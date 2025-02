Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2651265226532654 Додано: Чет 27 лют, 2025 11:57 Філіпіни, кавалірка за < 100 оренд

flyman

BIGor написав: akurt написав: Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста. Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

Що і трета було довЕсти.



Що і трета було довЕсти.

P.S. Раджу записати дату «27.02.2025» в цей день пан Флайман завершив публікацію рівно 10 000 повідомлень про Філіппіни, філіппінок, філіппінських білих курочок та філіппінські білі яйця.

akurt

Додано: Чет 27 лют, 2025 12:12

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста. Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

Две тётки в Варшаве сняли с меня 2300 злотых за час работы.

Правда, одна из них - доцент.

Конвеер - один выходит, сразу второй заходит.

Правда, там ещё третья на ресепшене сидела.

65 тыс в месяц чистыми не выходит, с учётом аренды, кредита на оборудование и т.п. 30 - можно поверить.

Две тётки в Варшаве сняли с меня 2300 злотых за час работы.
Правда, одна из них - доцент.
Конвеер - один выходит, сразу второй заходит.
Правда, там ещё третья на ресепшене сидела.
65 тыс в месяц чистыми не выходит, с учётом аренды, кредита на оборудование и т.п. 30 - можно поверить.
В Дубае аналогичная манипуляция обошлась в 1600 дирхам, у вчерашних студентов.

anduzenko

Додано: Чет 27 лют, 2025 12:17 Re: Еміграція, заробітчанство Врачи и в Испании хорошо зарабатывают. 50 евро/30 минут это еще норм ценник, бывает и по 100евро за прием. Причем это почти все специалисты, не только стоматологи. Даже обычные лоры/терапевты.



Но Хотаб же не врач вроде как ) Поэтому это направление я даже не упоминал. А так да, стоматологический кабинет (или любой другой по своей специальности) и только успевай новые квартиры/машины каждый месяц покупать )))

slonomag



News from USA



Молода жінка, яка 04 липня 2023 року легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:

- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.

- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);

- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.

- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року - чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.

Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.

Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.



Відчиняють тому, хто стукає…

akurt

Додано: Чет 27 лют, 2025 12:34



News from USA



Молода жінка, яка 04 липня 2023 року легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:

- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.

- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);

- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.

- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року - чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.

Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.

Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.



Відчиняють тому, хто стукає… Еміграція, заробітчанствоNews from USAМолода жінка, якалегально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. -- чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.Відчиняють тому, хто стукає…

Ну якби вкладати і вкладати і жити за щось в такій дорогій країні з 2023 по 2025 як кажуть "Могут не только лишь все". Тут думаю навіть подушки в 50 кує не вистачить в США на два роки.

BIGor

