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Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к? Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити
А що там за така оплачувана робота на тих островах?
в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 27 лют, 2025 20:56, всього редагувалось 6 разів.
Hotab написав:Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно. На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… А що у них з роботою? Ясно що можна і на старості ковтати жарке повітря Африки, одного відрядження на 4м вистачить на 2 роки спокійного життя на пляжі… А що якщо всередині країни? І не айті. В містечках менше ніж само Аліканте/Барселона мабуть взагалі нічого нема? І мілкий бізнес ніякий не відкрити маючи заначку зайвих 100к? Можна ще розглянути ліцензію на тип, який юзають в гешпаніі, кажуть до 10 кує можна вкластись, але де гарантія що без нальоту на типі, та ще і не в 30!ти -річному віці, працевлаштуєшся пілотом в гешпаніях, та ще і без гешпанського, хоч він і не є офіційним (одним з-поміж інших) мов ICAO
Мій колишній шеф емігрував на Канарські острови у 2022р. І не може нарадуватися. Десь у віці 45. Це ніби Іспанія, але географічно до Африки ближче. Тож і до роботи недалеко. Він розповів, з одного боку якраз добре для такого віку, в молодості може було трохи скучно. З іншого боку, це не якесь захолустя, де взагалі немає людей. Там проживає більше 2 млн людей, а з туристами набагато більше вийде. Каже, ніколи не думав, що так розслаблено можна жити
С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков. Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были. Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?
в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Ну так порівняли великий промисливой центр Чехії з невеличким передмістям-спальником Києва.... Брно 400 тис населення, Ірпінь - 65 тис.
BIGor написав:А що там за така оплачувана робота на тих островах?
Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.
Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки
барабашов написав:С вашего позволения я скопирую этот пост для потужнонепобедимой антиамериканской ветки, где 73% энергичных stoopid-ов побеждают с дивана ненавистных тыловых плательщиков налогов Тех что наполняют их бюджетную "тумбочку с деньгами", как мамка ссыкуну 13ти летнему ростом с папку, холодильник, пока он рубится в "Сталкера" и клянёт предков. Потому что Макарыч с Фокиным уже попробовали по другому и купюры с 6тью нолями были. Вы кстати вроде ж не сдёрнули а тут?
Я вже там був (в еміграції), повернувся. Але хто зна як далі доля складеться. Проте колишній шеф так розрекламував ці острови, що трохи йокнуло в сердечку) Каже, приїзди, поможу влаштуватися, трохи поживеш і зрозумієш чи твоє. Сам він уже замахнувся на віллу там, каже що відносно недорого можна знайти, якщо не в туристичному місці шукати. Але треба ще будинок продати в Київській області
Шеф ваш має рацію. Я в червні 2024 року провів на Канарсьеих островах тиждень, острів Тенеріфе. Це Іспанія - але не зовсім Іспанія. Цифри по памʼяті - не дуже точно. 1. Летіли з Бухареста - 6,5 годин. Далеко. Не думав, що нові Airbus A-321 можуть подолати таку відстань. Саме цікаве було: протока, яка відділяє Африку та Європу. Красиво. 2. Дуже все дешево. Як я зрозумів немає ПДВ на товари або інші податкові привілеї . Бензин в Європі 1,85€, там 1,15€. Дуже дешеві харчі, наприклад креветки королівські не морожені 9€ кіло. Вина від 1,5€ пляшка (правда, місцевий дядько мені порадив брати місцеві по 7€). Інші ціни не памʼятаю, але все реально дешево. Навіть кава в кафе 1€. 3. Здивували ціни на оренду авто: від 3 до 4€ на добу. Я не помилився в цифрах. Не знав в чому @прикол@, тому оформив повну страховку - додатково 7€ на добу. 4. Досить дешеве проживання. Ми орендували квартиру 1+1 дуже класну повністю обладнану - здається за 300€ на тиждень. Це був великий комплекс апартаментів та бунгало (це квартири не у величезному будинку, а в парковій зоні). Все приватне в здає керуюча компанія. Заселення без присутності власника та на здачу квартири ніхто не приходить: повна довіра, 5. Здивували авто української реєстрації і не одне: Мазда 6 стояла біля нас з номерами Києва. Як виявилося, приходить пором: для іспанців всього 26€, для іноземців авто плюс 2 пасажира здається 160€. Пором в океані здається 48 годин. Виходить з Іспаніі. Тобто дійсно можна приїхати на своєму авто. 6. Спілкувалися з двома родинами «наших». Одні орендують вже рік 1+1 за 700€. Ці планують купити ділянку землі та побудувати власний будинок. Другі: родина з дітьми взяли 2+1 бунгало з власним подвірʼям спереду (вид на океан) та ззаду. Ціну не питав. Думаю не менше 1000€. 7. Клімат в червні специфічний рівний: весь день +22…23, хмарно, але комфортно. Але слід звикнути: здається, що в басейні буде холодно, але ні: майже нормально. 8. Через весь острів прокладено 1 швидкісну трасу, дуже якісну, швидкість 90. Говорили, що радари жорстко працюють, мене не впіймали, та ц мешканці острова порушують. 9. На острові аж 2 (!) міжнародних аеропорти. 10. Розчаруванням є пляжі. Ми на них були, але з жодного пляжу в океан не заходили: там, де самий знаменитий з піска з Марокко (завезли чи 300 000 тонн чи щось таке) вітер несе той пісок так, що вже через 5-10 хвилин повні очі, рот та вуха. Було дуже неприємно. Там де пляжі біля дорогих готелів для туристі - з чорної магми - треба дуже хотіти залізти у воду, щоби туди залізти. Оскільки ми розбещені пляжами Анталії, чистими дрібна галька, вола прозора, то такого бажання не виникало. Просто гуляли вздовж пляжу. Народ плавав. 11. Розваги цікаві: старі містечка із старовинними кафе (правда обід обійшовся в 65€ нам приготували якусь дивну рибу, але я так зрозумів, що так дорого і таку рибу самі іспанці не замовляють). Було дуже смачно але в дуже боляче: 65€ на дбох (два пива). Арзітнктура досить скромна та проста. В той же час дешеві послуги: замовляв сканування та друк документів то якась копійки платив, типу по 0,10€. Безкоштовне паркування, але не в самих центрах невеликих міст.
В цілому досить цікаво, реально здивований низькими цінами, але другий раз ми не поїдемо: на вулкан піднімалися, тропічним лісом мандрували, по ботанічному саду ходили дивилися на дивні рослини, на шоу китів та дельфінів були (досить дорого, але класно). Але вірю, що багатьом життя на Канарських островах дуже сподобається.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 лют, 2025 01:39, всього редагувалось 1 раз.
в 3р дешевле... вот так качнули цены беженцы. Дебилы платят втридорога за более чем скромные условия. Зато в чехии. Вот жеж счастье снять в чехии конуру и выложить об этом видос. Нашему человеку хоть в спортзале лишь бы в Европе.
Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги.