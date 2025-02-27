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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2651265226532654 Додано: Чет 27 лют, 2025 14:00 Истанбул

Приём 36.5

Продажа и по 37 есть

Не сильно верят в Трампа, а то б 1TL была б по гривне барабашов

Повідомлень: 4889 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 14:20 барабашов як Вам Стамбул? За скільки орендуєте? BIGor

Повідомлень: 9781 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 14:38 akurt написав: Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.

А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.

Цікаві часи…



P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю». Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.Цікаві часи…P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».



Америка не дарма вводила план маршала після війни та сприяла взаємовигідній торгівлі шоб не дати комуністам та неонацистам загарбати країни західної Європи та отримати союзників в боротьбі.

Трамп може зробити США та Європу ворогами. Постраждаюьть в першу чергу Україна (Європі буде не до підримки).

Можливо навіть таке що в разі втрати союзника в лиці штатів Європа замириться з росією щоб отримати дешеві ресерси і як ринок збуту. Україну зілють (аля пакт Молотова Рібентропа).

Нород це розуміє. Недарма почалось падіння індексів США. Долару може прийти кирдик.



Можемо побачити речі цікавіші за розпад СССР Америка не дарма вводила план маршала після війни та сприяла взаємовигідній торгівлі шоб не дати комуністам та неонацистам загарбати країни західної Європи та отримати союзників в боротьбі.Трамп може зробити США та Європу ворогами. Постраждаюьть в першу чергу Україна (Європі буде не до підримки).Можливо навіть таке що в разі втрати союзника в лиці штатів Європа замириться з росією щоб отримати дешеві ресерси і як ринок збуту. Україну зілють (аля пакт Молотова Рібентропа).Нород це розуміє. Недарма почалось падіння індексів США. Долару може прийти кирдик.Можемо побачити речі цікавіші за розпад СССР Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 27 лют, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз. Хомякоид Повідомлень: 2516 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3003 раз. Подякували: 405 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 15:11 Hotab написав: Water

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.

Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ. Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ. Gastarbaiter Повідомлень: 3589 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 15:24 akurt написав: Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia. Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.

На сайті Klinika Ofert можна побачити рекламу приватного медичного закладу в Zielonka біля Варшави, де лікареві-спеціалісту пропонується 300 злотих за годину роботи. У Тарнобжезі в онкологічній лікарні тариф становить 200 злотих за годину, а в Сосновці в приватному закладі сімейної медицини – 150 злотих. Однак є також тарифи 400 злотих за годину: для спеціалістів з неврології, урології, ортопедії в Гданську у приватній клініці та для кардіології, ендокринології та дерматології в Гданську в тій же медичній мережі. Найнижчі тарифи починаються від 100 злотих, але це для лікарів без спеціалізації або в процесі спеціалізації.

Лікарі, як і айтівці, нерідко працюють на умові В2В. 30-50 тис. злотих на місяць, думаю, реально мати (брутто). Лікарі, як і айтівці, нерідко працюють на умові В2В. 30-50 тис. злотих на місяць, думаю, реально мати (брутто). Gastarbaiter Повідомлень: 3589 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 591 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 15:47 Gastarbaiter написав: Hotab написав: Water

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.

Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато.Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.

Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ. Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.

Є, але не зовсім так, як в Іспанії. Виселяють значно оперативніше.

https://youtu.be/6I4AGZ5UYbY?si=rB-XkKyWltReqgI6 Є, але не зовсім так, як в Іспанії. Виселяють значно оперативніше. Bolt Повідомлень: 3359 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 257 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 16:25 BIGor написав: akurt написав: Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.

А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.

Цікаві часи… Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС.А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку.Цікаві часи…

Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.

Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно. Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на. долл США щорічно.



Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики.

Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах.

А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем". Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики.Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах.А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем". rjkz

Повідомлень: 16996 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5351 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 18:00 BIGor написав: Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…

Мої дві поради Вам:

1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.

2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості. Мої дві поради Вам:1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.

Так, про грабіжницький податок мені відомо.

Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..





Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США.

Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.





Тільки США друкує ці долари, а Канада гне спину))

Мені здається святий Трампоній рубає сук, на яких лежить Так, про грабіжницький податок мені відомо.Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..Тільки США друкує ці долари, а Канада гне спину))Мені здається святий Трампоній рубає сук, на яких лежить Hotab Повідомлень: 14256 З нами з: 15.02.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 18:25 rjkz написав: Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики.

Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах.

А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем". Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики.Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах.А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем".

Джон и Мери думали, что им начнут платить более высокую з/п, и пока еще не понимают, что это им придется платить на 20% дороже за почти все товары. Никакой вменяемый бизнес не бросится открывать фабрики в США только из-за того, что безумный Донни выродил очередную "гениальную" идею. Донни через 4 года уже не будет в Белом Доме, а фабрики за 4 года никак не окупятся. Разве что пошлины сделать по 100-200%. Джон и Мери думали, что им начнут платить более высокую з/п, и пока еще не понимают, что это им придется платить на 20% дороже за почти все товары. Никакой вменяемый бизнес не бросится открывать фабрики в США только из-за того, что безумный Донни выродил очередную "гениальную" идею. Донни через 4 года уже не будет в Белом Доме, а фабрики за 4 года никак не окупятся. Разве что пошлины сделать по 100-200%. Gastarbaiter Повідомлень: 3589 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 19:08 Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?

Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO

Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити The_Rebel

Повідомлень: 656 З нами з: 01.06.19 Подякував: 75 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2651265226532654 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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