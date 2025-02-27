Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС. А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку. Цікаві часи…
P.S. Колись учні та студенти вивчали тему «Роль особистості в історії». Науковці СРСР доводили, що вона дорівнює нулю. А бач як воно вийшло: одна єдина людина раптом змінює всю Земну кулю. При чому саме так: і «всю», і «Земну кулю».
Америка не дарма вводила план маршала після війни та сприяла взаємовигідній торгівлі шоб не дати комуністам та неонацистам загарбати країни західної Європи та отримати союзників в боротьбі. Трамп може зробити США та Європу ворогами. Постраждаюьть в першу чергу Україна (Європі буде не до підримки). Можливо навіть таке що в разі втрати союзника в лиці штатів Європа замириться з росією щоб отримати дешеві ресерси і як ринок збуту. Україну зілють (аля пакт Молотова Рібентропа). Нород це розуміє. Недарма почалось падіння індексів США. Долару може прийти кирдик.
Можемо побачити речі цікавіші за розпад СССР
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 27 лют, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Water Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато. Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.
akurt написав:Для довідки: Średnie wynagrodzenie lekarza w Polsce oscyluje wokół 6,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, co jest wynikiem uzyskanym na podstawie analiz w polskim systemie ochrony zdrowia.
На сайті Klinika Ofert можна побачити рекламу приватного медичного закладу в Zielonka біля Варшави, де лікареві-спеціалісту пропонується 300 злотих за годину роботи. У Тарнобжезі в онкологічній лікарні тариф становить 200 злотих за годину, а в Сосновці в приватному закладі сімейної медицини – 150 злотих. Однак є також тарифи 400 злотих за годину: для спеціалістів з неврології, урології, ортопедії в Гданську у приватній клініці та для кардіології, ендокринології та дерматології в Гданську в тій же медичній мережі. Найнижчі тарифи починаються від 100 злотих, але це для лікарів без спеціалізації або в процесі спеціалізації.
Лікарі, як і айтівці, нерідко працюють на умові В2В. 30-50 тис. злотих на місяць, думаю, реально мати (брутто).
Hotab написав:Water Ну про оцей «найтмеа» з захопленням житла в Іспанії , і неможливості прогнати чув багато. Навіть існує страховка , коли лорд (за гроші орендаря) підключав страхову на етапі заселення , яка б йому компенсувала у разі траблів з неоплатою.
Такого "найтмеа" навіть у Штатах повно. Впишіть "squatters eviction" на ЮТ.
akurt написав:Ніби-то Трамп знову заявив, що через тиждень вводяться 25%-и відсоткові мита на товари з Канади, Мексики та з ЄС. А ЄС створений тільки для того, щоби грабувати Америку. Цікаві часи…
Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США. Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.
Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики. Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах. А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем".
Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…
Мої дві поради Вам: 1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз. 2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.
Так, про грабіжницький податок мені відомо. Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..
Ну так гляньте торгові баланси цих країн - всі вони насправді торгують з США в мінсу для США. Канада за рік продає в США на 439 млрд Дол, а приймає зі США товарів на 277 млрд Дол. Тобто торгуюсь собі на плюс 162 млрд. долл США щорічно.
Тільки США друкує ці долари, а Канада гне спину)) Мені здається святий Трампоній рубає сук, на яких лежить
rjkz написав:Так что делать если дома в США строятся на канадской древесине, машины ездят на бензе из канадской нефти, американцы не хотят сами колупаться на полях, поэтому бОльшую часть сх продукции получают из Канады и Мексики. Никто не мешает США вырубать свои леса и Джонам с Мэри стоять раком на огородах. А в США месторождения законсервированы, дурных нет, мы сначала "чужие покурим, свои всегда успеем".
Джон и Мери думали, что им начнут платить более высокую з/п, и пока еще не понимают, что это им придется платить на 20% дороже за почти все товары. Никакой вменяемый бизнес не бросится открывать фабрики в США только из-за того, что безумный Донни выродил очередную "гениальную" идею. Донни через 4 года уже не будет в Белом Доме, а фабрики за 4 года никак не окупятся. Разве что пошлины сделать по 100-200%.
Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к? Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити