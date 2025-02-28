Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2655265626572658> Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:29 anduzenko



А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать?





Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?



Трохи смішно, але правдиво , на мою думку



https://www.instagram.com/reel/DGgT4lyN ... Y5M3pxdnU2 Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?Трохи смішно, але правдиво , на мою думку Hotab Повідомлень: 14293 З нами з: 15.02.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50 Re: Еміграція, заробітчанство anduzenko написав: Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. slonomag Повідомлень: 628 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство

Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.



Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.

Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно. Он не сильно любит вдаваться в подробности.Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно. anduzenko

Повідомлень: 224 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:59 slonomag написав: anduzenko написав: Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…



Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??





Но, не бесплатно.





А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»

И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) Hotab Повідомлень: 14293 З нами з: 15.02.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:25 anduzenko написав: Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно. Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно.

Вроде простое примитивное рыло - а так глупо излагает… Вроде простое примитивное рыло - а так глупо излагает… akurt

Повідомлень: 10591 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:37 Hotab написав: А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»

И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Ще коли я у квітні 2018 року започаткував гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість», я на друге місце критеріїв інвестиції за кордоном ставив саме ці питання: легалізація та отримання картки Виду на проживання.

На другому місці!

Наводив приклади, що станом на кінець 2017 року були в світі тільки дві країни, де українець практично безкоштовно (орієнтовні витрати 350$ - це мито, Поліс медстрахування, фото, необхідні переклади) - все в он-лайн режимі без всяких «помогайка» - це Туреччина.

І інвестиції були сміхотворні (!!!) від 34 000 до 54 000$. Але ту гілку спаплюжили вдарені порожнім мішком із-за рогу вулиці. Самі вони залишилися «ні з чим», і іншим не дали інвестувати.



Друга країна це Албанія. Я там не був, але занадто дешевого нічого немає.

Зараз в Албанії перебуває мій приятель - вже років 5 як громадянин Швеції - то йому - що мене здивувало - Албанія дуже сподобалася. Чим мене здивував. Другий приятель, який на мотоциклі сам обʼїздив всю Європу (зараз живе та працює в Іспанії) - навпаки дав дуже негативні відгуки.



Взагалі я для себе вивчав і щедро ділився на форумі з приводу отримання ВНП: в Грузії, Польші, Румунії, Латвії, США, Німеччині, Туреччині, Франції, Канаді, Парагваї - можливо ще десь - вже забув.

Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.

Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити! Ще коли я у квітні 2018 року започаткував гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість», я на друге місце критеріїв інвестиції за кордоном ставив саме ці питання: легалізація та отримання картки Виду на проживання.На другому місці!Наводив приклади, що станом на кінець 2017 року були в світі тільки дві країни, де українець практично безкоштовно (орієнтовні витрати 350$ - це мито, Поліс медстрахування, фото, необхідні переклади) - все в он-лайн режимі без всяких «помогайка» - це Туреччина.І інвестиції були сміхотворні (!!!) від 34 000 до 54 000$. Але ту гілку спаплюжили вдарені порожнім мішком із-за рогу вулиці. Самі вони залишилися «ні з чим», і іншим не дали інвестувати.Друга країна це Албанія. Я там не був, але занадто дешевого нічого немає.Зараз в Албанії перебуває мій приятель - вже років 5 як громадянин Швеції - то йому - що мене здивувало - Албанія дуже сподобалася. Чим мене здивував. Другий приятель, який на мотоциклі сам обʼїздив всю Європу (зараз живе та працює в Іспанії) - навпаки дав дуже негативні відгуки.Взагалі я для себе вивчав і щедро ділився на форумі з приводу отримання ВНП: в Грузії, Польші, Румунії, Латвії, США, Німеччині, Туреччині, Франції, Канаді, Парагваї - можливо ще десь - вже забув.Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити! akurt

Повідомлень: 10591 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3932 раз. Подякували: 1384 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:47 Hotab написав: slonomag написав: anduzenko написав: Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.

Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают. Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании. Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…



Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??



Но, не бесплатно.





А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»

И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Если вы не заводите деньги в испанский банк, а платите укр картой (или тем же револтом), то кто вас будет спрашивать о налогах? Продавцу машины вообще пофиг на ваши налоги. Теоритически потом в течении 4х лет испанская налоговая может спросить на что купил машину, но на такой сумме укр справки о доходах будет вполне достаточно. У вас же не ФОП, а полноценное оформление.



Местная налоговая справка нужна:

1. Берете кредит/ипотеку.

2. Пополняете счет в испанском банке.

3. Крупные покупки от 30к+ евро (недвига по сути).



В остальных случаях вполне достаточно справки из украинской налоговой. Ну не считая ФОПов, на них испанцы смотрят как на фигню какую-то непонятную и в половине случаев не принимают такие справки. Если вы не заводите деньги в испанский банк, а платите укр картой (или тем же револтом), то кто вас будет спрашивать о налогах? Продавцу машины вообще пофиг на ваши налоги. Теоритически потом в течении 4х лет испанская налоговая может спросить на что купил машину, но на такой сумме укр справки о доходах будет вполне достаточно. У вас же не ФОП, а полноценное оформление.Местная налоговая справка нужна:1. Берете кредит/ипотеку.2. Пополняете счет в испанском банке.3. Крупные покупки от 30к+ евро (недвига по сути).В остальных случаях вполне достаточно справки из украинской налоговой. Ну не считая ФОПов, на них испанцы смотрят как на фигню какую-то непонятную и в половине случаев не принимают такие справки. slonomag Повідомлень: 628 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:23 slonomag



3. Крупные покупки от 30к+ евро (недвига по сути).





Дякую за відповідь. Якщо є час і натхнення, є ще кілька питань..

А от саме по нерухомості, скажем 200к, що їх би влаштувало? Оплата з революта? Оплата з укр банки (тут на сьогодні шалені ліміти, але питання не до нашого НБУ, а що влаштує іспанських фіскалів) Може мішок кеша, але договори продажу нерухомості в Києві з відповідними рахункам на зняття там грошей?

І ще одне… Про що каже оцей хлопак?

https://www.instagram.com/reel/DE2q5fcI ... t0azMzaHNq Дякую за відповідь. Якщо є час і натхнення, є ще кілька питань..А от саме по нерухомості, скажем 200к, що їх би влаштувало? Оплата з революта? Оплата з укр банки (тут на сьогодні шалені ліміти, але питання не до нашого НБУ, а що влаштує іспанських фіскалів) Може мішок кеша, але договори продажу нерухомості в Києві з відповідними рахункам на зняття там грошей?І ще одне… Про що каже оцей хлопак? Hotab Повідомлень: 14293 З нами з: 15.02.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 2323 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:25 akurt написав: Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.

Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити! Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)

Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.



Hotab написав: А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»

И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей)) А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана»И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Оно-то конечно так, но дружба-дружбой, а табачок врозь.

Каждый судит по себе. Не уверен, какое у него понятие про офицерскую честь. Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.Оно-то конечно так, но дружба-дружбой, а табачок врозь.Каждый судит по себе. Не уверен, какое у него понятие про офицерскую честь. anduzenko

Повідомлень: 224 З нами з: 18.10.17 Подякував: 43 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:30 Wirująświatła написав: rjkz написав: Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги. у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми". у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми".



Локация имеет первейшее значение.

Это не Крещатик-неКрещатик.

Это то, что дает эта локация помимо понтов.

В НЙ - это безопасность, школы и инфраструктура для каждого отдельного дистрикта.

И есть локации в 3-х часах езды от Манхеттена с дорогущей недвигой, а есть места в Манхеттене (верхний), где опасно даже днем находиться.

В чем разница между любой локацией в Чехии и любой локацией в Украине?

Особенно сейчас. Локация имеет первейшее значение.Это не Крещатик-неКрещатик.Это то, что дает эта локация помимо понтов.В НЙ - это безопасность, школы и инфраструктура для каждого отдельного дистрикта.И есть локации в 3-х часах езды от Манхеттена с дорогущей недвигой, а есть места в Манхеттене (верхний), где опасно даже днем находиться.В чем разница между любой локацией в Чехии и любой локацией в Украине?Особенно сейчас. rjkz

Повідомлень: 16998 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8488 раз. Подякували: 5352 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2655265626572658> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостейМодератори: Faceless