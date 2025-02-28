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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лют, 2025 05:00
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
News release
February 27, 2025 —Ottawa – As Russia's illegal invasion of Ukraine continues, Canada remains committed to supporting Ukrainians and their family members who have sought a temporary safe haven in Canada.
Today, the Honourable Marc Miller, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, announced that Ukrainians and their family members who arrived in Canada under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) on or before March 31, 2024, will now have until March 31, 2026, to apply for a new open work permit valid for up to three years, renew an existing work permit, or apply for a new study permit, subject to standard fees. Those who wish to renew their status as a visitor or student can continue to apply to renew as they have.
P.S. Уточнення: “open work permit” - головний документ для іноземця в Канаді, який дозволяє працювати та навчатися. Украінцям, які прибували в Канаду на початку дії Програми та пізніше, видавали його в аеропорту прибуття терміном дії 3 роки.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 28 лют, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:04
The_Rebel написав: BIGor написав:
А що там за така оплачувана робота на тих островах?
Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.
Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки
Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56
rjkz написав:
Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги.
у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми".
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:04
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Цитата: «… навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне».
Вночі довго говорив з нашим досить цікавим легінем.
Він - колишній мешканець Бучі та реально в лютому 2022 тікав з Бучі під дулами «асвАбадІтєлєй» та під гарматними пострілами.
З 15 червня 2024 року його родина, в якій троє дітей, мешкає в США - прибули за Прграмою U4U.
Ну що: «хочу додому або в Європу»:
- знайшов роботу за фахом (в нього професія така, що дуже нечасто зустрічається). Працює тільки на вихідних.
- «І відкрив свою компанію фірму. По хімчистки меблів . Ось тільки як 2 тижні . Займаюся рекламою і пошуків клієнтів.»
- Цитата: «Мені перед поїздкою до США пропонували роботу в Іспанії біля міста Жирона . Але вже білети на США були на руках. Попробуємо тут. Якщо не вийде то переїдемо кудись де буде краще і безпечніше….»
Такі справи, малята… цікаві часи…
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 28 лют, 2025 11:09, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05
Wirująświatła написав:
и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация
автоматически сделает их счастливыми".
локация Vs лоХация
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