

Український ресторан.

IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.

По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу.





якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.





Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».



Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».

Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми.

Додано: Чет 27 лют, 2025 04:58 Re: Еміграція, заробітчанство

А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.

Цікаві часи…



P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».

Додано: Чет 27 лют, 2025 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.

А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.

Цікаві часи…

А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.

Цікаві часи… Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.Цікаві часи…

Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.

Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.

Додано: Чет 27 лют, 2025 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…

Мої дві поради Вам:

1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.

Мої дві поради Вам:

1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.

2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.

Повідомлень: 9779 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 11:14 Hotab написав: Water

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.

Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.



Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню? Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?

Вы сразу 2 дома покупаете? ) Окупасы это про 2е жилье. Из основного в крайнем случае выгнать вопрос пары дней. Да и не лезут они в единственное жилье. У них свои базы, даже курсы есть как окупировать правильно )))



И в недвигу среднего ценового диапазона 200-400к они тоже не лезут - их ниша всякий неликвид в стремных районах до 100к (если читали про Аликанте, это Juan 23 например) или уже виллы за лям где они впринципе жить не собираются - их цель просто сбить с владельца 10-20к за мирный выезд без суда.



Украинский ресторан не надо открывать ))) Наоткрывали тут уже за последние 2 года, некоторые уже и закрыться успели. Украинцев не так уж и много чтобы был поток, а местным наши борщи не заходят. Ну и специфика Аликанте и других туристических городов в том что твой ориентир это туристы, которые будут оставлять по 50евро за раз. Но как я понял англичане при выборе между борщем и средиземноморской едой выбирают 2е.



Я даже хз какой тут бизнес можно открыть. Сколько знакомых тут уже есть - главный бизнес это сдача квартир в аренду. И впринципе все... Магазины точно нет, кафе/ресторанов тоже тут хватает.



Сервисы типа авторемонта/стройки востребованы, людей с прямыми руками бронируют на пол года вперед, фиг дождешься своей очереди. Так как 90% это наши или молдованы какие-то, сами испанцы это ппц - им отвертку нельзя в руки давать. Но опять же тут команда нужна 3+ человек. На 100к вполне можно было бы что-то организовать если бы это была Ваша ниша, но как я понимаю не тот случай.



Я бы глянул как тут организованы полеты на мелких самолетах. А то у нас тут иногда летают кукурузники какие-то, подозреваю что это какие-то частные самолеты с 2-4 людьми на борту. Тоесть может где-то и школа есть, где учат на них летать. Это Ваша ниша. И думаю там 90% клиентов это англичане, тоесть английского будет достаточно.



Еще было бы круто туристическую экскурсию организовать, типа какой-то самолет на 10-20 человек, набрал туристов по 100евро с человека и летаешь по провинции пару часов, показываешь "а тут у нас горы". Думаю было бы востребованно, но хз что с разрешениями.



Вы сразу 2 дома покупаете? ) Окупасы это про 2е жилье. Из основного в крайнем случае выгнать вопрос пары дней. Да и не лезут они в единственное жилье. У них свои базы, даже курсы есть как окупировать правильно )))

И в недвигу среднего ценового диапазона 200-400к они тоже не лезут - их ниша всякий неликвид в стремных районах до 100к (если читали про Аликанте, это Juan 23 например) или уже виллы за лям где они впринципе жить не собираются - их цель просто сбить с владельца 10-20к за мирный выезд без суда.

Украинский ресторан не надо открывать ))) Наоткрывали тут уже за последние 2 года, некоторые уже и закрыться успели. Украинцев не так уж и много чтобы был поток, а местным наши борщи не заходят. Ну и специфика Аликанте и других туристических городов в том что твой ориентир это туристы, которые будут оставлять по 50евро за раз. Но как я понял англичане при выборе между борщем и средиземноморской едой выбирают 2е.

Я даже хз какой тут бизнес можно открыть. Сколько знакомых тут уже есть - главный бизнес это сдача квартир в аренду. И впринципе все... Магазины точно нет, кафе/ресторанов тоже тут хватает.

Сервисы типа авторемонта/стройки востребованы, людей с прямыми руками бронируют на пол года вперед, фиг дождешься своей очереди. Так как 90% это наши или молдованы какие-то, сами испанцы это ппц - им отвертку нельзя в руки давать. Но опять же тут команда нужна 3+ человек. На 100к вполне можно было бы что-то организовать если бы это была Ваша ниша, но как я понимаю не тот случай.

Я бы глянул как тут организованы полеты на мелких самолетах. А то у нас тут иногда летают кукурузники какие-то, подозреваю что это какие-то частные самолеты с 2-4 людьми на борту. Тоесть может где-то и школа есть, где учат на них летать. Это Ваша ниша. И думаю там 90% клиентов это англичане, тоесть английского будет достаточно.

Еще было бы круто туристическую экскурсию организовать, типа какой-то самолет на 10-20 человек, набрал туристов по 100евро с человека и летаешь по провинции пару часов, показываешь "а тут у нас горы". Думаю было бы востребованно, но хз что с разрешениями.

П.С. Испания это про отдых, а не про работу. Зарабатывать лучше в другом месте.



News from Poland.

Молода жінка, яка працювала завідувачкою поліклініки в обласному центрі, в березні 2022 вивезла сина 15,5 років та залишилася в Європі.

Останні 2 роки мешкала в Варшаві - орендувала «кавалірку». Плюється досі: реально з клопами. Яких дуже важко було перемогти.



Ці 2 роки не втратила даремно:

- вивчила польську мову;

- підтвердила свій диплом лікаря (медичний університет в Україні).

- в ці дні отримала Направлення на роботу в лікарню в передмісті Варшави; посада згідно з кваліфікацією та дипломом.

- взяла в оренду квартиру в новобудові, перше заселення.



News from Poland.

Молода жінка, яка працювала завідувачкою поліклініки в обласному центрі, в березні 2022 вивезла сина 15,5 років та залишилася в Європі.

Останні 2 роки мешкала в Варшаві - орендувала «кавалірку». Плюється досі: реально з клопами. Яких дуже важко було перемогти.

Ці 2 роки не втратила даремно:

- вивчила польську мову;

- підтвердила свій диплом лікаря (медичний університет в Україні).

- в ці дні отримала Направлення на роботу в лікарню в передмісті Варшави; посада згідно з кваліфікацією та дипломом.

- взяла в оренду квартиру в новобудові, перше заселення.

Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53 Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав: Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

