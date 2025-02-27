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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2652265326542655
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:03

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?
Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO

Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити

А що там за така оплачувана робота на тих островах?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:38

не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...

в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XrEw9.html

в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 20:41

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.
На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?
Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO

Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити

С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов
Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков.
Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были.
Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 21:05

  BIGor написав:барабашов як Вам Стамбул? За скільки орендуєте?

Похоже еще немного на местный низкопробный алкоголь осталось
Hotab
 
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