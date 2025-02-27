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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лют, 2025 22:32
Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?
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Hotab
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Додано: Сер 26 лют, 2025 22:58
Hotab написав:
Кавʼярню?
Український ресторан.
IMHO, якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.
По бізнесу в Іспанії нічого не знаю, не підкажу.
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Water
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Додано: Сер 26 лют, 2025 23:46
Water
якщо ти пілот хелікоптера, то і копай у цьому напрямку.
Цей напрямок найближчі 10 років і розглядається як основний. То питання на «після».
Щось candle645 довго шукає мені варіанти льотної роботи. З охоронцем складу у нього вийшло швидше, мабуть була в закладках для себе на після-армійське життя, коли з кваліфікацією по it будуть проблеми.
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Hotab
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Додано: Чет 27 лют, 2025 04:58
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rjkz
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Додано: Чет 27 лют, 2025 10:23
Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…
P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».
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akurt
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Додано: Чет 27 лют, 2025 10:52
akurt написав:
Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…
Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.
Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд
. долл США щорічно.
Востаннє редагувалось BIGor
в Чет 27 лют, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 10:54
Hotab написав:
Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…
Мої дві поради Вам:
1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.
2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 11:14
Hotab написав:Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Хотілося б інфо щодо якогось мілкого бізнесу, можливо навіть сезонного в приморських містах. Що реально може бути відкрито з бюджетом до 100к? Кавʼярню?
Вы сразу 2 дома покупаете? ) Окупасы это про 2е жилье. Из основного в крайнем случае выгнать вопрос пары дней. Да и не лезут они в единственное жилье. У них свои базы, даже курсы есть как окупировать правильно )))
И в недвигу среднего ценового диапазона 200-400к они тоже не лезут - их ниша всякий неликвид в стремных районах до 100к (если читали про Аликанте, это Juan 23 например) или уже виллы за лям где они впринципе жить не собираются - их цель просто сбить с владельца 10-20к за мирный выезд без суда.
Украинский ресторан не надо открывать ))) Наоткрывали тут уже за последние 2 года, некоторые уже и закрыться успели. Украинцев не так уж и много чтобы был поток, а местным наши борщи не заходят. Ну и специфика Аликанте и других туристических городов в том что твой ориентир это туристы, которые будут оставлять по 50евро за раз. Но как я понял англичане при выборе между борщем и средиземноморской едой выбирают 2е.
Я даже хз какой тут бизнес можно открыть. Сколько знакомых тут уже есть - главный бизнес это сдача квартир в аренду. И впринципе все... Магазины точно нет, кафе/ресторанов тоже тут хватает.
Сервисы типа авторемонта/стройки востребованы, людей с прямыми руками бронируют на пол года вперед, фиг дождешься своей очереди. Так как 90% это наши или молдованы какие-то, сами испанцы это ппц - им отвертку нельзя в руки давать. Но опять же тут команда нужна 3+ человек. На 100к вполне можно было бы что-то организовать если бы это была Ваша ниша, но как я понимаю не тот случай.
Я бы глянул как тут организованы полеты на мелких самолетах. А то у нас тут иногда летают кукурузники какие-то, подозреваю что это какие-то частные самолеты с 2-4 людьми на борту. Тоесть может где-то и школа есть, где учат на них летать. Это Ваша ниша. И думаю там 90% клиентов это англичане, тоесть английского будет достаточно.
Еще было бы круто туристическую экскурсию организовать, типа какой-то самолет на 10-20 человек, набрал туристов по 100евро с человека и летаешь по провинции пару часов, показываешь "а тут у нас горы". Думаю было бы востребованно, но хз что с разрешениями.
П.С. Испания это про отдых, а не про работу. Зарабатывать лучше в другом месте.
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slonomag
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Додано: Чет 27 лют, 2025 11:45
slonomag написав:
П.С. Испания это про отдых, а не про работу. Зарабатывать лучше в другом месте.
News from Poland.
Молода жінка, яка працювала завідувачкою поліклініки в обласному центрі, в березні 2022 вивезла сина 15,5 років та залишилася в Європі.
Останні 2 роки мешкала в Варшаві - орендувала «кавалірку». Плюється досі: реально з клопами. Яких дуже важко було перемогти.
Ці 2 роки не втратила даремно:
- вивчила польську мову;
- підтвердила свій диплом лікаря (медичний університет в Україні).
- в ці дні отримала Направлення на роботу в лікарню в передмісті Варшави; посада згідно з кваліфікацією та дипломом.
- взяла в оренду квартиру в новобудові, перше заселення.
Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
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akurt
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Додано: Чет 27 лют, 2025 11:53
akurt написав:
Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie
, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.
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