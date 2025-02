Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



February 27, 2025 —Ottawa – As Russia's illegal invasion of Ukraine continues, Canada remains committed to supporting Ukrainians and their family members who have sought a temporary safe haven in Canada.



Today, the Honourable Marc Miller, Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, announced that Ukrainians and their family members who arrived in Canada under the Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET) on or before March 31, 2024, will now have until March 31, 2026, to apply for a new open work permit valid for up to three years, renew an existing work permit, or apply for a new study permit, subject to standard fees. Those who wish to renew their status as a visitor or student can continue to apply to renew as they have.



P.S. Уточнення: “open work permit” - головний документ для іноземця в Канаді, який дозволяє працювати та навчатися. Украінцям, які прибували в Канаду на початку дії Програми та пізніше, видавали його в аеропорту прибуття терміном дії 3 роки. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 лют, 2025 10:54, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10587 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:04 The_Rebel написав: BIGor написав: А що там за така оплачувана робота на тих островах? А що там за така оплачувана робота на тих островах?

Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.



Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки Він пішов туди жити, а не працювати) Там вище резиденти Іспанії відповіли, що для роботи краще вибрати іншу країну. Не кажучи вже про острови, де хоч не хоч, а все на туризмі зав'язано. Але насправді він удальонщик, хоч в зп і програв ніби трохи, але жінка і дитина настояли. Спочатку перевівся з укр. офісу нашої компанії в європейський, а потім там попросився в межах ЄС на удальонку по сімейним обставинам, країну офісу не скажу, але це не Іспанія. Напевно щось замутив з податками типу цифрового кочівника, про це не питав.Там спонтанно вийшло - у 2022 відвіз сім'ю відходити від шоку війни на острови (у них був будинок у Київській області чи то в Мощуні, чи то в Горянці), а сам поїхав рішати з документами, переводом, новою посадою, житлом на довгострок і тп, щоб потім їх забрати, але вийшло навпаки

Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

rjkz написав: Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми".

Повідомлень: 28536 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2430 раз. Подякували: 3423 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:04 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Цитата: «… навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне».



Вночі довго говорив з нашим досить цікавим легінем.

Він - колишній мешканець Бучі та реально в лютому 2022 тікав з Бучі під дулами «асвАбадІтєлєй» та під гарматними пострілами.



З 15 червня 2024 року його родина, в якій троє дітей, мешкає в США - прибули за Прграмою U4U.



Ну що: «хочу додому або в Європу»:

- знайшов роботу за фахом (в нього професія така, що дуже нечасто зустрічається). Працює тільки на вихідних.

- «І відкрив свою компанію фірму. По хімчистки меблів . Ось тільки як 2 тижні . Займаюся рекламою і пошуків клієнтів.»

- Цитата: «Мені перед поїздкою до США пропонували роботу в Іспанії біля міста Жирона . Але вже білети на США були на руках. Попробуємо тут. Якщо не вийде то переїдемо кудись де буде краще і безпечніше….»



Такі справи, малята… цікаві часи… Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 лют, 2025 11:09, всього редагувалось 2 разів. akurt

Wirująświatła написав: и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми". и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми". локация Vs лоХация

