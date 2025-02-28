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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:31
anduzenko написав: akurt написав:
Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!
Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.
Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України
, а не рило-ригательний.
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