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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 лют, 2025 11:57
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:07
BIGor написав: akurt написав:
Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie
, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.
Що і трета було довЕсти.
P.S. Раджу записати дату «27.02.2025» в цей день пан Флайман завершив публікацію рівно 10 000 повідомлень про Філіппіни, філіппінок, філіппінських білих курочок та філіппінські білі яйця.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:12
BIGor написав: akurt написав:
Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie
, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.
Две тётки в Варшаве сняли с меня 2300 злотых за час работы.
Правда, одна из них - доцент.
Конвеер - один выходит, сразу второй заходит.
Правда, там ещё третья на ресепшене сидела.
65 тыс в месяц чистыми не выходит, с учётом аренды, кредита на оборудование и т.п. 30 - можно поверить.
В Дубае аналогичная манипуляция обошлась в 1600 дирхам, у вчерашних студентов.
Востаннє редагувалось anduzenko
в Чет 27 лют, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:17
Врачи и в Испании хорошо зарабатывают. 50 евро/30 минут это еще норм ценник, бывает и по 100евро за прием. Причем это почти все специалисты, не только стоматологи. Даже обычные лоры/терапевты.
Но Хотаб же не врач вроде как ) Поэтому это направление я даже не упоминал. А так да, стоматологический кабинет (или любой другой по своей специальности) и только успевай новые квартиры/машины каждый месяц покупать )))
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:26
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Молода жінка, яка 04 липня 2023 року легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:
- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.
- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);
- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.
- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року - чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.
Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.
Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.
Відчиняють тому, хто стукає…
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akurt
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Додано: Чет 27 лют, 2025 12:34
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Молода жінка, яка 04 липня 2023 року
легально перейшла кордон Мексика-США, не втрачала 2 роки даремно:
- здала 2 останніх з 4-х передбачених процедурою екзаменів на підтвердження диплома лікаря, отриманого не в США.
- пройшла стажування в трьох найбільших госпіталях США - в різних штатах - в тому числі в госпіталі Stanford university (все безкоштовно, але проживання за свій рахунок);
- в жовтні 2024 року подала заявку на отримання дозволу працювати, в лютому 2025 отримала такий дозвіл.
- пройшла співбесіду для прийому на роботу в три госпіталі в США, в тому числі в New York та Chicago. - березень 2025 року
- чекає на Рішення про остаточний прийом в один з госпіталів із числа трьох. Вибрала вузьку спеціалізацію. Згодна на переїзд хоч в New York, хоч в Chicago.
Цікаво, що її чоловік - наш українець - згоден переїхати, хоча має сталу престижну роботу.
Сьогодні скаржився, що за опалення будинка, який орендують в Каліфорнії, платить 400$ на місяць.
Відчиняють тому, хто стукає…
Ну якби вкладати і вкладати і жити за щось в такій дорогій країні з 2023 по 2025
як кажуть "Могут не только лишь все"
. Тут думаю навіть подушки в 50 кує не вистачить в США на два роки.
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BIGor
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:00
akurt написав: BIGor написав: akurt написав:
Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie
, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
Cередня на то і що вона середня, десь в селах державні лікарі може стільки і отримують, в місті прийом лікаря (консультація) котує біля 300 зл. за 15 хв., порахуйте самі скільки той лікар підіймає навіть за день якщо працює на прийомі саме 6 годин, 2 години перерви - по 15 хв за 300 зл. по виходить 7200 зл. в день, звичайно це до податків і без оренди ітд, але комон які 6500 зл в місяць? Я більше повірю в 65000 в місяць для хорошого спеціаліста.
Що і трета було довЕсти.
P.S. Раджу записати дату «27.02.2025» в цей день пан Флайман завершив публікацію рівно 10 000 повідомлень про Філіппіни, філіппінок, філіппінських білих курочок та філіппінські білі яйця.
Истанбул
Приём 36.5
Продажа и по 37 есть
Не сильно верят в Трампа, а то б 1TL была б по гривне
Шо там с 10000 сообщениями о продаже прелестей из фекалий без палок(землетрус доказав) кое где на курортах для бахатых расеян?
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:20
барабашов як Вам Стамбул? За скільки орендуєте?
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BIGor
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Додано: Чет 27 лют, 2025 14:38
akurt написав:
Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…
P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».
Америка не дарма вводила план маршала після війни та сприяла взаємовигідній торгівлі шоб не дати комуністам та неонацистам загарбати країни західної Європи та отримати союзників в боротьбі.
Трамп може зробити США та Європу ворогами. Постраждаюьть в першу чергу Україна (Європі буде не до підримки).
Можливо навіть таке що в разі втрати союзника в лиці штатів Європа замириться з росією щоб отримати дешеві ресерси і як ринок збуту. Україну зілють (аля пакт Молотова Рібентропа).
Ноарод це розуміє. Недарма почалось падіння індексів США. Долару може прийти кирдик.
Можемо побачити речі цікавіші за розпад СССР
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Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11
Hotab написав:Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.
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Gastarbaiter
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