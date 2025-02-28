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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2654265526562657
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:29

anduzenko

А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать?


Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.
Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Трохи смішно, але правдиво , на мою думку

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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.
Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Он не сильно любит вдаваться в подробности.
Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.

Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.
Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:59

  slonomag написав:
  anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.
Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…

Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??


Но, не бесплатно.


А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» :mrgreen:
И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))
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