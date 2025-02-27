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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2651265226532654
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:00

Истанбул
Приём 36.5
Продажа и по 37 есть
Не сильно верят в Трампа, а то б 1TL была б по гривне
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:20

барабашов як Вам Стамбул? За скільки орендуєте?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 14:38

  akurt написав:Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…

P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».


Америка не дарма вводила план маршала після війни та сприяла взаємовигідній торгівлі шоб не дати комуністам та неонацистам загарбати країни західної Європи та отримати союзників в боротьбі.
Трамп може зробити США та Європу ворогами. Постраждаюьть в першу чергу Україна (Європі буде не до підримки).
Можливо навіть таке що в разі втрати союзника в лиці штатів Європа замириться з росією щоб отримати дешеві ресерси і як ринок збуту. Україну зілють (аля пакт Молотова Рібентропа).
Ноарод це розуміє. Недарма почалось падіння індексів США. Долару може прийти кирдик.

Можемо побачити речі цікавіші за розпад СССР :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11

  Hotab написав:Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:24

  akurt написав:Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

На сайті Klinika Ofert можна побачити рекламу приватного медичного закладу в Zielonka біля Варшави, де лікареві-спеціалісту пропонується 300 злотих за годину роботи. У Тарнобжезі в онкологічній лікарні тариф становить 200 злотих за годину, а в Сосновці в приватному закладі сімейної медицини – 150 злотих. Однак є також тарифи 400 злотих за годину: для спеціалістів з неврології, урології, ортопедії в Гданську у приватній клініці та для кардіології, ендокринології та дерматології в Гданську в тій же медичній мережі. Найнижчі тарифи починаються від 100 злотих, але це для лікарів без спеціалізації або в процесі спеціалізації.

Лікарі, як і айтівці, нерідко працюють на умові В2В. 30-50 тис. злотих на місяць, думаю, реально мати (брутто).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 15:47

  Gastarbaiter написав:
  Hotab написав:Water
Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.
Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.

Є, але не зовсім так, як в Іспанії. Виселяють значно оперативніше.
https://youtu.be/6I4AGZ5UYbY?si=rB-XkKyWltReqgI6
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 16:25

  BIGor написав:
  akurt написав:Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.
А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.
Цікаві часи…

Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.
Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.


Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики.
Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах.
А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:00

  BIGor написав:
  Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…

Мої дві поради Вам:
1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.
2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.

Так, про грабіжницький податок мені відомо.
Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..


Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.
Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.


Тільки США друкує ці долари, а Канада гне спину))
Мені здається святий Трампоній рубає сук, на яких лежить
Hotab
 
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