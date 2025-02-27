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#<1 ... 2652265326542655 Додано: Чет 27 лют, 2025 20:03 The_Rebel написав: Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?

Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO

Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити

А що там за така оплачувана робота на тих островах? А що там за така оплачувана робота на тих островах? BIGor

Повідомлень: 9783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 20:38



в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XrEw9.html



в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе. не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 6 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 28526 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 20:41 The_Rebel написав: Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?

Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к?Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO

Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити

С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов

Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков.

Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были.

Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут? С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налоговТех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков.Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были.Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут? барабашов

Повідомлень: 4900 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 21:05 BIGor написав: барабашов як Вам Стамбул? За скільки орендуєте? як Вам Стамбул? За скільки орендуєте?

Похоже еще немного на местный низкопробный алкоголь осталось Похоже еще немного на местный низкопробный алкоголь осталось Hotab Повідомлень: 14270 З нами з: 15.02.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 21:35 Wirująświatła написав: не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...



в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XrEw9.html



в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе. не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.

Ну так порівняли великий промисливой центр Чехії з невеличким передмістям-спальником Києва....

Брно 400 тис населення, Ірпінь - 65 тис. Ну так порівняли великий промисливой центр Чехії з невеличким передмістям-спальником Києва....Брно 400 тис населення, Ірпінь - 65 тис. BIGor

Повідомлень: 9783 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1416 раз. Подякували: 1831 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 22:48 BIGor написав: А що там за така оплачувана робота на тих островах? А що там за така оплачувана робота на тих островах?

Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.



Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки The_Rebel

Повідомлень: 658 З нами з: 01.06.19 Подякував: 76 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2025 22:59 барабашов написав: С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов

Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков.

Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были.

Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут? С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налоговТех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков.Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были.Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?

Я вже там був (в еміграції), повернувся. Але хто зна як далі доля складеться. Проте колишній шеф так розрекламував ці острови, що трохи йокнуло в сердечку) Каже, приїзди, поможу влаштуватися, трохи поживеш і зрозумієш чи твоє. Сам він уже замахнувся на віллу там, каже що відносно недорого можна знайти, якщо не в туристичному місці шукати. Але треба ще будинок продати в Київській області Я вже там був (в еміграції), повернувся. Але хто зна як далі доля складеться. Проте колишній шеф так розрекламував ці острови, що трохи йокнуло в сердечку) Каже, приїзди, поможу влаштуватися, трохи поживеш і зрозумієш чи твоє. Сам він уже замахнувся на віллу там, каже що відносно недорого можна знайти, якщо не в туристичному місці шукати. Але треба ще будинок продати в Київській області The_Rebel

Повідомлень: 658 З нами з: 01.06.19 Подякував: 76 раз. Подякували: 171 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 01:12 Шеф ваш має рацію.

Я в червні 2024 року провів на Канарсьеих островах тиждень, острів Тенеріфе. Це Іспанія - але не зовсім Іспанія. Цифри по памʼяті - не дуже точно.

1. Летіли з Бухареста - 6,5 годин. Далеко. Не думав, що нові Airbus A-321 можуть подолати таку відстань. Саме цікаве було: протока, яка відділяє Африку та Європу. Красиво.

2. Дуже все дешево. Як я зрозумів немає ПДВ на товари або інші податкові привілеї . Бензин в Європі 1,85€, там 1,15€. Дуже дешеві харчі, наприклад креветки королівські не морожені 9€ кіло. Вина від 1,5€ пляшка (правда, місцевий дядько мені порадив брати місцеві по 7€). Інші ціни не памʼятаю, але все реально дешево. Навіть кава в кафе 1€.

3. Здивували ціни на оренду авто: від 3 до 4€ на добу. Я не помилився в цифрах. Не знав в чому @прикол@, тому оформив повну страховку - додатково 7€ на добу.

4. Досить дешеве проживання. Ми орендували квартиру 1+1 дуже класну повністю обладнану - здається за 300€ на тиждень. Це був великий комплекс апартаментів та бунгало (це квартири не у величезному будинку, а в парковій зоні). Все приватне в здає керуюча компанія. Заселення без присутності власника та на здачу квартири ніхто не приходить: повна довіра,

5. Здивували авто української реєстрації і не одне: Мазда 6 стояла біля нас з номерами Києва.

Як виявилося, приходить пором: для іспанців всього 26€, для іноземців авто плюс 2 пасажира здається 160€. Пором в океані здається 48 годин. Виходить з Іспаніі. Тобто дійсно можна приїхати на своєму авто.

6. Спілкувалися з двома родинами «наших». Одні орендують вже рік 1+1 за 700€. Ці планують купити ділянку землі та побудувати власний будинок. Другі: родина з дітьми взяли 2+1 бунгало з власним подвірʼям спереду (вид на океан) та ззаду. Ціну не питав. Думаю не менше 1000€.

7. Клімат в червні специфічний рівний: весь день +22…23, хмарно, але комфортно. Але слід звикнути: здається, що в басейні буде холодно, але ні: майже нормально.

8. Через весь острів прокладено 1 швидкісну трасу, дуже якісну, швидкість 90. Говорили, що радари жорстко працюють, мене не впіймали, та ц мешканці острова порушують.

9. На острові аж 2 (!) міжнародних аеропорти.

10. Розчаруванням є пляжі. Ми на них були, але з жодного пляжу в океан не заходили: там, де самий знаменитий з піска з Марокко (завезли чи 300 000 тонн чи щось таке) вітер несе той пісок так, що вже через 5-10 хвилин повні очі, рот та вуха. Було дуже неприємно. Там де пляжі біля дорогих готелів для туристі - з чорної магми - треба дуже хотіти залізти у воду, щоби туди залізти. Оскільки ми розбещені пляжами Анталії, чистими дрібна галька, вола прозора, то такого бажання не виникало. Просто гуляли вздовж пляжу. Народ плавав.

11. Розваги цікаві: старі містечка із старовинними кафе (правда обід обійшовся в 65€ нам приготували якусь дивну рибу, але я так зрозумів, що так дорого і таку рибу самі іспанці не замовляють). Було дуже смачно але в дуже боляче: 65€ на дбох (два пива). Арзітнктура досить скромна та проста. В той же час дешеві послуги: замовляв сканування та друк документів то якась копійки платив, типу по 0,10€.

Безкоштовне паркування, але не в самих центрах невеликих міст.



В цілому досить цікаво, реально здивований низькими цінами, але другий раз ми не поїдемо: на вулкан піднімалися, тропічним лісом мандрували, по ботанічному саду ходили дивилися на дивні рослини, на шоу китів та дельфінів були (досить дорого, але класно).

Але вірю, що багатьом життя на Канарських островах дуже сподобається. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 лют, 2025 01:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10585 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1382 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 01:35 Wirująświatła написав: не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...



в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam ... XrEw9.html



в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе. не квартира а печаль. особенно печальное корыто вместо гидробокса. и ничё находятся желающие это снять...в Ирпене такая квартира 7,5-8 тыс стоит в аренду. и даже получше можно найти. 1я попавшаяся.в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.



Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. rjkz

Повідомлень: 16997 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5351 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2652265326542655 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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