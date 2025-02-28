Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2654265526562657 Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:29 anduzenko



А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать?





Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?



Трохи смішно, але правдиво , на мою думку



https://www.instagram.com/reel/DGgT4lyN ... Y5M3pxdnU2 Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?Трохи смішно, але правдиво , на мою думку Hotab Повідомлень: 14291 З нами з: 15.02.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. slonomag Повідомлень: 627 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 154 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство

Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.



Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.

Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно. Он не сильно любит вдаваться в подробности.Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно. anduzenko

Повідомлень: 223 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:59 slonomag написав: anduzenko написав: Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…



Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??





Но, не бесплатно.





А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»

И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) Hotab Повідомлень: 14291 З нами з: 15.02.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2654265526562657 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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