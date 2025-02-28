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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658>
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:29

anduzenko

А зачем им (как и любой стране) иммигранты, которые не собираются там работать?


Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.
Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Трохи смішно, але правдиво , на мою думку

https://www.instagram.com/reel/DGgT4lyN ... Y5M3pxdnU2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.
Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:36

Re: Еміграція, заробітчанство

Он не сильно любит вдаваться в подробности.
Приехали случайно перед ковидом, когда начался локдаун, воспользовались моментом и продлили пару раз. А потом оказалось, что всем пофиг, и можно просто жить.

Ваш знайомий все ще без ВНЖ живе в Гешпаніі, чи отримав іншим шляхом, працюючи як український ФОП?

Был ФОП до переезда. И так и живут до сих пор.
Ну це логічно. Але наприклад в деяких країнах є варіанти , які відкривають шлях до ВНЖ через купівлю нерухомості від якось суми. І там нема питання про працевлаштування в саме цій країні. Тому і цікавлюсь варіантами по гешпаніі.

Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:59

  slonomag написав:
  anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.
Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…

Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??


Но, не бесплатно.


А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» :mrgreen:
И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:25

  anduzenko написав:Это к Акурту. Он всё расскажет и за руку в нужный кабинет приведёт. Но, не бесплатно.

Вроде простое примитивное рыло - а так глупо излагает…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:37

  Hotab написав:А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» :mrgreen:
И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Ще коли я у квітні 2018 року започаткував гілку «Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість», я на друге місце критеріїв інвестиції за кордоном ставив саме ці питання: легалізація та отримання картки Виду на проживання.
На другому місці!
Наводив приклади, що станом на кінець 2017 року були в світі тільки дві країни, де українець практично безкоштовно (орієнтовні витрати 350$ - це мито, Поліс медстрахування, фото, необхідні переклади) - все в он-лайн режимі без всяких «помогайка» - це Туреччина.
І інвестиції були сміхотворні (!!!) від 34 000 до 54 000$. Але ту гілку спаплюжили вдарені порожнім мішком із-за рогу вулиці. Самі вони залишилися «ні з чим», і іншим не дали інвестувати.

Друга країна це Албанія. Я там не був, але занадто дешевого нічого немає.
Зараз в Албанії перебуває мій приятель - вже років 5 як громадянин Швеції - то йому - що мене здивувало - Албанія дуже сподобалася. Чим мене здивував. Другий приятель, який на мотоциклі сам обʼїздив всю Європу (зараз живе та працює в Іспанії) - навпаки дав дуже негативні відгуки.

Взагалі я для себе вивчав і щедро ділився на форумі з приводу отримання ВНП: в Грузії, Польші, Румунії, Латвії, США, Німеччині, Туреччині, Франції, Канаді, Парагваї - можливо ще десь - вже забув.
Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 17:47

  Hotab написав:
  slonomag написав:
  anduzenko написав:Знакомый много лет живёт в Испании с семьёй. Получает доход на счёт украинского ФОП и платит налоги соответственно неньке, но работодатель не испанский. У местной налоговой вопросов нет.
Статус - полулегальный. То есть пока он никому не мешает, их не трогают.

Это если ничего не покупать. Сильно сомневаюсь что вопросов так и не будет если он вдруг какой-то домик за 200к прикупит в Испании.

Блохеры, коих полно по инста-ютубам, утверждают, что если деньги завести на карту эвробанки (типа Револют) , то с нее можно напрямую оплатить недвижку в Гешпании. Не уверен, что это правда, у них работа лохматить и иметь подписчиков. Про мешок налички естественно никто не говорит…

Вы как-то упоминали, но поиска нет, потому спрошу еще раз. Как в Испании отнесутся к покупке условного автомобиля, если я его оплачу с укрокарты, а к ней у меня будут условные ОК-7 , что с этих денег налоги уплачены??? Их устроит светлый доход, полученный в Украине в этом случае??

Но, не бесплатно.


А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» :mrgreen:
И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Если вы не заводите деньги в испанский банк, а платите укр картой (или тем же револтом), то кто вас будет спрашивать о налогах? Продавцу машины вообще пофиг на ваши налоги. Теоритически потом в течении 4х лет испанская налоговая может спросить на что купил машину, но на такой сумме укр справки о доходах будет вполне достаточно. У вас же не ФОП, а полноценное оформление.

Местная налоговая справка нужна:
1. Берете кредит/ипотеку.
2. Пополняете счет в испанском банке.
3. Крупные покупки от 30к+ евро (недвига по сути).

В остальных случаях вполне достаточно справки из украинской налоговой. Ну не считая ФОПов, на них испанцы смотрят как на фигню какую-то непонятную и в половине случаев не принимают такие справки.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:23

slonomag

3. Крупные покупки от 30к+ евро (недвига по сути).


Дякую за відповідь. Якщо є час і натхнення, є ще кілька питань..
А от саме по нерухомості, скажем 200к, що їх би влаштувало? Оплата з революта? Оплата з укр банки (тут на сьогодні шалені ліміти, але питання не до нашого НБУ, а що влаштує іспанських фіскалів) Може мішок кеша, але договори продажу нерухомості в Києві з відповідними рахункам на зняття там грошей?
І ще одне… Про що каже оцей хлопак?
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:25

  akurt написав:Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

  Hotab написав:А я Акурта знаю с хорошей стороны!!! С моей стороны «фронта по унижению Флаймана» :mrgreen:
И верю, что Акурт не только поделится бесплатной инфой, но и замолвит слово у нужных людей))

Оно-то конечно так, но дружба-дружбой, а табачок врозь.
Каждый судит по себе. Не уверен, какое у него понятие про офицерскую честь.
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:30

  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:Виталий, напомни, пожалуйста, золотое правило недвиги.
у меня нет золотых надуманных правил недвижимости, это ваши с конговцем-прохожим фантазии. Люди живут в примитивном жилье в теплых странах (например в Таиланде) и гораздо более счастливы, чем киевляне с хрещатика. Набившими себе голову установками что "удачная локация автоматически сделает их счастливыми".


Локация имеет первейшее значение.
Это не Крещатик-неКрещатик.
Это то, что дает эта локация помимо понтов.
В НЙ - это безопасность, школы и инфраструктура для каждого отдельного дистрикта.
И есть локации в 3-х часах езды от Манхеттена с дорогущей недвигой, а есть места в Манхеттене (верхний), где опасно даже днем находиться.
В чем разница между любой локацией в Чехии и любой локацией в Украине?
Особенно сейчас.
rjkz
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