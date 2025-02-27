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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2651265226532654
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 11:57

Філіпіни, кавалірка за < 100 оренд

< 100 оренд
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:07

  BIGor написав:
  akurt написав:Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

Що і трета було довЕсти.

P.S. Раджу записати дату «27.02.2025» в цей день пан Флайман завершив публікацію рівно 10 000 повідомлень про Філіппіни, філіппінок, філіппінських білих курочок та філіппінські білі яйця.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:12

  BIGor написав:
  akurt написав:Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.

Две тётки в Варшаве сняли с меня 2300 злотых за час работы.
Правда, одна из них - доцент.
Конвеер - один выходит, сразу второй заходит.
Правда, там ещё третья на ресепшене сидела.
65 тыс в месяц чистыми не выходит, с учётом аренды, кредита на оборудование и т.п. 30 - можно поверить.
В Дубае аналогичная манипуляция обошлась в 1600 дирхам, у вчерашних студентов.
Востаннє редагувалось anduzenko в Чет 27 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

Врачи и в Испании хорошо зарабатывают. 50 евро/30 минут это еще норм ценник, бывает и по 100евро за прием. Причем это почти все специалисты, не только стоматологи. Даже обычные лоры/терапевты.

Но Хотаб же не врач вроде как ) Поэтому это направление я даже не упоминал. А так да, стоматологический кабинет (или любой другой по своей специальности) и только успевай новые квартиры/машины каждый месяц покупать )))
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:26

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Молода жінка, яка 04 липня 2023 року легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:
- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.
- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);
- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.
- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року - чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.
Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.
Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.

Відчиняють тому, хто стукає…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 12:34

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from USA

Молода жінка, яка 04 липня 2023 року легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:
- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.
- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);
- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.
- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року - чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.
Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.
Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.

Відчиняють тому, хто стукає…

Ну якби вкладати і вкладати і жити за щось в такій дорогій країні з 2023 по 2025 як кажуть "Могут не только лишь все". Тут думаю навіть подушки в 50 кує не вистачить в США на два роки.
BIGor
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