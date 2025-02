Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2654265526562657> Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:56 rjkz написав: Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми". у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми".

Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:04 Еміграція, заробітчанство



News from USA



News from USA



Цитата: «… навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне».



Вночі довго говорив з нашим досить цікавим легінем.

Він - колишній мешканець Бучі та реально в лютому 2022 тікав з Бучі під дулами «асвАбадІтєлєй» та під гарматними пострілами.



З 15 червня 2024 року його родина, в якій троє дітей, мешкає в США - прибули за Прграмою U4U.



Ну що: «хочу додому або в Європу»:

- знайшов роботу за фахом (в нього професія така, що дуже нечасто зустрічається). Працює тільки на вихідних.

- «І відкрив свою компанію фірму. По хімчистки меблів . Ось тільки як 2 тижні . Займаюся рекламою і пошуків клієнтів.»

- Цитата: «Мені перед поїздкою до США пропонували роботу в Іспанії біля міста Жирона . Але вже білети на США були на руках. Попробуємо тут. Якщо не вийде то переїдемо кудись де буде краще і безпечніше….»



Такі справи, малята… цікаві часи…

Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:05 Wirująświatła написав: и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми". и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками що "удачнаяавтоматически сделает их счастливыми". локация Vs лоХация локация Vs лоХация

Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:59 BIGor написав: Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне. Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися

Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:24 В США вже всі повернулися.

Виключенням серед моїх знайомих є одна фірма: всі працюють віддалено з щоденним «мітингом», коли компанія подивилася, що за оренду офісної будівлі платили 300 000$ за місяць.

Плюс всіляки «перекуси», кава та шоколадні батончики без меж… akurt

Повідомлень: 10588 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1383 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 12:28 The_Rebel написав: BIGor написав: Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне. Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися

Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:52 The_Rebel написав: BIGor написав: Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне. Ну повна віддалена робота без привязки до країни - це просто кайф. Але зараз всіх затискають ходити в офіси, навіть з привязкою до країни вже складно знайти щось нормальне.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися

В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій. В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій.

Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися Так, наша компанія ще рік тому анонсувала повернення в офіс спочатку хоча б на пару днів в тиждень щоб потім дотиснути на весь робочий час в офісі. Але ми пручаємося як можемо) Усі уже звикли, багато хто роз'їхалися по Бучам/Броварам, та і взагалі до себе в область. І тепер важко зібрати всіх в Києві. Спочатку ковід, потім війна, то це вже 5й рік на удальонці. Я себе вже не уявляю в офісі, мені буде страшно туди повертатися

В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій. В нас вже переведуть весною всіх в офіс, керівництво сказало, що хто не буде ходить - їм прогул і на вихід. Керівництво до речі америкоси. Мені іноді кажеться, що вони там нюхають щось, або в США якісь робітники набагато покірніші і лояльніші, і нема проблем з добиранням до центральних локацій. BIGor

Повідомлень: 9786 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1417 раз. Подякували: 1832 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:13 Hotab написав: BIGor написав: Hotab написав: Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.

На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу… Коротше засіла в голові гешпанія. Надивився відосііків про їх Аліканти, прикольно.На житло треба 200+ щоб нормально, наскільки зрозумів. Ну ок, думаю нашкрябаю по сусєкам не без напрягу…

Мої дві поради Вам:

1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.

2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості. Мої дві поради Вам:1) Вже йдіть купляйте підручники іспанської A1-B1 і сідайте вчити вже зараз.2) До 200 тис. Євро збирайте ще 20 тис Євро на податок до купівлі нерухомості.

Так, про грабіжницький податок мені відомо.

Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..

Так, про грабіжницький податок мені відомо.Мене більш турбує реальність легалізації. Я ж не як Слономаг, що почав податки зразу платити в торбу Іспанії. У мене роботодавець український, податки туди. Гроші світлі, але для Іспанії це не привід мене любити і приймати, шлях до легалізації не відкривається. І якщо моє перебування в перші роки там ніяк не перевищить 90/180 днів (через роботу) , то якщо я приїду з умовною Катрусею, то вона в гніздечку точно буде довше 90 на 180..

Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. anduzenko

Повідомлень: 223 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:19 anduzenko



Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.





Це добре. Але у мене питання дещо інше:

наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни. Це добре. Але у мене питання дещо інше:наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни. Hotab Повідомлень: 14288 З нами з: 15.02.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:25 Hotab написав: anduzenko



Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.





Це добре. Але у мене питання дещо інше:

наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни. Це добре. Але у мене питання дещо інше:наскільки я розумію, саме офіційна робота , і саме в Гешпаніі, є однією з умов для початку процесу легалізації і отримання ВНЖ. (є і інші шляхи отримання ВНЖ, але мені здається це найбільш реальний ) . Мабуть можна не паритись за ВНЖ, але тоді по закінченню війни і закінченню прихистку, знов почне працювати 90/180 днів. А я розглядаю (якщо взагалі розглядаю, а не просто мрію , як 11 років про філіпінку ) релокацію якраз по фінішу війни.

А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать? Чтобы они, не заплатив ни цента налогов, оформили местную пенсию, пользовались местными медициной и образованием? Если вдруг узнаете про такую страну, сообщите мне - я уже завтра там буду.

Просто ВНЖ - бывает "для ойтишнеков" в некоторых странах, но это совсем не то.

Но конкретно в Испании - если не нужна социалка, то просто приезжаешь с незасвеченным паспортом и живёшь.

Вернее, так было до появления биометрии в аэропортах. А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать? Чтобы они, не заплатив ни цента налогов, оформили местную пенсию, пользовались местными медициной и образованием? Если вдруг узнаете про такую страну, сообщите мне - я уже завтра там буду.Просто ВНЖ - бывает "для ойтишнеков" в некоторых странах, но это совсем не то.Но конкретно в Испании - если не нужна социалка, то просто приезжаешь с незасвеченным паспортом и живёшь.Вернее, так было до появления биометрии в аэропортах. anduzenko

