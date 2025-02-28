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А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать?
Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі. Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?
anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет. Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.
Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.
Он не сильно любит вдаваться в подробности. Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.
Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?
Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.
Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.
Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно.
anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет. Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.
Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.
Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…
Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??
Но, не бесплатно.
А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))