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Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к? Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити
А що там за така оплачувана робота на тих островах?
в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 6 разів.
Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к? Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити
С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков. Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были. Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?
в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Ну так порівняли великий промисливой центр Чехії з невеличким передмістям-спальником Києва.... Брно 400 тис населення, Ірпінь - 65 тис.
BIGor написав:А що там за така оплачувана робота на тих островах?
Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.
Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки
барабашов написав:С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков. Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были. Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?
Я вже там був (в еміграції), повернувся. Але хто зна як далі доля складеться. Проте колишній шеф так розрекламував ці острови, що трохи йокнуло в сердечку) Каже, приїзди, поможу влаштуватися, трохи поживеш і зрозумієш чи твоє. Сам він уже замахнувся на віллу там, каже що відносно недорого можна знайти, якщо не в туристичному місці шукати. Але треба ще будинок продати в Київській області