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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2655265626572658
Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:31

  anduzenko написав:
  akurt написав:Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України, а не рило-ригательний.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 18:54

  akurt написав:
  anduzenko написав:
  akurt написав:Одному рилу anduzenko - який - як я памʼятаю - смітив на тій закритій гілці, не повезло: саме йому - одному на всій планеті Земля (!!!)- я продав інформацію про ВНП.
Пишаюся: хоч одного в світі рила мені вдалося одурити! Нехай знає: не тільки йому все життя людей дурити!

Какой ты чувствительный мальчик, Томми (С)
Давать Акурту деньги вперёд не советую. Слишком долго он в Турции прожил.

Ти звик брехати все життя і всім підряд - робота така - але тут брехати не слід: це Фінансовий форум України, а не рило-ригательний.

Выглядит 100% как общение с зеркалом
anduzenko
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 19:00

Ну ми тебе знаємо як облупленого - брехав та колотився весь час на іншій гілці.
А це мабуть жоден гнидник ніякому лОху не втюхав - їсти немає що - то почав писати на гілці, до якої НЕ мав та НЕ матимеш жодного відношення. Банальний флудер. Ще й брехливий...
Так що якщо наводиш цитати від Джейсона Стейтема, то ось спеціально для тебе:
"И так обидно, что время из нормальных делает мразей..." (с)
akurt
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2
  #<1 ... 2655265626572658
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